Стадион: Stade de la Tuiliere Зрители: 4945
1:2
Конец матча
25' Желтая карточкаБамер Жан
0:1
32' ПенальтиГргич Анто
1:1
82' Гол в свои воротаФикентшер Кевин
1:2
90' ПенальтиГргич Анто
90' Желтая карточкаГргич Анто
Ход матча
25'
32'
0:1
82'
1:1
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
59 Владение мячом, % 41
21
Жан
Н'Гессан
20
Маю
Хишам
80
Саншеш
Алвин
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Запасные игроки
-
40 Диао МориВратарь
-
51 Anel HusicЗащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
73 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Сьон
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
40 матчей
25%
22.5%
52.5%
10 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
15%
47.5%
37.5%
6 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.5%
37.5%
40%
9 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|12 (2)
|0.34
|Кукурузович Степан
|8 (6)
|0.23
|Уаттара Брахима
|4
|0.11
|Маю Хишам
|2
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.06
|Требель Адриен
|1
|0.03
|Anel Husic
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Саншеш Алвин
|1
|0.03
|Монтейру Элтон
|1
|0.03
|Rodrigo Pollero
|1
|0.03
|Куалипу Годюэн
|1
|0.03
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|10 (1)
|0.29
|Гргич Анто
|7 (6)
|0.2
|Кавар Димитри
|5
|0.14
|Весли Давид
|3
|0.09
|Оаро Гийом
|3
|0.09
|Итаитинга
|2
|0.06
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|Карлен Гаэтан
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Бальтазар
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Бамер Жан
|1
|0.03
|Сио Жованни
|1
|0.03
|Theo Berdayes
|1
|0.03
|Ди Сере
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маю Хишам
|7
|1
|Anel Husic
|8
|0
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Шафик Фуад
|5
|1
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Пундже Максим
|5
|0
|Диао Мори
|5
|0
|Требель Адриен
|3
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Кукурузович Степан
|4
|0
|Монтейру Элтон
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Алакуш Софьян
|3
|0
|Койл Трей
|3
|0
|Уаттара Брахима
|3
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|7
|2
|Гргич Анто
|8
|0
|Кавар Димитри
|7
|0
|Весли Давид
|7
|0
|Бамер Жан
|6
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|4
|1
|Ндойе Бирама
|5
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Бенито Лорис
|4
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
25
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
22%
6
24%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
7
30%
8
32%
76-90
Пропущено
38
41
12 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
11%
5
12%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
6
16%
8
20%
46-60
9
24%
8
20%
61-75
11
29%
6
15%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
5
31%
61-75
3
20%
5
31%
76-90
Пропущено
33
25
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
4
12%
0
0%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
6
18%
7
28%
31-45
5
15%
6
24%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
12
36%
6
24%
76-90
Забито
38
41
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
7
18%
3
7%
1-15
2
5%
4
10%
16-30
8
21%
9
22%
31-45
2
5%
4
10%
46-60
9
24%
8
20%
61-75
10
26%
13
32%
76-90
Пропущено
71
66
24 В 1-м тайме 29
47 Во 2-м тайме 37
21 Пропускали первыми 20
33 Не пропускали 29
8
11%
5
8%
1-15
5
7%
9
14%
16-30
11
15%
15
23%
31-45
11
15%
14
21%
46-60
13
18%
11
17%
61-75
23
32%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1
Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1
Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|35
|23
|7
|5
|76 - 43
|76
|2.
|Базель
|35
|14
|17
|4
|68 - 40
|59
|3.
|Янг Бойз
|35
|15
|12
|8
|77 - 50
|57
|4.
|Лугано
|35
|16
|6
|13
|49 - 52
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|35
|13
|8
|14
|64 - 63
|47
|6.
|Серветт
|35
|12
|7
|16
|47 - 63
|43
|7.
|Грасcхоппер
|35
|9
|13
|13
|54 - 55
|40
|8.
|Сьон
|35
|11
|7
|17
|43 - 64
|40
|9.
|Люцерн
|35
|8
|13
|14
|49 - 62
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|4
|10
|21
|37 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|12
|4
|1
|43 - 20
|40
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|37 - 19
|29
|5.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|6.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|9.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|17
|4
|7
|6
|21 - 21
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|1
|5
|11
|14 - 34
|8