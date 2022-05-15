Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
3:1
Конец матча
1:0
8' ГолДумич Дарио
2:0
13' ГолБахманн Яник
3:0
35' ГолКинсомби Кристиан
3:1
54' ГолСкрибски Стивен
62' Желтая карточкаДумич Дарио
76' Желтая карточкаТрибулл Том
78' Желтая карточкаЦенга Эрик
83' Желтая карточкаКорб Юлиан
Ход матча
8'
1:0
13'
2:0
35'
3:0
54'
3:1
62'
76'
78'
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
39 Владение мячом, % 61
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
21
Дене
Томас
19
Лоренц
Симон
23
Корб
Юлиан
27
Порат
Финн
18
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Нойман ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
-
35 Lucas Wolf
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Зандхаузен
Хольштайн Киль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|10 (1)
|0.29
|Бахманн Яник
|6
|0.18
|Суку Себио
|4 (1)
|0.12
|Хён Иммануэль
|3
|0.09
|Думич Дарио
|2
|0.06
|Трибулл Том
|2
|0.06
|Эшвайн Александер
|2
|0.06
|Кинсомби Кристиан
|2
|0.06
|Окороджи Чима
|1
|0.03
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Дикмайер Деннис
|1
|0.03
|Зикер Арне
|1
|0.03
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.03
|Рицмайер Марсель
|1
|0.03
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.03
|Айдини Басхким
|1
|0.03
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлинг Александер
|7 (4)
|0.21
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.21
|Бартельс Фин
|4
|0.12
|Скрибски Стивен
|4
|0.12
|Корб Юлиан
|4
|0.12
|Меес Джошуа
|4
|0.12
|Порат Финн
|3
|0.09
|Вридт Квази
|3
|0.09
|Арп Янн-Фите
|2
|0.06
|Резе Фабиан
|1
|0.03
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Стернер Йонас
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Нойман Фил
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Арслан Ахмет
|0
|0
|Коменда Марко
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикмайер Деннис
|9
|0
|Айдини Басхким
|9
|0
|Ценга Эрик
|8
|0
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Суку Себио
|7
|0
|Трибулл Том
|6
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Жиров Александр
|4
|0
|Бахманн Яник
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|3
|0
|Девилль Морис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Куол Алоу
|0
|1
|Берко Эрих
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Зойферт Нильс
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|8
|0
|Нойман Фил
|7
|0
|Холтби Льюис
|5
|0
|Корб Юлиан
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
5
28%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Пропущено
30
35
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
5
17%
10
29%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
8
27%
2
6%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
6
20%
7
20%
76-90
Забито
23
24
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
7
30%
5
21%
76-90
Пропущено
25
22
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
5
20%
7
32%
16-30
1
4%
6
27%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
5
23%
61-75
8
32%
1
5%
76-90
Забито
41
43
15 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
7
17%
5
12%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
6
15%
8
19%
46-60
8
20%
6
14%
61-75
12
29%
29%
11
26%
76-90
Пропущено
55
57
20 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 27
7
13%
11
19%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
6
11%
13
23%
31-45
12
22%
4
7%
46-60
9
16%
13
23%
61-75
14
25%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1
Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0
Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|72 - 44
|65
|2.
|Вердер
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|65 - 43
|63
|3.
|Гамбург
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|67 - 35
|60
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|61 - 46
|57
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 49
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|46 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|45 - 42
|44
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 49
|42
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 54
|41
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ганза
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|41 - 52
|41
|15.
|Ян
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 51
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|33 - 46
|32
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 72
|26
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|30 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 17
|37
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 19
|24
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 18
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Падерборн
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 18
|27
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|6.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 38
|14
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 36
|10