Стадион: Корнаредо Зрители: 5093
0:1
3' ГолГогия Акакий
1:1
4' ГолСаббатини Хонатан
22' Желтая карточкаКустодио Оливье
2:1
28' ГолСаббатини Хонатан
35' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
41' Желтая карточкаLindrit Kamberi
44' Желтая карточкаНьонто Вильфред
90' Желтая карточкаКрамер Блаж
Ход матча
3'
0:1
4'
22'
28'
41'
44'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
50 Владение мячом, % 50
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
28
Метс
Кароль
20
Думбия
Усман
23
Ронер
Фабиан
24
Чорич
Анте
39
Гогия
Акакий
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Nikolas Muci
-
29 Hadj Mahmoud
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
-
38 Selmin Hodza
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Лугано
Цюрих
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
78.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
28 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|9 (3)
|0.26
|Боттани Маттиа
|6
|0.17
|Ловрич Санди
|4
|0.11
|Саббатини Хонатан
|4
|0.11
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.11
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.11
|Лаванши Нума
|3
|0.09
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.09
|Хайле-Селассие Марен
|2
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.06
|Алиседа Игнасио
|2
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.03
|Марич Мият
|1 (1)
|0.03
|Hadj Mahmoud
|1
|0.03
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|19 (1)
|0.54
|Маркезано Антонио
|13 (5)
|0.37
|Ньонто Вильфред
|9
|0.26
|Тосин Айегун
|5
|0.14
|Герреро Адрия
|4
|0.11
|Крамер Блаж
|4
|0.11
|Боранияшевич Никола
|4
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.09
|Гогия Акакий
|3
|0.09
|Алити Фидан
|2
|0.06
|Rodrigo Pollero
|2
|0.06
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|Чорич Анте
|1
|0.03
|Метс Кароль
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Lindrit Kamberi
|1
|0.03
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|13
|0
|Дапрела Фабио
|9
|0
|Саббатини Хонатан
|8
|0
|Лаванши Нума
|7
|0
|Боттани Маттиа
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Amir Saipi
|3
|1
|Циглер Рето
|4
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Yuri VI
|3
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
|Hadj Mahmoud
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|10
|0
|Сисей Ассан
|9
|0
|Алити Фидан
|8
|0
|Ньонто Вильфред
|8
|0
|Красничи Бледиан
|6
|1
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Крамер Блаж
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Маркезано Антонио
|4
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Lindrit Kamberi
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
32
14 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
2
8%
6
19%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
7
27%
8
25%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
6
23%
6
19%
76-90
Пропущено
25
24
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
24%
2
8%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
5
20%
8
33%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
6
25%
61-75
4
16%
4
17%
76-90
Забито
21
43
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
2
10%
11
26%
1-15
2
10%
3
7%
16-30
6
29%
2
5%
31-45
5
24%
6
14%
46-60
2
10%
8
19%
61-75
4
19%
13
30%
76-90
Пропущено
29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
7%
3
15%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
8
28%
3
15%
61-75
8
28%
3
15%
76-90
Забито
47
75
24 В 1-м тайме 34
23 Во 2-м тайме 41
17 Забивали первыми 21
11 Не забивали 4
4
9%
17
23%
1-15
7
15%
7
9%
16-30
13
28%
10
13%
31-45
7
15%
9
12%
46-60
6
13%
13
17%
61-75
10
21%
19
25%
76-90
Пропущено
54
44
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
8
15%
5
11%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
10
19%
14
32%
31-45
8
15%
4
9%
46-60
10
19%
9
20%
61-75
12
22%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1
Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|35
|23
|7
|5
|76 - 43
|76
|2.
|Базель
|35
|14
|17
|4
|68 - 40
|59
|3.
|Янг Бойз
|35
|15
|12
|8
|77 - 50
|57
|4.
|Лугано
|35
|16
|6
|13
|49 - 52
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|35
|13
|8
|14
|64 - 63
|47
|6.
|Серветт
|35
|12
|7
|16
|47 - 63
|43
|7.
|Грасcхоппер
|35
|9
|13
|13
|54 - 55
|40
|8.
|Сьон
|35
|11
|7
|17
|43 - 64
|40
|9.
|Люцерн
|35
|8
|13
|14
|49 - 62
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|4
|10
|21
|37 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|12
|4
|1
|43 - 20
|40
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|37 - 19
|29
|5.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|6.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|9.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|17
|4
|7
|6
|21 - 21
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|1
|5
|11
|14 - 34
|8