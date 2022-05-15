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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Вердер
1:0
Перерыв
Ян
0'
9' Желтая карточка
Гросс Кристиан
1:0
10' Гол
Фуллкруг Никлас
17' Желтая карточка
Брайткройц Стив
45' Желтая карточка
Шмид Романо

Ход матча

9'
Гросс Кристиан
 
10'
Фуллкруг Никлас
(Дукш Марвин)
1:0
17'
 
Брайткройц Стив
45'
Шмид Романо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Ян
9.98
7.92
9.70
Все Коэффициенты
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
10
Биттенкорт
Леонардо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
32
Вайдингер
Александр
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
4
Бесте
Ян-Никлас
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
9
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
22
Бухальфа
Карло
Вердер
3-5-2
Ян
4-4-2

История личных встреч

Вердер
Ян

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
2:3
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 19 (2) 0.56
Фридль Марко 4 0.12
Шмид Романо 3 0.09
Биттенкорт Леонардо 2 0.06
Шмидт Никлас 2 0.06
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Рапп Николай 2 0.06
Сарджент Джош 2 0.06
Велькович Милош 1 0.03
Топрак Омер 1 0.03
Груев Илия 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.03
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 9 (2) 0.26
Сингх Сарприт 5 0.15
Безушков Макс 5 (1) 0.15
Бесте Ян-Никлас 4 0.12
Бухальфа Карло 4 0.12
Гимбер Бенедикт 3 0.09
Брайткройц Стив 3 0.09
Отто Давид 3 0.09
Макридис Хараламбос 3 0.09
Кеннеди Скотт 2 0.06
Калисканер Каан 2 0.06
Звартс Йоэл 2 0.06
Векессер Эрик 1 0.03
Саллер Бенедикт 1 0.03
Гувара Леон 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 9 0
Биттенкорт Леонардо 8 0
Шмид Романо 8 0
Гросс Кристиан 6 1
Юнг Антони 7 0
Рапп Николай 7 0
Велькович Милош 4 0
Груев Илия 4 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Вайзер Митчелл 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 12 0
Саллер Бенедикт 9 0
Брайткройц Стив 6 0
Векессер Эрик 6 0
Бесте Ян-Никлас 6 0
Бухальфа Карло 4 1
Сингх Сарприт 5 0
Безушков Макс 3 0
Отто Давид 1 1
Альберс Андреас 2 0
Йылдырым Айгюн 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Эльведи Ян 1 0
Майер Александер II 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
2
7%
3
17%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
8
30%
30%
2
11%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
5
19%
1
6%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
6
29%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
3
18%
7
33%
61-75
3
18%
4
19%
76-90

Забито

35
32
9 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
9%
5
16%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
11
31%
7
22%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
11
31%
9
28%
76-90

Пропущено

27
28
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
2
7%
3
11%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
7
26%
3
11%
31-45
3
11%
9
32%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
6
22%
8
29%
76-90

Забито

62
50
17 В 1-м тайме 24
45 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
5
8%
8
16%
1-15
5
8%
6
12%
16-30
7
11%
10
20%
31-45
19
31%
9
18%
46-60
10
16%
7
14%
61-75
16
26%
10
20%
76-90

Пропущено

44
49
19 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
5
11%
3
6%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
9
20%
9
18%
31-45
7
16%
11
22%
46-60
9
20%
10
20%
61-75
9
20%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1
Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Ян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1
Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 1:0 Заявка 34 20 5 9 71 - 43 65
2. Вердер 1:0 Заявка 34 18 9 7 64 - 43 63
3. Дармштадт 3:0 Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
4. Гамбург 0:1 Заявка 34 15 12 7 64 - 34 57
5. Санкт-Паули 0:0 Заявка 34 15 10 9 59 - 46 55
6. Хайденхайм 2:0 Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн 0:3 Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 34 14 9 11 48 - 48 51
9. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 34 12 9 13 45 - 54 45
10. Фортуна 0:0 Заявка 34 11 12 11 45 - 40 45
11. Ганза 1:0 Заявка 34 11 11 12 40 - 49 44
12. Зандхаузен 3:0 Заявка 34 10 11 13 42 - 53 41
13. Карлсруэ 0:2 Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ян 0:1 Заявка 34 10 10 14 50 - 50 40
15. Ганновер 96 1:1 Заявка 34 10 10 14 33 - 48 40
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 45 33
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 34 5 9 20 31 - 72 24
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 34 4 10 20 29 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 10 5 2 35 - 17 35
2. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург 0:1 Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер 1:0 Заявка 17 8 6 3 28 - 17 30
7. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 8 3 6 25 - 22 27
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
11. Ян 0:1 Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 7 5 14 - 18 22
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 5 6 6 18 - 17 21
14. Ганза 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Падерборн 0:3 Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
16. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 3 4 31 - 16 33
3. Падерборн 0:3 Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
6. Гамбург 0:1 Заявка 17 6 6 5 28 - 17 24
7. Ганза 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 19 21
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
11. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян 0:1 Заявка 17 4 6 7 19 - 21 18
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 4 6 7 22 - 31 18
15. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 2 6 9 17 - 38 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Шмид Романо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Брайткройц Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Фуллкруг Никлас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Гросс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Ян
9.98
7.92
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 1:0 Ян онлайн

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