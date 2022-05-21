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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лорьян
0:1
Второй тайм: 55'
Труа
0'
0:1
22' Гол
Тузгар Йоанн
55'

Ход матча

22'
0:1
Тузгар Йоанн
(Рипар Рено)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 110
Лорьян 62.7% (69)
X 31.8% (35)
Труа 5.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Труа
5.09
3.80
3.62
Все Коэффициенты
Новости
1
Дрейер
Маттье
2
Силва
Игор
3
Дженц
Мориц
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
9
Коне
Ибраима
13
Моффи
Теремас
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
Лорьян
4-3-3
Труа
5-4-1

История личных встреч

Лорьян
Труа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л2
0:1
Л2
0:3
Л2
2:0
ПМЗПИВЛ1
0:0
ПМЗПИВЛ1
2:1
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
2:2
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (2) 0.21
Лорьенте Арман 5 (1) 0.13
Коне Ибраима 5 0.13
Монкондю Томас 3 0.08
Сумано Самбу 3 0.08
Лапорт Жульен 2 0.05
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.13
Угбо Ике 5 (1) 0.13
Тардьё Флориан 4 (4) 0.11
Тузгар Йоанн 4 0.11
Бальде Мама 3 0.08
Рами Адиль 3 0.08
Дингом Тристан 2 0.05
Рипар Рено 2 0.05
Мотиба Лебо 2 (1) 0.05
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Бьянкон Жулиан 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 9 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Лемуан Фабьен 5 0
Эрго Жером 1 2
Монкондю Томас 4 0
Инносент Бонке 4 0
Лорьенте Арман 4 0
Уттара Данго 4 0
Буасгар Кентен 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 7 1
Тардьё Флориан 6 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Н'Гессан Куаме 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Рипар Рено 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
6
32%
5
29%
29%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
32%
3
18%
76-90

Пропущено

21
33
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
14%
5
15%
1-15
4
19%
7
21%
16-30
1
5%
2
6%
31-45
6
29%
7
21%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
5
24%
5
15%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 23
2
13%
4
21%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Пропущено

40
19
17 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
10%
2
11%
1-15
8
20%
3
16%
16-30
5
13%
4
21%
31-45
7
18%
5
26%
46-60
7
18%
2
11%
61-75
9
23%
3
16%
76-90

Забито

35
36
15 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 17
14 Не забивали 10
4
11%
6
17%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
7
20%
11
31%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
6
17%
2
6%
61-75
9
26%
8
22%
76-90

Пропущено

61
52
25 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
7
11%
7
13%
1-15
12
20%
10
19%
16-30
6
10%
6
12%
31-45
13
21%
12
23%
46-60
9
15%
9
17%
61-75
14
23%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0
Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0
Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 38 26 8 4 89 - 36 86
2. Марсель 1:0 Заявка 38 21 8 9 60 - 39 71
3. Монако 1:1 Заявка 38 20 9 9 64 - 39 69
4. Ренн 1:1 Заявка 38 20 6 12 81 - 39 66
5. Страсбург 0:1 Заявка 38 17 12 9 60 - 40 63
6. Ницца 0:2 Заявка 38 19 7 12 50 - 36 63
7. Лион 2:0 Заявка 38 17 11 10 66 - 50 62
8. Ланс 1:1 Заявка 38 17 11 10 61 - 47 62
9. Нант 1:0 Заявка 38 16 9 13 55 - 47 57
10. Лилль 1:1 Заявка 38 14 13 11 47 - 47 55
11. Брест 2:2 Заявка 38 13 10 15 49 - 55 49
12. Реймс 2:0 Заявка 38 12 13 13 43 - 41 49
13. Монпелье 0:1 Заявка 38 12 7 19 49 - 60 43
14. Анже 1:0 Заявка 38 10 11 17 43 - 55 41
15. Труа 1:0 Заявка 38 10 10 18 37 - 52 40
16. Клермон 0:2 Заявка 38 9 9 20 37 - 69 36
17. Лорьян 0:1 Заявка 38 8 11 19 34 - 63 35
18. Сент-Этьен 0:1 Заявка 38 7 10 21 41 - 77 31
19. Мец 0:4 Заявка 38 6 13 19 35 - 68 31
20. Бордо 2:2 Заявка 38 5 14 19 50 - 91 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 19 16 3 0 48 - 12 51
2. Ренн 1:1 Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако 1:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Нант 1:0 Заявка 19 12 3 4 33 - 19 39
5. Лион 2:0 Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
6. Страсбург 0:1 Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
7. Ланс 1:1 Заявка 19 9 7 3 34 - 19 34
8. Ницца 0:2 Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель 1:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
10. Лилль 1:1 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
11. Монпелье 0:1 Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Анже 1:0 Заявка 19 8 2 9 22 - 23 26
13. Брест 2:2 Заявка 19 7 5 7 28 - 27 26
14. Реймс 2:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 20 24
15. Лорьян 0:1 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
16. Труа 1:0 Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
17. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон 0:2 Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18
19. Бордо 2:2 Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец 0:4 Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ 4:0 Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца 0:2 Заявка 19 9 3 7 22 - 15 30
4. Монако 1:1 Заявка 19 8 5 6 26 - 23 29
5. Ланс 1:1 Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
6. Лилль 1:1 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург 0:1 Заявка 19 6 7 6 24 - 22 25
8. Реймс 2:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Лион 2:0 Заявка 19 6 6 7 24 - 25 24
10. Ренн 1:1 Заявка 19 6 5 8 31 - 26 23
11. Брест 2:2 Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
12. Нант 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон 0:2 Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Труа 1:0 Заявка 19 5 3 11 18 - 33 18
15. Монпелье 0:1 Заявка 19 5 2 12 22 - 34 17
16. Мец 0:4 Заявка 19 3 6 10 14 - 37 15
17. Анже 1:0 Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Бордо 2:2 Заявка 19 2 7 10 25 - 58 13
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 39 13
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • 54'
    Игрок Каборе Исса из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 54'
    Каборе Исса из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 54'
    Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Труа пытается что-то создать.
  • 54'
    Труа контролирует мяч.
  • 53'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Лорьян 62.7% (69)
    X 31.8% (35)
    Труа 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Труа
    5.09
    3.80
    3.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лорьян 0:1 Труа онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Труа

    Исход игры
    Лорьян
    62.7% (69)
    Ничья
    31.8% (35)
    Труа
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.76% (26)
    Меньше
    75.24% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    48.57% (51)
    Нет
    51.43% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Лорьян
    33.6% (37)
    1:1 Ничья
    24.5% (27)
    2:1 Лорьян
    17.3% (19)
    2:0 Лорьян
    7.3% (8)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Труа
    2.7% (3)
    0:1 Труа
    1.8% (2)
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    Лорьян
    Труа
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