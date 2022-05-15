Стадион: Wohninvest WESERSTADION
9' Желтая карточкаГросс Кристиан
1:0
10' ГолФуллкруг Никлас
17' Желтая карточкаБрайткройц Стив
45' Желтая карточкаШмид Романо
Ход матча
10'
1:0
17'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
49 Владение мячом, % 51
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Вердер
Ян
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|19 (2)
|0.56
|Фридль Марко
|4
|0.12
|Шмид Романо
|3
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.06
|Шмидт Никлас
|2
|0.06
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Рапп Николай
|2
|0.06
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Топрак Омер
|1
|0.03
|Груев Илия
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|9 (2)
|0.26
|Сингх Сарприт
|5
|0.15
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.15
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.12
|Бухальфа Карло
|4
|0.12
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.09
|Брайткройц Стив
|3
|0.09
|Отто Давид
|3
|0.09
|Макридис Хараламбос
|3
|0.09
|Кеннеди Скотт
|2
|0.06
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Звартс Йоэл
|2
|0.06
|Векессер Эрик
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|1
|0.03
|Гувара Леон
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|9
|0
|Биттенкорт Леонардо
|8
|0
|Шмид Романо
|8
|0
|Гросс Кристиан
|6
|1
|Юнг Антони
|7
|0
|Рапп Николай
|7
|0
|Велькович Милош
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|12
|0
|Саллер Бенедикт
|9
|0
|Брайткройц Стив
|6
|0
|Векессер Эрик
|6
|0
|Бесте Ян-Никлас
|6
|0
|Бухальфа Карло
|4
|1
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Безушков Макс
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Альберс Андреас
|2
|0
|Йылдырым Айгюн
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
2
7%
3
17%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
8
30%
30%
2
11%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
5
19%
1
6%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
6
29%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
3
18%
7
33%
61-75
3
18%
4
19%
76-90
Забито
35
32
9 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
9%
5
16%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
11
31%
7
22%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
11
31%
9
28%
76-90
Пропущено
27
28
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
2
7%
3
11%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
7
26%
3
11%
31-45
3
11%
9
32%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
6
22%
8
29%
76-90
Забито
62
50
17 В 1-м тайме 24
45 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
5
8%
8
16%
1-15
5
8%
6
12%
16-30
7
11%
10
20%
31-45
19
31%
9
18%
46-60
10
16%
7
14%
61-75
16
26%
10
20%
76-90
Пропущено
44
49
19 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
5
11%
3
6%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
9
20%
9
18%
31-45
7
16%
11
22%
46-60
9
20%
10
20%
61-75
9
20%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1
Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Ян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1
Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|71 - 43
|65
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|64 - 43
|63
|3.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|34
|15
|12
|7
|64 - 34
|57
|5.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|34
|15
|10
|9
|59 - 46
|55
|6.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 48
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|34
|12
|9
|13
|45 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 40
|45
|11.
|Ганза
|1:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 49
|44
|12.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 53
|41
|13.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ян
|0:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 50
|40
|15.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|33 - 48
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 45
|33
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|34
|5
|9
|20
|31 - 72
|24
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|34
|4
|10
|20
|29 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|35 - 17
|35
|2.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|11.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 18
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 17
|21
|14.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|16.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 16
|33
|3.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 17
|24
|7.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 19
|21
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|11.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 21
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 38
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11