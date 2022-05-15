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  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Санкт-Паули
0:0
Перерыв
Фортуна
0'
20' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер

Ход матча

14'
 
Пётровски Якуб
Кларер Кристоф
20'
Бухтманн Кристофер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Фортуна
2.55
3.85
3.43
Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
7
Ирвайн
Джексон
10
Бухтманн
Кристофер
30
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Диттген
Макс
27
Аменийдо
Этьенн
1
Вольф
Рафаэль
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
46
Обердорф
Тим
25
Циммерман
Маттиас
4
Танака
Ао
6
Приб
Эдгар
22
Кутрис
Леонардо
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
28
Хеннингс
Роувен
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Фортуна
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Фортуна

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 18 (4) 0.53
Киере Даниэль-Кофи 12 (1) 0.35
Макиенок Симон 6 0.18
Диттген Макс 4 0.12
Аменийдо Этьенн 3 0.09
Пакарада Леарт 2 0.06
Беккер Финн 2 0.06
Матанович Игорь 2 0.06
Бухтманн Кристофер 2 0.06
Хартель Марсель 1 0.03
Ирвайн Джексон 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Цандер Лука-Милан 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Джигала Адам 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 13 (3) 0.38
Нарей Халед 8 0.24
Циммерман Маттиас 3 0.09
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.09
Аппелькамп Синта 3 0.09
Кларер Кристоф 3 0.09
Боженик Роберт 2 0.06
Клаус Феликс 1 0.03
Петерсон Кристофер 1 0.03
Пётровски Якуб 1 0.03
Хартерц Флориан 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Бодзек Адам 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Зоботка Марсель 0 0
Приб Эдгар 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Хартель Марсель 5 0
Киере Даниэль-Кофи 5 0
Аремю Афииз 5 0
Цирайс Филипп 3 1
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Беккер Финн 3 0
Байфус Марцель 1 1
Матанович Игорь 1 1
Джигала Адам 2 0
Бухтманн Кристофер 1 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Макиенок Симон 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 5 1
Хеннингс Роувен 6 0
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 5 0
Бодзек Адам 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Обердорф Тим 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Танака Ао 3 0
Гинчек Даниэль 1 1
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Николя Гавори 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
17
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
7
20%
1
6%
1-15
5
14%
3
18%
16-30
5
14%
5
29%
29%
31-45
3
9%
4
24%
46-60
8
23%
3
18%
61-75
7
20%
1
6%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
6
35%
3
16%
61-75
3
18%
9
47%
76-90

Забито

24
27
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
5
21%
6
22%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
1
4%
5
19%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
14%
5
23%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
7
24%
4
18%
61-75
5
17%
7
32%
76-90

Забито

59
44
31 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
12
20%
7
16%
1-15
9
15%
4
9%
16-30
10
17%
10
23%
31-45
9
15%
11
25%
46-60
11
19%
6
14%
61-75
8
14%
6
14%
76-90

Пропущено

46
41
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 27
5
11%
6
15%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
9
20%
3
7%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
13
28%
7
17%
61-75
8
17%
16
39%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 1:0 Заявка 34 20 5 9 71 - 43 65
2. Вердер 1:0 Заявка 34 18 9 7 64 - 43 63
3. Дармштадт 3:0 Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
4. Гамбург 0:1 Заявка 34 15 12 7 64 - 34 57
5. Санкт-Паули 0:0 Заявка 34 15 10 9 59 - 46 55
6. Хайденхайм 2:0 Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн 0:3 Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 34 14 9 11 48 - 48 51
9. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 34 12 9 13 45 - 54 45
10. Фортуна 0:0 Заявка 34 11 12 11 45 - 40 45
11. Ганза 1:0 Заявка 34 11 11 12 40 - 49 44
12. Зандхаузен 3:0 Заявка 34 10 11 13 42 - 53 41
13. Карлсруэ 0:2 Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ян 0:1 Заявка 34 10 10 14 50 - 50 40
15. Ганновер 96 1:1 Заявка 34 10 10 14 33 - 48 40
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 45 33
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 34 5 9 20 31 - 72 24
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 34 4 10 20 29 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 10 5 2 35 - 17 35
2. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург 0:1 Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер 1:0 Заявка 17 8 6 3 28 - 17 30
7. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 8 3 6 25 - 22 27
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
11. Ян 0:1 Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 7 5 14 - 18 22
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 5 6 6 18 - 17 21
14. Ганза 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Падерборн 0:3 Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
16. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 3 4 31 - 16 33
3. Падерборн 0:3 Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
6. Гамбург 0:1 Заявка 17 6 6 5 28 - 17 24
7. Ганза 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 19 21
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
11. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян 0:1 Заявка 17 4 6 7 19 - 21 18
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 4 6 7 22 - 31 18
15. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 2 6 9 17 - 38 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Бухтманн Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Christoph Klarer уходит с поля. Пётровски Якуб выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Фортуна
2.55
3.85
3.43
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