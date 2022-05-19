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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 12113
Люцерн
2:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
3' Гол
Канга Вилфрид
0:2
6' Гол
Фернандес Эдимилсон
1:2
23' Гол
Соргич Деян
34' Желтая карточка
Канга Вилфрид
2:2
69' Гол
Угриниц Филип
76' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
86' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
90' Желтая карточка
Чумич Никола
90'+5
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
4
Гентнер
Кристиан
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
32
Ридер
Фабиан
28
Лустенбергер
Фабиан
11
Фернандес
Эдимилсон
19
Мамбимби
Феликс
9
Канга
Вилфрид
Люцерн
4-3-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Янг Бойз

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
63.2%
16 побед 12 ничьих 0 побед

40 матчей

15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы

Первый тайм

30%
70%
0 побед 12 ничьих 24 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 8 ничьих 23 победы

59 матчей

20.3%
22%
57.7%
12 побед 13 ничьих 34 победы

Первый тайм

25.4%
33.9%
40.7%
15 побед 20 ничьих 24 победы

Второй тайм

27.1%
33.9%
39%
16 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 7 (1) 0.2
Соргич Деян 7 (1) 0.2
Ндиайе Ибраима 5 0.14
Чумич Никола 4 0.11
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Сидлер Сильван 3 0.09
Шульц Марвин 3 (1) 0.09
Квасина Марко 2 0.06
Шюрпф Паскаль 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Ташар Варол 1 0.03
Верманн Йорди 1 0.03
Эмини Лорик 1 (1) 0.03
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 22 (5) 0.63
Канга Вилфрид 11 (1) 0.31
Фасснахт Кристиан 10 0.29
Элиа Мешак 8 0.23
Нгамале Муми 4 (2) 0.11
Сьерро Венсан 4 0.11
Мамбимби Феликс 3 0.09
Гарсия Улиссес 2 0.06
Ридер Фабиан 2 0.06
Эбишер Мишель 2 0.06
Фернандес Эдимилсон 2 0.06
Али Мохамед 2 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Ниассе Шейх 1 0.03
Lewin Blum 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Зесигер Седрик 0 0
Масейрас Кентен 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 10 2
Угриниц Филип 8 0
Ташар Варол 5 1
Бурч Марко 6 0
Чумич Никола 4 1
Симани Денис 5 0
Яшари Ардон 5 0
Соргич Деян 4 0
Ндиайе Ибраима 4 0
Верманн Йорди 4 0
Шюрпф Паскаль 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Гретер Симон 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Квасина Марко 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 8 0
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Гарсия Улиссес 5 1
Нгамале Муми 6 0
Али Мохамед 6 0
Масейрас Кентен 4 1
Элиа Мешак 3 1
Лустенбергер Фабиан 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Мамбимби Феликс 3 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Лефор Жордан 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Варга Кевин 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Аменда Орель 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
39
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
2
8%
4
10%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
2
8%
4
10%
31-45
5
19%
10
26%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
7
27%
9
23%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
7
23%
2
7%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
5
17%
9
31%
76-90

Забито

22
37
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
4
18%
7
19%
1-15
1
5%
2
5%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
4
18%
10
27%
61-75
9
41%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

33
22
23 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
12
36%
2
9%
1-15
6
18%
5
23%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
5
15%
7
32%
76-90

Забито

48
76
17 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 52
10 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
13%
11
14%
1-15
6
13%
6
8%
16-30
5
10%
7
9%
31-45
6
13%
14
18%
46-60
9
19%
18
24%
61-75
16
33%
20
26%
76-90

Пропущено

63
51
38 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 31
25 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 30
19
30%
4
8%
1-15
9
14%
9
18%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
8
13%
6
12%
46-60
7
11%
9
18%
61-75
10
16%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0
Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 35 23 7 5 76 - 43 76
2. Базель 35 14 17 4 68 - 40 59
3. Янг Бойз 35 15 12 8 77 - 50 57
4. Лугано 35 16 6 13 49 - 52 54
5. Санкт-Галлен 35 13 8 14 64 - 63 47
6. Серветт 35 12 7 16 47 - 63 43
7. Грасcхоппер 35 9 13 13 54 - 55 40
8. Сьон 35 11 7 17 43 - 64 40
9. Люцерн 35 8 13 14 49 - 62 37
10. Лозанна-Спорт 35 4 10 21 37 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 12 4 1 43 - 20 40
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 17 7 8 2 37 - 19 29
5. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
6. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
9. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 17 4 7 6 21 - 21 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 17 1 5 11 14 - 34 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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