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  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Динамо Дрезден
0:0
Перерыв
Эрцгебирге Ауэ
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
4.05
4.05
4.47
Все Коэффициенты
1
Бролль
Кевин
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
11
Диавуси
Агиеманг
3
Акото
Михаэль
28
Вилль
Пауль
2
Гиорбелидзе
Гурам
10
Вайраух
Патрик
33
Дафернер
Кристоф
27
Дрхал
Вацлав
25
Клевин
Филипп
8
Баумгарт
Том
13
Маечак
Эрик
6
Баллас
Флориан
2
Бюссманн
Гаэтен
5
Фандрих
Клеменс
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
29
Овусу
Принс-Осеи
Динамо Дрезден
3-4-1-2
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Дрезден
Эрцгебирге Ауэ

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
5:0
Б2
0:1
ТМС
0:1
Б2
2:1
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:0
Б2
1:4
Б2
0:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б3
2:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 13 (2) 0.38
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.15
Мершель Хайнц 3 0.09
Книппинг Тим 2 0.06
Каде Юлиус 2 0.06
Вилль Пауль 2 0.06
Шретер Моррис 1 0.03
Вайраух Патрик 1 0.03
Лёв Крис 1 0.03
Акото Михаэль 1 0.03
Влачодимос Панайотис 1 0.03
Май Себастиан 1 0.03
Диавуси Агиеманг 0 0
Штарк Янник 0 0
Херрманн Лука 0 0
Майер Батиста 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.18
Назаров Дмитрий II 4 (2) 0.12
Цолински Бен 4 0.12
Труич Никола 3 0.09
Кюн Николас 2 0.06
Хоксхайдт Ян 2 0.06
Овусу Принс-Осеи 2 0.06
Гуйе Бабакар 2 0.06
Сиярич Омар 1 0.03
Барилла Энтони 1 0.03
Бюссманн Гаэтен 1 0.03
Гонтер Сёрен 1 0.03
Хертель Саша 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Маечак Эрик 0 0
Мессегем Суфьян 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 8 0
Акото Михаэль 6 1
Беккер Робин 4 1
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0
Лёв Крис 4 0
Каде Юлиус 2 1
Книппинг Тим 3 0
Шретер Моррис 3 0
Диавуси Агиеманг 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Аидонис Антонис 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Майер Батиста 2 0
Вилль Пауль 2 0
Вайраух Патрик 1 0
Май Себастиан 1 0
Бролль Кевин 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 8 0
Мессегем Суфьян 4 2
Цолински Бен 7 0
Фандрих Клеменс 5 1
Овусу Принс-Осеи 5 1
Карлсон Дирк 6 0
Йонжич Антонио 5 0
Штраус Джон-Патрик 4 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Труич Никола 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Маечак Эрик 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
8
44%
6
35%
61-75
1
6%
6
35%
76-90

Пропущено

17
38
11 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
4
24%
6
16%
1-15
4
24%
9
24%
16-30
3
18%
6
16%
31-45
4
24%
4
11%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
2
12%
9
24%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

27
33
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 12
7
26%
4
12%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
7
26%
7
21%
76-90

Забито

34
32
10 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
2
6%
1
3%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
14
41%
8
25%
61-75
3
9%
10
31%
76-90

Пропущено

44
71
25 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 37
18 Пропускали первыми 24
25 Не пропускали 26
11
25%
10
14%
1-15
7
16%
15
21%
16-30
7
16%
9
13%
31-45
5
11%
10
14%
46-60
5
11%
11
15%
61-75
9
20%
16
23%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0
Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2
Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 1:0 Заявка 34 20 5 9 71 - 43 65
2. Вердер 1:0 Заявка 34 18 9 7 64 - 43 63
3. Дармштадт 3:0 Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
4. Гамбург 0:1 Заявка 34 15 12 7 64 - 34 57
5. Санкт-Паули 0:0 Заявка 34 15 10 9 59 - 46 55
6. Хайденхайм 2:0 Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн 0:3 Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 34 14 9 11 48 - 48 51
9. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 34 12 9 13 45 - 54 45
10. Фортуна 0:0 Заявка 34 11 12 11 45 - 40 45
11. Ганза 1:0 Заявка 34 11 11 12 40 - 49 44
12. Зандхаузен 3:0 Заявка 34 10 11 13 42 - 53 41
13. Карлсруэ 0:2 Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ян 0:1 Заявка 34 10 10 14 50 - 50 40
15. Ганновер 96 1:1 Заявка 34 10 10 14 33 - 48 40
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 45 33
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 34 5 9 20 31 - 72 24
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 34 4 10 20 29 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 10 5 2 35 - 17 35
2. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург 0:1 Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер 1:0 Заявка 17 8 6 3 28 - 17 30
7. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 8 3 6 25 - 22 27
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
11. Ян 0:1 Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 7 5 14 - 18 22
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 5 6 6 18 - 17 21
14. Ганза 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Падерборн 0:3 Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
16. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 3 4 31 - 16 33
3. Падерборн 0:3 Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
6. Гамбург 0:1 Заявка 17 6 6 5 28 - 17 24
7. Ганза 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 19 21
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
11. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян 0:1 Заявка 17 4 6 7 19 - 21 18
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 4 6 7 22 - 31 18
15. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 2 6 9 17 - 38 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
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Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
4.05
4.05
4.47
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