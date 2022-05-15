Стадион: Rudolf Harbig Stadion
0:0
Перерыв
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
62 Владение мячом, % 38
15
Лёв
Крис
28
Вилль
Пауль
27
Дрхал
Вацлав
13
Маечак
Эрик
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
31
Цолински
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
История личных встреч
Динамо Дрезден
Эрцгебирге Ауэ
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|13 (2)
|0.38
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.15
|Мершель Хайнц
|3
|0.09
|Книппинг Тим
|2
|0.06
|Каде Юлиус
|2
|0.06
|Вилль Пауль
|2
|0.06
|Шретер Моррис
|1
|0.03
|Вайраух Патрик
|1
|0.03
|Лёв Крис
|1
|0.03
|Акото Михаэль
|1
|0.03
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.03
|Май Себастиан
|1
|0.03
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Штарк Янник
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
|Майер Батиста
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|6
|0.18
|Назаров Дмитрий II
|4 (2)
|0.12
|Цолински Бен
|4
|0.12
|Труич Никола
|3
|0.09
|Кюн Николас
|2
|0.06
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.06
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.06
|Гуйе Бабакар
|2
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.03
|Барилла Энтони
|1
|0.03
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.03
|Гонтер Сёрен
|1
|0.03
|Хертель Саша
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Какуталуа Малкольм
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
|Маечак Эрик
|0
|0
|Мессегем Суфьян
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|8
|0
|Акото Михаэль
|6
|1
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Книппинг Тим
|3
|0
|Шретер Моррис
|3
|0
|Диавуси Агиеманг
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Аидонис Антонис
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Майер Батиста
|2
|0
|Вилль Пауль
|2
|0
|Вайраух Патрик
|1
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Бролль Кевин
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назаров Дмитрий II
|8
|0
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Цолински Бен
|7
|0
|Фандрих Клеменс
|5
|1
|Овусу Принс-Осеи
|5
|1
|Карлсон Дирк
|6
|0
|Йонжич Антонио
|5
|0
|Штраус Джон-Патрик
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Труич Никола
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Маечак Эрик
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
8
44%
6
35%
61-75
1
6%
6
35%
76-90
Пропущено
17
38
11 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
4
24%
6
16%
1-15
4
24%
9
24%
16-30
3
18%
6
16%
31-45
4
24%
4
11%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
2
12%
9
24%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Пропущено
27
33
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 12
7
26%
4
12%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
7
26%
7
21%
76-90
Забито
34
32
10 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
2
6%
1
3%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
14
41%
8
25%
61-75
3
9%
10
31%
76-90
Пропущено
44
71
25 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 37
18 Пропускали первыми 24
25 Не пропускали 26
11
25%
10
14%
1-15
7
16%
15
21%
16-30
7
16%
9
13%
31-45
5
11%
10
14%
46-60
5
11%
11
15%
61-75
9
20%
16
23%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0
Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2
Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|71 - 43
|65
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|64 - 43
|63
|3.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|34
|15
|12
|7
|64 - 34
|57
|5.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|34
|15
|10
|9
|59 - 46
|55
|6.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 48
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|34
|12
|9
|13
|45 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 40
|45
|11.
|Ганза
|1:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 49
|44
|12.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 53
|41
|13.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ян
|0:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 50
|40
|15.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|33 - 48
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 45
|33
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|34
|5
|9
|20
|31 - 72
|24
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|34
|4
|10
|20
|29 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|35 - 17
|35
|2.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|11.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 18
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 17
|21
|14.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|16.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 16
|33
|3.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 17
|24
|7.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 19
|21
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|11.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 21
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 38
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11