Стадион: Millerntor Stadion Зрители: 29546
2:0
Конец матча
20' Желтая карточкаБухтманн Кристофер
50' Желтая карточкаПётровски Якуб
60' Желтая карточкаКутрис Леонардо
1:0
65' ГолХартель Марсель
2:0
83' ГолДжигала Адам
85' Желтая карточкаИрвайн Джексон
Ход матча
50'
60'
65'
83'
2:0
85'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
42 Владение мячом, % 58
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
13
Дашнер
Лукас
11
Диттген
Макс
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Санкт-Паули
Фортуна
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|18 (4)
|0.53
|Киере Даниэль-Кофи
|12 (1)
|0.35
|Макиенок Симон
|6
|0.18
|Диттген Макс
|4
|0.12
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.09
|Пакарада Леарт
|2
|0.06
|Хартель Марсель
|2
|0.06
|Беккер Финн
|2
|0.06
|Матанович Игорь
|2
|0.06
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.06
|Джигала Адам
|2
|0.06
|Ирвайн Джексон
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|13 (3)
|0.38
|Нарей Халед
|8
|0.24
|Циммерман Маттиас
|3
|0.09
|Гинчек Даниэль
|3 (1)
|0.09
|Аппелькамп Синта
|3
|0.09
|Кларер Кристоф
|3
|0.09
|Боженик Роберт
|2
|0.06
|Клаус Феликс
|1
|0.03
|Петерсон Кристофер
|1
|0.03
|Пётровски Якуб
|1
|0.03
|Хартерц Флориан
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Бодзек Адам
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Приб Эдгар
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Хартель Марсель
|5
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0
|Аремю Афииз
|5
|0
|Цирайс Филипп
|3
|1
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Беккер Финн
|3
|0
|Байфус Марцель
|1
|1
|Матанович Игорь
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Бухтманн Кристофер
|1
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|5
|1
|Хеннингс Роувен
|6
|0
|Пётровски Якуб
|6
|0
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Бодзек Адам
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Обердорф Тим
|4
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Танака Ао
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Tim Koether
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
17
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 8
18 Не забивали 24
7
19%
1
6%
1-15
5
14%
3
18%
16-30
5
14%
5
29%
29%
31-45
3
8%
4
24%
46-60
9
24%
3
18%
61-75
8
22%
1
6%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
6
35%
4
19%
61-75
3
18%
10
48%
76-90
Забито
24
27
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
5
21%
6
22%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
1
4%
5
19%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
14%
5
23%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
7
24%
4
18%
61-75
5
17%
7
32%
76-90
Забито
61
44
31 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
12
20%
7
16%
1-15
9
15%
4
9%
16-30
10
16%
10
23%
31-45
9
15%
11
25%
46-60
12
20%
6
14%
61-75
9
15%
6
14%
76-90
Пропущено
46
43
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
5
11%
6
14%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
20%
3
7%
31-45
6
13%
5
12%
46-60
13
28%
8
19%
61-75
8
17%
17
40%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1
Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|72 - 44
|65
|2.
|Вердер
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|65 - 43
|63
|3.
|Гамбург
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|67 - 35
|60
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|61 - 46
|57
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 49
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|46 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|45 - 42
|44
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 49
|42
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 54
|41
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ганза
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|41 - 52
|41
|15.
|Ян
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 51
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|33 - 46
|32
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 72
|26
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|30 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 17
|37
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 19
|24
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 18
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Падерборн
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 18
|27
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|6.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 38
|14
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 36
|10