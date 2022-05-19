Стадион: Стад де Женев Зрители: 5802
48' Желтая карточкаКлиши Гаэль
Ход матча
48'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
39 Владение мячом, % 61
32
Фрик
Джереми
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
29
Бедья
Крис
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
История личных встреч
Серветт
Базель
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
133.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
20 матчей
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|11 (2)
|0.31
|Киэ Грежон
|6
|0.17
|Конья Тимоте
|5
|0.14
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.11
|Роделен Ронни
|4
|0.11
|Схалк Алекс
|3
|0.09
|Руй Стив
|3
|0.09
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Оберлин Димитри
|2 (1)
|0.06
|Бедья Крис
|2 (1)
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.03
|Сотье Антони
|1
|0.03
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|Вуйоз Николя
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.4
|Миллар Лиам
|7
|0.2
|Штокер Валентин
|6
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|6 (1)
|0.17
|Ланг Михаэль
|4
|0.11
|Чалов Фёдор
|4
|0.11
|Салаи Адам
|4
|0.11
|Касами Пайтим
|3
|0.09
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Малес Дариан
|2
|0.06
|Лопес Серхио
|2
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.03
|Каттербах Ноа
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Джюмарт Эрай
|1
|0.03
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.03
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|12
|1
|Клиши Гаэль
|6
|1
|Дулин Давид
|6
|1
|Имери Кастриот
|5
|1
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Диалло Мусса
|4
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Вуйоз Николя
|4
|0
|Роделен Ронни
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Бедья Крис
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
|Valton Behrami
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|9
|0
|Джака Таулант
|9
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Пельмар Анди
|6
|0
|Штокер Валентин
|5
|0
|Касами Пайтим
|5
|0
|Ланг Михаэль
|4
|0
|Лопес Серхио
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Тавареш Томаш
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
30
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
6
24%
5
17%
31-45
5
20%
7
23%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
3
12%
8
27%
76-90
Пропущено
26
22
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
6
27%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
5
19%
4
18%
76-90
Забито
23
37
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
9%
4
11%
1-15
2
9%
3
8%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
3
13%
6
16%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
8
35%
8
22%
76-90
Пропущено
36
19
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
11%
1
5%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
8
22%
2
11%
31-45
4
11%
3
16%
46-60
8
22%
2
11%
61-75
9
25%
8
42%
76-90
Забито
48
67
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
4
8%
7
10%
1-15
8
17%
7
10%
16-30
10
21%
13
19%
31-45
8
17%
13
19%
46-60
7
15%
11
16%
61-75
11
23%
16
24%
76-90
Пропущено
62
41
26 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
8
13%
3
7%
1-15
4
6%
9
22%
16-30
14
23%
4
10%
31-45
9
15%
7
17%
46-60
13
21%
6
15%
61-75
14
23%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2
Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2
Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|35
|23
|7
|5
|76 - 43
|76
|2.
|Базель
|35
|14
|17
|4
|68 - 40
|59
|3.
|Янг Бойз
|35
|15
|12
|8
|77 - 50
|57
|4.
|Лугано
|35
|16
|6
|13
|49 - 52
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|35
|13
|8
|14
|64 - 63
|47
|6.
|Серветт
|35
|12
|7
|16
|47 - 63
|43
|7.
|Грасcхоппер
|35
|9
|13
|13
|54 - 55
|40
|8.
|Сьон
|35
|11
|7
|17
|43 - 64
|40
|9.
|Люцерн
|35
|8
|13
|14
|49 - 62
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|4
|10
|21
|37 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|12
|4
|1
|43 - 20
|40
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|37 - 19
|29
|5.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|6.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|9.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|17
|4
|7
|6
|21 - 21
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|1
|5
|11
|14 - 34
|8