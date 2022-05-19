Стадион: Свисспорарена Зрители: 12113
0:1
3' ГолКанга Вилфрид
0:2
6' ГолФернандес Эдимилсон
1:2
23' ГолСоргич Деян
34' Желтая карточкаКанга Вилфрид
2:2
69' ГолУгриниц Филип
76' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
86' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
90' Желтая карточкаЧумич Никола
Ход матча
3'
0:1
6'
23'
1:2
34'
69'
2:2
76'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 9
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 14
-
57 Владение мячом, % 43
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
20 Чумич НиколаПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Аменда ОрельЗащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
История личных встреч
Люцерн
Янг Бойз
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
63.2%
16 побед 12 ничьих 0 побед
40 матчей
15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы
Первый тайм
30%
70%
0 побед 12 ничьих 24 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 8 ничьих 23 победы
59 матчей
20.3%
22%
57.7%
12 побед 13 ничьих 34 победы
Первый тайм
25.4%
33.9%
40.7%
15 побед 20 ничьих 24 победы
Второй тайм
27.1%
33.9%
39%
16 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|7 (1)
|0.2
|Соргич Деян
|7 (1)
|0.2
|Ндиайе Ибраима
|5
|0.14
|Чумич Никола
|4
|0.11
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Сидлер Сильван
|3
|0.09
|Шульц Марвин
|3 (1)
|0.09
|Квасина Марко
|2
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Ташар Варол
|1
|0.03
|Верманн Йорди
|1
|0.03
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.03
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|22 (5)
|0.63
|Канга Вилфрид
|11 (1)
|0.31
|Фасснахт Кристиан
|10
|0.29
|Элиа Мешак
|8
|0.23
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.11
|Сьерро Венсан
|4
|0.11
|Мамбимби Феликс
|3
|0.09
|Гарсия Улиссес
|2
|0.06
|Ридер Фабиан
|2
|0.06
|Эбишер Мишель
|2
|0.06
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0.06
|Али Мохамед
|2
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Ниассе Шейх
|1
|0.03
|Lewin Blum
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Зесигер Седрик
|0
|0
|Масейрас Кентен
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|10
|2
|Угриниц Филип
|8
|0
|Ташар Варол
|5
|1
|Бурч Марко
|6
|0
|Чумич Никола
|4
|1
|Симани Денис
|5
|0
|Яшари Ардон
|5
|0
|Соргич Деян
|4
|0
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Верманн Йорди
|4
|0
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Гретер Симон
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Квасина Марко
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|8
|0
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|5
|1
|Нгамале Муми
|6
|0
|Али Мохамед
|6
|0
|Масейрас Кентен
|4
|1
|Элиа Мешак
|3
|1
|Лустенбергер Фабиан
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Мамбимби Феликс
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
39
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
2
8%
4
10%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
2
8%
4
10%
31-45
5
19%
10
26%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
7
27%
9
23%
76-90
Пропущено
30
29
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
7
23%
2
7%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
5
17%
9
31%
76-90
Забито
22
37
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
4
18%
7
19%
1-15
1
5%
2
5%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
4
18%
10
27%
61-75
9
41%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
33
22
23 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
12
36%
2
9%
1-15
6
18%
5
23%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
5
15%
7
32%
76-90
Забито
48
76
17 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 52
10 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
13%
11
14%
1-15
6
13%
6
8%
16-30
5
10%
7
9%
31-45
6
13%
14
18%
46-60
9
19%
18
24%
61-75
16
33%
20
26%
76-90
Пропущено
63
51
38 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 31
25 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 30
19
30%
4
8%
1-15
9
14%
9
18%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
8
13%
6
12%
46-60
7
11%
9
18%
61-75
10
16%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0
Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|35
|23
|7
|5
|76 - 43
|76
|2.
|Базель
|35
|14
|17
|4
|68 - 40
|59
|3.
|Янг Бойз
|35
|15
|12
|8
|77 - 50
|57
|4.
|Лугано
|35
|16
|6
|13
|49 - 52
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|35
|13
|8
|14
|64 - 63
|47
|6.
|Серветт
|35
|12
|7
|16
|47 - 63
|43
|7.
|Грасcхоппер
|35
|9
|13
|13
|54 - 55
|40
|8.
|Сьон
|35
|11
|7
|17
|43 - 64
|40
|9.
|Люцерн
|35
|8
|13
|14
|49 - 62
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|4
|10
|21
|37 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|12
|4
|1
|43 - 20
|40
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|37 - 19
|29
|5.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|6.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|9.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|17
|4
|7
|6
|21 - 21
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|1
|5
|11
|14 - 34
|8