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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 4945
Лозанна-Спорт
1:2
Конец матча
Сьон
0'
25' Желтая карточка
Бамер Жан
0:1
32' Пенальти
Гргич Анто
1:1
82' Гол в свои ворота
Фикентшер Кевин
1:2
90' Пенальти
Гргич Анто
90' Желтая карточка
Гргич Анто
90'+5

Ход матча

25'
 
Бамер Жан
32'
0:1
Гргич Анто
46'
Куалипу Годюэн
Жан Н'Гессан
 
53'
Койл Трей
Шпильман Марвин
 
70'
Сузуки Тоити
Маю Хишам
 
72'
 
Япикино Деннис
Сиприано Маркос Робсон
72'
 
Араз Муса
Буа Кевин
78'
Шафик Фуад
Алакуш Софьян
 
78'
Мендеш Диогу
Требель Адриен
 
82'
Фикентшер Кевин
1:1
85'
 
Карлен Гаэтан
Бальтазар
90'
1:2
Гргич Анто
90'
 
Гргич Анто

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Кастелла
Томас
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
29
Пундже
Максим
30
Требель
Адриен
23
Алакуш
Софьян
21
Жан
Н'Гессан
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
33
Шпильман
Марвин
80
Саншеш
Алвин
18
Фикентшер
Кевин
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
70
Сиприано
Маркос
Робсон
7
Дзуффи
Лука
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
8
Бальтазар
33
Буа
Кевин
17
Стожилкович
Филип
Лозанна-Спорт
3-1-4-2
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Сьон

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

40 матчей

25%
22.5%
52.5%
10 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

15%
47.5%
37.5%
6 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:3
С
1:1
С
1:3
С
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
1:1
К
0:1
ТМК
2:0
С
0:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
0:2
С
1:3
ТМК
2:4
ТМК
2:3
ТМС
1:1
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
ТМС
1:0
С
1:3
С
0:1
КШ
0:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 12 (2) 0.34
Кукурузович Степан 8 (6) 0.23
Уаттара Брахима 4 0.11
Маю Хишам 2 0.06
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.06
Требель Адриен 1 0.03
Anel Husic 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Саншеш Алвин 1 0.03
Монтейру Элтон 1 0.03
Rodrigo Pollero 1 0.03
Куалипу Годюэн 1 0.03
Алакуш Софьян 0 0
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 10 (1) 0.29
Гргич Анто 7 (6) 0.2
Кавар Димитри 5 0.14
Весли Давид 3 0.09
Оаро Гийом 3 0.09
Итаитинга 2 0.06
Ндойе Бирама 2 0.06
Карлен Гаэтан 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Бальтазар 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Бамер Жан 1 0.03
Сио Жованни 1 0.03
Theo Berdayes 1 0.03
Ди Сере 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маю Хишам 7 1
Anel Husic 8 0
Сузуки Тоити 8 0
Зохури Армель 7 0
Шафик Фуад 5 1
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Пундже Максим 5 0
Диао Мори 5 0
Требель Адриен 3 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Кукурузович Степан 4 0
Монтейру Элтон 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Алакуш Софьян 3 0
Койл Трей 3 0
Уаттара Брахима 3 0
Rodrigo Pollero 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 7 2
Гргич Анто 8 0
Кавар Димитри 7 0
Весли Давид 7 0
Бамер Жан 6 0
Сиприано Маркос Робсон 4 1
Ндойе Бирама 5 0
Стожилкович Филип 5 0
Бенито Лорис 4 0
Сио Жованни 4 0
Ди Сере 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Буа Кевин 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
22%
6
24%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
7
30%
8
32%
76-90

Пропущено

38
41
12 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
11%
5
12%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
6
16%
8
20%
46-60
9
24%
8
20%
61-75
11
29%
6
15%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
5
31%
61-75
3
20%
5
31%
76-90

Пропущено

33
25
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
4
12%
0
0%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
6
18%
7
28%
31-45
5
15%
6
24%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
12
36%
6
24%
76-90

Забито

38
41
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
7
18%
3
7%
1-15
2
5%
4
10%
16-30
8
21%
9
22%
31-45
2
5%
4
10%
46-60
9
24%
8
20%
61-75
10
26%
13
32%
76-90

Пропущено

71
66
24 В 1-м тайме 29
47 Во 2-м тайме 37
21 Пропускали первыми 20
33 Не пропускали 29
8
11%
5
8%
1-15
5
7%
9
14%
16-30
11
15%
15
23%
31-45
11
15%
14
21%
46-60
13
18%
11
17%
61-75
23
32%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1
Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1
Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 35 23 7 5 76 - 43 76
2. Базель 35 14 17 4 68 - 40 59
3. Янг Бойз 35 15 12 8 77 - 50 57
4. Лугано 35 16 6 13 49 - 52 54
5. Санкт-Галлен 35 13 8 14 64 - 63 47
6. Серветт 35 12 7 16 47 - 63 43
7. Грасcхоппер 35 9 13 13 54 - 55 40
8. Сьон 35 11 7 17 43 - 64 40
9. Люцерн 35 8 13 14 49 - 62 37
10. Лозанна-Спорт 35 4 10 21 37 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 12 4 1 43 - 20 40
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 17 7 8 2 37 - 19 29
5. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
6. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
9. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 17 4 7 6 21 - 21 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 17 1 5 11 14 - 34 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Гргич Анто из команды Сьон забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      25'
      Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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