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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Зандхаузен
3:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
8' Гол
Думич Дарио
2:0
13' Гол
Бахманн Яник
3:0
35' Гол
Кинсомби Кристиан
3:1
54' Гол
Скрибски Стивен
62' Желтая карточка
Думич Дарио
76' Желтая карточка
Трибулл Том
78' Желтая карточка
Ценга Эрик
83' Желтая карточка
Корб Юлиан
90'+4
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
15
Хён
Иммануэль
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
30
Эшвайн
Александер
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
23
Кутуджу
Ахмед
21
Дене
Томас
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
4
Эррас
Патрик
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
27
Порат
Финн
32
Стернер
Йонас
14
Скрибски
Стивен
18
Вридт
Квази
Зандхаузен
4-2-3-1
Хольштайн Киль
3-1-4-2

История личных встреч

Зандхаузен
Хольштайн Киль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б3
1:1
Б3
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 10 (1) 0.29
Бахманн Яник 6 0.18
Суку Себио 4 (1) 0.12
Хён Иммануэль 3 0.09
Думич Дарио 2 0.06
Трибулл Том 2 0.06
Эшвайн Александер 2 0.06
Кинсомби Кристиан 2 0.06
Окороджи Чима 1 0.03
Ценга Эрик 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Дикмайер Деннис 1 0.03
Зикер Арне 1 0.03
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.03
Рицмайер Марсель 1 0.03
Кутуджу Ахмед 1 0.03
Айдини Басхким 1 0.03
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.21
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.21
Бартельс Фин 4 0.12
Скрибски Стивен 4 0.12
Корб Юлиан 4 0.12
Меес Джошуа 4 0.12
Порат Финн 3 0.09
Вридт Квази 3 0.09
Арп Янн-Фите 2 0.06
Резе Фабиан 1 0.03
Холтби Льюис 1 0.03
Стернер Йонас 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Нойман Фил 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Арслан Ахмет 0 0
Коменда Марко 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикмайер Деннис 9 0
Айдини Басхким 9 0
Ценга Эрик 8 0
Рицмайер Марсель 6 1
Суку Себио 7 0
Трибулл Том 6 0
Хён Иммануэль 5 0
Думич Дарио 4 0
Эшвайн Александер 4 0
Жиров Александр 4 0
Бахманн Яник 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 3 0
Девилль Морис 2 0
Древес Патрик 2 0
Окороджи Чима 2 0
Уахим Анас 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Куол Алоу 0 1
Берко Эрих 1 0
Ренен Николай 1 0
Зойферт Нильс 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 8 0
Нойман Фил 7 0
Холтби Льюис 5 0
Корб Юлиан 5 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Лоренц Симон 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Скрибски Стивен 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
5
28%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
6
32%
76-90

Пропущено

30
35
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
5
17%
10
29%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
5
17%
7
20%
31-45
8
27%
2
6%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
6
20%
7
20%
76-90

Забито

23
24
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
7
30%
5
21%
76-90

Пропущено

25
22
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
5
20%
7
32%
16-30
1
4%
6
27%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
5
23%
61-75
8
32%
1
5%
76-90

Забито

41
43
15 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
7
17%
5
12%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
6
15%
8
19%
46-60
8
20%
6
14%
61-75
12
29%
29%
11
26%
76-90

Пропущено

55
57
20 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 27
7
13%
11
19%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
6
11%
13
23%
31-45
12
22%
4
7%
46-60
9
16%
13
23%
61-75
14
25%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1
Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0
Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 34 20 5 9 72 - 44 65
2. Вердер Заявка 34 18 9 7 65 - 43 63
3. Гамбург Заявка 34 16 12 6 67 - 35 60
4. Дармштадт Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
5. Санкт-Паули Заявка 34 16 9 9 61 - 46 57
6. Хайденхайм Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг Заявка 34 14 9 11 49 - 49 51
9. Хольштайн Киль Заявка 34 12 9 13 46 - 54 45
10. Фортуна Заявка 34 11 11 12 45 - 42 44
11. Ганновер 96 Заявка 34 11 9 14 35 - 49 42
12. Зандхаузен Заявка 34 10 11 13 42 - 54 41
13. Карлсруэ Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ганза Заявка 34 10 11 13 41 - 52 41
15. Ян Заявка 34 10 10 14 50 - 51 40
16. Динамо Дрезден Заявка 34 7 11 16 33 - 46 32
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 34 6 8 20 32 - 72 26
18. Ингольштадт Заявка 34 4 9 21 30 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 4 2 37 - 17 37
2. Хайденхайм Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
7. Хольштайн Киль Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Ганновер 96 Заявка 17 6 6 5 16 - 19 24
10. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
11. Карлсруэ Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
12. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
13. Динамо Дрезден Заявка 17 5 5 7 18 - 18 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16. Зандхаузен Заявка 17 4 5 8 19 - 29 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Падерборн Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Гамбург Заявка 17 7 6 4 31 - 18 27
5. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
6. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
7. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
8. Нюрнберг Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
15. Карлсруэ Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 18 - 38 14
17. Динамо Дрезден Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 4 11 18 - 36 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Кинсомби Кристиан бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Бахманн Яник бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Думич Дарио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зандхаузен 3:1 Хольштайн Киль онлайн

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