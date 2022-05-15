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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион: Зрители: 29546
Санкт-Паули
2:0
Конец матча
Фортуна
0'
20' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер
50' Желтая карточка
Пётровски Якуб
60' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
1:0
65' Гол
Хартель Марсель
2:0
83' Гол
Джигала Адам
85' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
90'+5
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
7
Ирвайн
Джексон
10
Бухтманн
Кристофер
30
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Диттген
Макс
27
Аменийдо
Этьенн
1
Вольф
Рафаэль
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
46
Обердорф
Тим
25
Циммерман
Маттиас
4
Танака
Ао
6
Приб
Эдгар
22
Кутрис
Леонардо
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
28
Хеннингс
Роувен
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Фортуна
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Фортуна

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 18 (4) 0.53
Киере Даниэль-Кофи 12 (1) 0.35
Макиенок Симон 6 0.18
Диттген Макс 4 0.12
Аменийдо Этьенн 3 0.09
Пакарада Леарт 2 0.06
Хартель Марсель 2 0.06
Беккер Финн 2 0.06
Матанович Игорь 2 0.06
Бухтманн Кристофер 2 0.06
Джигала Адам 2 0.06
Ирвайн Джексон 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Цандер Лука-Милан 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 13 (3) 0.38
Нарей Халед 8 0.24
Циммерман Маттиас 3 0.09
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.09
Аппелькамп Синта 3 0.09
Кларер Кристоф 3 0.09
Боженик Роберт 2 0.06
Клаус Феликс 1 0.03
Петерсон Кристофер 1 0.03
Пётровски Якуб 1 0.03
Хартерц Флориан 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Бодзек Адам 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Зоботка Марсель 0 0
Приб Эдгар 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Хартель Марсель 5 0
Киере Даниэль-Кофи 5 0
Аремю Афииз 5 0
Цирайс Филипп 3 1
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Беккер Финн 3 0
Байфус Марцель 1 1
Матанович Игорь 1 1
Джигала Адам 2 0
Бухтманн Кристофер 1 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Макиенок Симон 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 5 1
Хеннингс Роувен 6 0
Пётровски Якуб 6 0
Зоботка Марсель 5 0
Бодзек Адам 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Обердорф Тим 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Танака Ао 3 0
Гинчек Даниэль 1 1
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Николя Гавори 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
17
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 8
18 Не забивали 24
7
19%
1
6%
1-15
5
14%
3
18%
16-30
5
14%
5
29%
29%
31-45
3
8%
4
24%
46-60
9
24%
3
18%
61-75
8
22%
1
6%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
6
35%
4
19%
61-75
3
18%
10
48%
76-90

Забито

24
27
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
5
21%
6
22%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
1
4%
5
19%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
14%
5
23%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
7
24%
4
18%
61-75
5
17%
7
32%
76-90

Забито

61
44
31 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
12
20%
7
16%
1-15
9
15%
4
9%
16-30
10
16%
10
23%
31-45
9
15%
11
25%
46-60
12
20%
6
14%
61-75
9
15%
6
14%
76-90

Пропущено

46
43
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
5
11%
6
14%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
20%
3
7%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
13
28%
8
19%
61-75
8
17%
17
40%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 34 20 5 9 72 - 44 65
2. Вердер Заявка 34 18 9 7 65 - 43 63
3. Гамбург Заявка 34 16 12 6 67 - 35 60
4. Дармштадт Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
5. Санкт-Паули Заявка 34 16 9 9 61 - 46 57
6. Хайденхайм Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг Заявка 34 14 9 11 49 - 49 51
9. Хольштайн Киль Заявка 34 12 9 13 46 - 54 45
10. Фортуна Заявка 34 11 11 12 45 - 42 44
11. Ганновер 96 Заявка 34 11 9 14 35 - 49 42
12. Зандхаузен Заявка 34 10 11 13 42 - 54 41
13. Карлсруэ Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ганза Заявка 34 10 11 13 41 - 52 41
15. Ян Заявка 34 10 10 14 50 - 51 40
16. Динамо Дрезден Заявка 34 7 11 16 33 - 46 32
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 34 6 8 20 32 - 72 26
18. Ингольштадт Заявка 34 4 9 21 30 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 4 2 37 - 17 37
2. Хайденхайм Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
7. Хольштайн Киль Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Ганновер 96 Заявка 17 6 6 5 16 - 19 24
10. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
11. Карлсруэ Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
12. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
13. Динамо Дрезден Заявка 17 5 5 7 18 - 18 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16. Зандхаузен Заявка 17 4 5 8 19 - 29 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Падерборн Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Гамбург Заявка 17 7 6 4 31 - 18 27
5. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
6. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
7. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
8. Нюрнберг Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
15. Карлсруэ Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 18 - 38 14
17. Динамо Дрезден Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 4 11 18 - 36 10
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      20'
      Бухтманн Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Christoph Klarer уходит с поля. Пётровски Якуб выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санкт-Паули 2:0 Фортуна онлайн

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