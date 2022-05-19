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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 5093
Лугано
2:1
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
3' Гол
Гогия Акакий
1:1
4' Гол
Саббатини Хонатан
22' Желтая карточка
Кустодио Оливье
2:1
28' Гол
Саббатини Хонатан
35' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
41' Желтая карточка
Lindrit Kamberi
44' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
90' Желтая карточка
Крамер Блаж
90'+7
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
4
Kreshnik
Hajrizi
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
1
Костадинович
Живко
5
Валльнер
Сильван
2
Lindrit
Kamberi
28
Метс
Кароль
20
Думбия
Усман
23
Ронер
Фабиан
7
Красничи
Бледиан
24
Чорич
Анте
39
Гогия
Акакий
22
Ньонто
Вильфред
9
Сисей
Ассан
Лугано
4-1-2-3
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Лугано
Цюрих

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
78.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

28 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 9 (3) 0.26
Боттани Маттиа 6 0.17
Ловрич Санди 4 0.11
Саббатини Хонатан 4 0.11
Циглер Рето 4 (2) 0.11
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0.11
Лаванши Нума 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Хайле-Селассие Марен 2 0.06
Фаччинетти Микаэль 2 0.06
Алиседа Игнасио 2 0.06
Кустодио Оливье 1 0.03
Kreshnik Hajrizi 1 0.03
Марич Мият 1 (1) 0.03
Hadj Mahmoud 1 0.03
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 19 (1) 0.54
Маркезано Антонио 13 (5) 0.37
Ньонто Вильфред 9 0.26
Тосин Айегун 5 0.14
Герреро Адрия 4 0.11
Крамер Блаж 4 0.11
Боранияшевич Никола 4 0.11
Крюезиу Мирлинд 3 0.09
Гогия Акакий 3 0.09
Алити Фидан 2 0.06
Rodrigo Pollero 2 0.06
Джемаили Блерим 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Метс Кароль 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 13 0
Дапрела Фабио 9 0
Саббатини Хонатан 8 0
Лаванши Нума 7 0
Боттани Маттиа 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Amir Saipi 3 1
Циглер Рето 4 0
Марич Мият 4 0
Ловрич Санди 4 0
Целар Жан 3 0
Yuri VI 3 0
Рюэгг Кевин 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Hadj Mahmoud 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 10 0
Сисей Ассан 9 0
Алити Фидан 8 0
Ньонто Вильфред 8 0
Красничи Бледиан 6 1
Джемаили Блерим 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Крамер Блаж 5 0
Герреро Адрия 5 0
Маркезано Антонио 4 0
Чорич Анте 4 0
Думбия Усман 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Lindrit Kamberi 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
32
14 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
2
8%
6
19%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
7
27%
8
25%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
6
23%
6
19%
76-90

Пропущено

25
24
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
24%
2
8%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
5
20%
8
33%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
6
25%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Забито

21
43
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
2
10%
11
26%
1-15
2
10%
3
7%
16-30
6
29%
2
5%
31-45
5
24%
6
14%
46-60
2
10%
8
19%
61-75
4
19%
13
30%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
7%
3
15%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
8
28%
3
15%
61-75
8
28%
3
15%
76-90

Забито

47
75
24 В 1-м тайме 34
23 Во 2-м тайме 41
17 Забивали первыми 21
11 Не забивали 4
4
9%
17
23%
1-15
7
15%
7
9%
16-30
13
28%
10
13%
31-45
7
15%
9
12%
46-60
6
13%
13
17%
61-75
10
21%
19
25%
76-90

Пропущено

54
44
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
8
15%
5
11%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
10
19%
14
32%
31-45
8
15%
4
9%
46-60
10
19%
9
20%
61-75
12
22%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 35 23 7 5 76 - 43 76
2. Базель 35 14 17 4 68 - 40 59
3. Янг Бойз 35 15 12 8 77 - 50 57
4. Лугано 35 16 6 13 49 - 52 54
5. Санкт-Галлен 35 13 8 14 64 - 63 47
6. Серветт 35 12 7 16 47 - 63 43
7. Грасcхоппер 35 9 13 13 54 - 55 40
8. Сьон 35 11 7 17 43 - 64 40
9. Люцерн 35 8 13 14 49 - 62 37
10. Лозанна-Спорт 35 4 10 21 37 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 12 4 1 43 - 20 40
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 17 7 8 2 37 - 19 29
5. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
6. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
9. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 17 4 7 6 21 - 21 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 17 1 5 11 14 - 34 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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