  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лорьян
1:1
Конец матча
Труа
0'
0:1
21' Гол
Тузгар Йоанн
58' Желтая карточка
Монкондю Томас
63' Желтая карточка
Рипар Рено
1:1
73' Гол
Лорьенте Арман
77' Желтая карточка
Ларуси Яссер
84' Красная карточка
Каборе Исса
89' Желтая карточка
Лорьенте Арман
90'+3

Ход матча

21'
0:1
Тузгар Йоанн
(Рипар Рено)
58'
Монкондю Томас
 
62'
 
Ларуси Яссер
Шавалерин Ксавье
62'
 
Бальде Мама
Бьянкон Жулиан
63'
 
Рипар Рено
67'
Уттара Данго
Лемуан Фабьен
 
67'
Лорьенте Арман
Моффи Теремас
 
73'
Лорьенте Арман
(Уттара Данго)
1:1
77'
 
Ларуси Яссер
79'
Эрго Жером
Силва Игор
 
80'
 
Рами Адиль
Конте Абду
80'
 
Угбо Ике
Тузгар Йоанн
84'
 
Каборе Исса
86'
Сумано Самбу
Абергель Лоран
 
89'
Лорьенте Арман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Лорьян 62.7% (69)
X 31.8% (35)
Труа 5.5% (6)
Все прогнозы
Новости
1
Дрейер
Маттье
2
Силва
Игор
3
Дженц
Мориц
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
9
Коне
Ибраима
13
Моффи
Теремас
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
Лорьян
4-3-3
Труа
5-4-1

История личных встреч

Лорьян
Труа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л2
0:1
Л2
0:3
Л2
2:0
ПМЗПИВЛ1
0:0
ПМЗПИВЛ1
2:1
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
2:2
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (2) 0.21
Лорьенте Арман 6 (1) 0.16
Коне Ибраима 5 0.13
Монкондю Томас 3 0.08
Сумано Самбу 3 0.08
Лапорт Жульен 2 0.05
Ле Фе Энцо 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.13
Угбо Ике 5 (1) 0.13
Тардьё Флориан 4 (4) 0.11
Тузгар Йоанн 4 0.11
Бальде Мама 3 0.08
Рами Адиль 3 0.08
Дингом Тристан 2 0.05
Рипар Рено 2 0.05
Мотиба Лебо 2 (1) 0.05
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Бьянкон Жулиан 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 9 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Лемуан Фабьен 5 0
Монкондю Томас 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Уттара Данго 4 0
Буасгар Кентен 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 2
Бьянкон Жулиан 10 0
Тардьё Флориан 6 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Н'Гессан Куаме 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Рипар Рено 2 0
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
2
10%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
6
30%
5
28%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Пропущено

22
34
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
3
14%
5
15%
1-15
5
23%
7
21%
16-30
1
5%
2
6%
31-45
6
27%
7
21%
46-60
2
9%
8
24%
61-75
5
23%
5
15%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 10
27 Не забивали 24
2
13%
4
21%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Пропущено

40
19
17 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
10%
2
11%
1-15
8
20%
3
16%
16-30
5
13%
4
21%
31-45
7
18%
5
26%
46-60
7
18%
2
11%
61-75
9
23%
3
16%
76-90

Забито

36
37
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 18
14 Не забивали 10
4
11%
6
16%
1-15
4
11%
7
19%
16-30
7
19%
11
30%
30%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
7
19%
2
5%
61-75
9
25%
8
22%
76-90

Пропущено

62
53
26 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 30
7
11%
7
13%
1-15
13
21%
10
19%
16-30
6
10%
6
11%
31-45
13
21%
12
23%
46-60
9
15%
10
19%
61-75
14
23%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0
Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0
Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 26 8 4 90 - 36 86
2. Марсель Заявка 38 21 8 9 63 - 39 71
3. Монако Заявка 38 20 9 9 65 - 40 69
4. Ренн Заявка 38 20 6 12 82 - 40 66
5. Ницца Заявка 38 20 7 11 53 - 36 66
6. Страсбург Заявка 38 17 12 9 60 - 43 63
7. Лион Заявка 38 17 11 10 66 - 51 62
8. Ланс Заявка 38 17 11 10 62 - 48 62
9. Лилль Заявка 38 14 13 11 48 - 48 55
10. Нант Заявка 38 15 10 13 55 - 48 55
11. Брест Заявка 38 13 9 16 49 - 57 48
12. Реймс Заявка 38 11 13 14 43 - 44 46
13. Монпелье Заявка 38 12 7 19 49 - 61 43
14. Анже Заявка 38 10 11 17 44 - 55 41
15. Труа Заявка 38 9 11 18 37 - 53 38
16. Лорьян Заявка 38 8 12 18 35 - 63 36
17. Клермон Заявка 38 9 9 20 38 - 69 36
18. Сент-Этьен Заявка 38 7 11 20 42 - 77 32
19. Мец Заявка 38 6 13 19 35 - 69 31
20. Бордо Заявка 38 6 13 19 52 - 91 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 16 3 0 49 - 12 51
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 19 11 4 4 33 - 20 37
7. Ланс Заявка 19 9 7 3 35 - 20 34
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 19 9 5 5 33 - 22 32
10. Лилль Заявка 19 7 8 4 24 - 22 29
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Анже Заявка 19 8 2 9 23 - 23 26
13. Брест Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
14. Лорьян Заявка 19 6 6 7 20 - 22 24
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 19 5 6 8 25 - 23 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
19. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
20. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 19 10 3 6 25 - 15 33
4. Монако Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
5. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 19 6 7 6 24 - 25 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Лион Заявка 19 6 6 7 24 - 26 24
10. Ренн Заявка 19 6 5 8 32 - 27 23
11. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 19 5 2 12 22 - 35 17
15. Труа Заявка 19 4 4 11 18 - 34 16
16. Мец Заявка 19 3 6 10 14 - 38 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Бордо Заявка 19 3 6 10 27 - 58 15
19. Сент-Этьен Заявка 19 3 5 11 18 - 39 14
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Лорьян: 58%, Труа: 42%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 93'
    Коне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 92'
    Бальде Мама из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    91'
    Sambou Soumano из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Палмер-Браун Эрик.
  • 91'
    Рипар Рено из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 91'
    Рипар Рено из команды Труа делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Лорьян: 58%, Труа: 42%.
  • 90'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Лорьян 62.7% (69)
    X 31.8% (35)
    Труа 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Лорьян 1:1 Труа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Труа

    Исход игры
    Лорьян
    62.7% (69)
    Ничья
    31.8% (35)
    Труа
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.76% (26)
    Меньше
    75.24% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    48.57% (51)
    Нет
    51.43% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Лорьян
    33.6% (37)
    1:1 Ничья
    24.5% (27)
    2:1 Лорьян
    17.3% (19)
    2:0 Лорьян
    7.3% (8)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Труа
    2.7% (3)
    0:1 Труа
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     