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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 5802
Серветт
0:0
Конец матча
Базель
0'
48' Желтая карточка
Клиши Гаэль
90'+5
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
17
Имери
Кастриот
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
15
Павлович
Страхиня
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Эспозито
Себастьяно
96
Фернандеш
Желсон
II
11
Салаи
Адам
Серветт
4-1-2-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Базель

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
133.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.31
Киэ Грежон 6 0.17
Конья Тимоте 5 0.14
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.11
Роделен Ронни 4 0.11
Схалк Алекс 3 0.09
Руй Стив 3 0.09
Антунес Алексис 2 0.06
Оберлин Димитри 2 (1) 0.06
Бедья Крис 2 (1) 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Диалло Мусса 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.4
Миллар Лиам 7 0.2
Штокер Валентин 6 0.17
Эспозито Себастьяно 6 (1) 0.17
Ланг Михаэль 4 0.11
Чалов Фёдор 4 0.11
Салаи Адам 4 0.11
Касами Пайтим 3 0.09
Ндой Дан 3 0.09
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Жегрова Эдон 2 0.06
Малес Дариан 2 0.06
Лопес Серхио 2 0.06
Паласиос Матиас 1 0.03
Каттербах Ноа 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Джюмарт Эрай 1 0.03
Чипперфилд Лиам 1 0.03
Бургер Ваутер 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 12 1
Клиши Гаэль 6 1
Дулин Давид 6 1
Имери Кастриот 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Вуйоз Николя 4 0
Роделен Ронни 3 0
Руй Стив 3 0
Стеванович Мирослав 2 0
Бедья Крис 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Valton Behrami 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 9 0
Джака Таулант 9 0
Бургер Ваутер 6 1
Пельмар Анди 6 0
Штокер Валентин 5 0
Касами Пайтим 5 0
Ланг Михаэль 4 0
Лопес Серхио 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Тавареш Томаш 4 0
Ндой Дан 4 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Кинтилья Хорди 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
30
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
6
24%
5
17%
31-45
5
20%
7
23%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
3
12%
8
27%
76-90

Пропущено

26
22
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
6
27%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
5
19%
4
18%
76-90

Забито

23
37
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
9%
4
11%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
3
13%
6
16%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
8
35%
8
22%
76-90

Пропущено

36
19
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
11%
1
5%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
8
22%
2
11%
31-45
4
11%
3
16%
46-60
8
22%
2
11%
61-75
9
25%
8
42%
76-90

Забито

48
67
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
4
8%
7
10%
1-15
8
17%
7
10%
16-30
10
21%
13
19%
31-45
8
17%
13
19%
46-60
7
15%
11
16%
61-75
11
23%
16
24%
76-90

Пропущено

62
41
26 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
8
13%
3
7%
1-15
4
6%
9
22%
16-30
14
23%
4
10%
31-45
9
15%
7
17%
46-60
13
21%
6
15%
61-75
14
23%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2
Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2
Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 35 23 7 5 76 - 43 76
2. Базель 35 14 17 4 68 - 40 59
3. Янг Бойз 35 15 12 8 77 - 50 57
4. Лугано 35 16 6 13 49 - 52 54
5. Санкт-Галлен 35 13 8 14 64 - 63 47
6. Серветт 35 12 7 16 47 - 63 43
7. Грасcхоппер 35 9 13 13 54 - 55 40
8. Сьон 35 11 7 17 43 - 64 40
9. Люцерн 35 8 13 14 49 - 62 37
10. Лозанна-Спорт 35 4 10 21 37 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 12 4 1 43 - 20 40
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 17 7 8 2 37 - 19 29
5. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
6. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
9. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 17 4 7 6 21 - 21 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 17 1 5 11 14 - 34 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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