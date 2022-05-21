Стадион: Стад де Мустуар
0:1
22' ГолТузгар Йоанн
Ход матча
22'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
10
Ле
Фе
Энцо
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
-
40 Каллен ТомаВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
-
13 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лорьян
Труа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (2)
|0.21
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|0.13
|Коне Ибраима
|5
|0.13
|Монкондю Томас
|3
|0.08
|Сумано Самбу
|3
|0.08
|Лапорт Жульен
|2
|0.05
|Ле Фе Энцо
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.13
|Угбо Ике
|5 (1)
|0.13
|Тардьё Флориан
|4 (4)
|0.11
|Тузгар Йоанн
|4
|0.11
|Бальде Мама
|3
|0.08
|Рами Адиль
|3
|0.08
|Дингом Тристан
|2
|0.05
|Рипар Рено
|2
|0.05
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.05
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|9
|0
|Лапорт Жульен
|7
|0
|Мендес Убулан
|4
|1
|Дженц Мориц
|4
|1
|Лемуан Фабьен
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Монкондю Томас
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лорьенте Арман
|4
|0
|Уттара Данго
|4
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|10
|0
|Каборе Исса
|7
|1
|Тардьё Флориан
|6
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Н'Гессан Куаме
|5
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Мулен Жесси
|2
|1
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Дингом Тристан
|3
|0
|Бальде Мама
|1
|1
|Азамум Карим
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Мотиба Лебо
|1
|0
|Рипар Рено
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
6
32%
5
29%
29%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
32%
3
18%
76-90
Пропущено
21
33
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
14%
5
15%
1-15
4
19%
7
21%
16-30
1
5%
2
6%
31-45
6
29%
7
21%
46-60
2
10%
7
21%
61-75
5
24%
5
15%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 23
2
13%
4
21%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Пропущено
40
19
17 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
10%
2
11%
1-15
8
20%
3
16%
16-30
5
13%
4
21%
31-45
7
18%
5
26%
46-60
7
18%
2
11%
61-75
9
23%
3
16%
76-90
Забито
35
36
15 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 17
14 Не забивали 10
4
11%
6
17%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
7
20%
11
31%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
6
17%
2
6%
61-75
9
26%
8
22%
76-90
Пропущено
61
52
25 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
7
11%
7
13%
1-15
12
20%
10
19%
16-30
6
10%
6
12%
31-45
13
21%
12
23%
46-60
9
15%
9
17%
61-75
14
23%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0
Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0
Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|4:0 Заявка
|38
|26
|8
|4
|89 - 36
|86
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|38
|21
|8
|9
|60 - 39
|71
|3.
|Монако
|1:1 Заявка
|38
|20
|9
|9
|64 - 39
|69
|4.
|Ренн
|1:1 Заявка
|38
|20
|6
|12
|81 - 39
|66
|5.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|38
|17
|12
|9
|60 - 40
|63
|6.
|Ницца
|0:2 Заявка
|38
|19
|7
|12
|50 - 36
|63
|7.
|Лион
|2:0 Заявка
|38
|17
|11
|10
|66 - 50
|62
|8.
|Ланс
|1:1 Заявка
|38
|17
|11
|10
|61 - 47
|62
|9.
|Нант
|1:0 Заявка
|38
|16
|9
|13
|55 - 47
|57
|10.
|Лилль
|1:1 Заявка
|38
|14
|13
|11
|47 - 47
|55
|11.
|Брест
|2:2 Заявка
|38
|13
|10
|15
|49 - 55
|49
|12.
|Реймс
|2:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|43 - 41
|49
|13.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|38
|12
|7
|19
|49 - 60
|43
|14.
|Анже
|1:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|43 - 55
|41
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|38
|10
|10
|18
|37 - 52
|40
|16.
|Клермон
|0:2 Заявка
|38
|9
|9
|20
|37 - 69
|36
|17.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|8
|11
|19
|34 - 63
|35
|18.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|41 - 77
|31
|19.
|Мец
|0:4 Заявка
|38
|6
|13
|19
|35 - 68
|31
|20.
|Бордо
|2:2 Заявка
|38
|5
|14
|19
|50 - 91
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|4:0 Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 12
|51
|2.
|Ренн
|1:1 Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|1:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Нант
|1:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 19
|39
|5.
|Лион
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|6.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|7.
|Ланс
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|34 - 19
|34
|8.
|Ницца
|0:2 Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|1:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|30 - 22
|32
|10.
|Лилль
|1:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|11.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|22 - 23
|26
|13.
|Брест
|2:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 27
|26
|14.
|Реймс
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 20
|24
|15.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|16.
|Труа
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|17.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|0:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 33
|18
|19.
|Бордо
|2:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|0:4 Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|4:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|22 - 15
|30
|4.
|Монако
|1:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 23
|29
|5.
|Ланс
|1:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|6.
|Лилль
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 22
|25
|8.
|Реймс
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Лион
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 25
|24
|10.
|Ренн
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|31 - 26
|23
|11.
|Брест
|2:2 Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|12.
|Нант
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|0:2 Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Труа
|1:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|18 - 33
|18
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|22 - 34
|17
|16.
|Мец
|0:4 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 37
|15
|17.
|Анже
|1:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Бордо
|2:2 Заявка
|19
|2
|7
|10
|25 - 58
|13
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 39
|13
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Труа
Исход игры
Лорьян
62.7% (69)
Ничья
31.8% (35)
Труа
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
24.76% (26)
Меньше
75.24% (79)
Обе команды забьют
Да
48.57% (51)
Нет
51.43% (54)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
33.6% (37)
1:1 Ничья
24.5% (27)
2:1 Лорьян
17.3% (19)
2:0 Лорьян
7.3% (8)
0:0 Ничья
4.5% (5)
1:2 Труа
2.7% (3)
0:1 Труа
1.8% (2)
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