Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Лорьян выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Абергель Лоран из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Коне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Лемуан Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

30' Монкондю Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

29' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Н'Гессан Куаме нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

26' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

25' Монкондю Томас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Г О О О О Л - Тузгар Йоанн наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

22' Рипар Рено разрезает оборону соперника отличным пасом

22' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Лемуан Фабьен не смог попасть в створ ударом издали

20' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Близко! Абергель Лоран нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

20' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Монкондю Томас из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

18' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Игрок Коне Ибраима из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Вратарь парирует удар, который нанес Моффи Теремас , и мяч снова в игре

16' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Лорьян

15' Игрок Конте Абду из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Удар от ворот произведет Труа

14' Труа выполняет удар от ворот.

14' Коне Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Труа выполняет удар от ворот.

13' Морель Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Каборе Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шавалерин Ксавье наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

8' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Силва Игор наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

3' Вратарь парирует удар, который нанес Коне Ибраима , и мяч снова в игре

3' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля