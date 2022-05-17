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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Мец
Прогнозы 42
ПСЖ 97.6% (41)
X 2.4% (1)
Мец 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Мец
12.01
9.40
9.21
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Новости

История личных встреч

ПСЖ
Мец

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
5:0
Л1
1:5
Л1
2:3
КЛ
2:0
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 26 (4) 0.7
Неймар 12 (3) 0.32
Месси Лионель 6 0.16
Маркиньос Маркос 5 0.14
Данилу Перейра 5 0.14
Ди Мария Анхель 4 0.11
Хакими Ашраф 4 0.11
Икарди Мауро 4 0.11
Эррера Андер 3 0.08
Гуэйе Идрисса 3 0.08
Дракслер Юлиан 2 0.05
Рамос Серхио 2 0.05
Керер Тило 2 0.05
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.14
Булая Фарид 4 0.11
Сентонз Фабьен 4 0.11
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.08
Ламкель Зе Дидье 3 0.08
Нгетте Опа 2 0.05
Маига Хабиб 2 0.05
Мафута Луи 2 0.05
Сарр Пап 1 0.03
Делен Тома 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Пажо Венсан 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Лакруа Ленни 0 0
Микельбрансис Вильям 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 12 0
Мбаппе Килиан 10 0
Неймар 9 0
Кимпембе Преснел 6 0
Маркиньос Маркос 5 0
Хакими Ашраф 3 1
Гуэйе Идрисса 4 0
Рамос Серхио 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Мендеш Нуну 3 0
Паредес Леандро 3 0
Данилу Перейра 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Бернат Хуан 2 0
Эррера Андер 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Навас Кейлор 0 1
Мишю Эдуар 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Дагба Колин 1 0
Симонс Хави 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 8 1
Пажо Венсан 6 1
Сарр Пап 7 0
Траоре Бубакар 7 0
Маига Хабиб 7 0
Жемерсон де Жесус 3 2
Де Превиль Николя 5 0
Амаду Ибраим 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Делен Тома 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Укиджа Александр 2 1
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Ламкель Зе Дидье 2 0
Ньякате Сику 2 0
Канде Фали 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

42
14
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 7
20 Не забивали 27
7
17%
2
14%
1-15
6
14%
3
21%
16-30
6
14%
3
21%
31-45
5
12%
2
14%
46-60
10
24%
3
21%
61-75
8
19%
1
7%
76-90

Пропущено

14
33
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
4
12%
1-15
2
14%
4
12%
16-30
3
21%
4
12%
31-45
4
29%
9
27%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
3
21%
8
24%
76-90

Забито

42
20
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
4
10%
3
15%
1-15
10
24%
3
15%
16-30
6
14%
5
25%
31-45
3
7%
4
20%
46-60
9
21%
3
15%
61-75
10
24%
2
10%
76-90

Пропущено

23
32
14 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
6
26%
7
22%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
6
26%
8
25%
76-90

Забито

84
34
39 В 1-м тайме 19
45 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 12
5 Не забивали 15
11
13%
5
15%
1-15
16
19%
6
18%
16-30
12
14%
8
24%
31-45
8
10%
6
18%
46-60
19
23%
6
18%
61-75
18
21%
3
9%
76-90

Пропущено

37
65
19 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 29
4
11%
7
11%
1-15
6
16%
10
15%
16-30
9
24%
11
17%
31-45
5
14%
14
22%
46-60
4
11%
7
11%
61-75
9
24%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1
Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0
Мец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мец - Анже 1:0 Мец - Лион 3:2 Монпелье - Мец 2:2 Мец - Брест 0:1
Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Мец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

    Главный судья: Готье Антони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    ПСЖ 97.6% (41)
    X 2.4% (1)
    Мец 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Мец
    12.01
    9.40
    9.21
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Мец онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Мец

    Исход игры
    ПСЖ
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Мец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    30.95% (13)
    Нет
    69.05% (29)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    35.7% (15)
    3:0 ПСЖ
    23.8% (10)
    3:1 ПСЖ
    14.3% (6)
    2:1 ПСЖ
    7.1% (3)
    4:0 ПСЖ
    7.1% (3)
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