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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Франции. В рамках поединка 38-го тура Лиги 1 сойдутся лицом к лицу игроки «ПСЖ» и «Меца». Встреча состоится в Париже, на стадионе «Парк де Пренс».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!