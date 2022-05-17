Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Мец
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|0.7
|Неймар
|12 (3)
|0.32
|Месси Лионель
|6
|0.16
|Маркиньос Маркос
|5
|0.14
|Данилу Перейра
|5
|0.14
|Ди Мария Анхель
|4
|0.11
|Хакими Ашраф
|4
|0.11
|Икарди Мауро
|4
|0.11
|Эррера Андер
|3
|0.08
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.08
|Дракслер Юлиан
|2
|0.05
|Рамос Серхио
|2
|0.05
|Керер Тило
|2
|0.05
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.03
|Верратти Марко
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Кимпембе Преснел
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|5
|0.14
|Булая Фарид
|4
|0.11
|Сентонз Фабьен
|4
|0.11
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.08
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.08
|Нгетте Опа
|2
|0.05
|Маига Хабиб
|2
|0.05
|Мафута Луи
|2
|0.05
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Делен Тома
|1
|0.03
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Пажо Венсан
|1
|0.03
|Амаду Ибраим
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
|Лакруа Ленни
|0
|0
|Микельбрансис Вильям
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|12
|0
|Мбаппе Килиан
|10
|0
|Неймар
|9
|0
|Кимпембе Преснел
|6
|0
|Маркиньос Маркос
|5
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Рамос Серхио
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мендеш Нуну
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Бернат Хуан
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Мишю Эдуар
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|9
|1
|Куяте Кики
|8
|1
|Пажо Венсан
|6
|1
|Сарр Пап
|7
|0
|Траоре Бубакар
|7
|0
|Маига Хабиб
|7
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|2
|Де Превиль Николя
|5
|0
|Амаду Ибраим
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Делен Тома
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Укиджа Александр
|2
|1
|Ньяне Ибраима
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Канде Фали
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Нгетте Опа
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
42
14
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 7
20 Не забивали 27
7
17%
2
14%
1-15
6
14%
3
21%
16-30
6
14%
3
21%
31-45
5
12%
2
14%
46-60
10
24%
3
21%
61-75
8
19%
1
7%
76-90
Пропущено
14
33
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
4
12%
1-15
2
14%
4
12%
16-30
3
21%
4
12%
31-45
4
29%
9
27%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
3
21%
8
24%
76-90
Забито
42
20
20 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
4
10%
3
15%
1-15
10
24%
3
15%
16-30
6
14%
5
25%
31-45
3
7%
4
20%
46-60
9
21%
3
15%
61-75
10
24%
2
10%
76-90
Пропущено
23
32
14 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
6
26%
7
22%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
6
26%
8
25%
76-90
Забито
84
34
39 В 1-м тайме 19
45 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 12
5 Не забивали 15
11
13%
5
15%
1-15
16
19%
6
18%
16-30
12
14%
8
24%
31-45
8
10%
6
18%
46-60
19
23%
6
18%
61-75
18
21%
3
9%
76-90
Пропущено
37
65
19 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 29
4
11%
7
11%
1-15
6
16%
10
15%
16-30
9
24%
11
17%
31-45
5
14%
14
22%
46-60
4
11%
7
11%
61-75
9
24%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1
Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0
Мец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мец - Анже 1:0 Мец - Лион 3:2 Монпелье - Мец 2:2 Мец - Брест 0:1
Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч ПСЖ - Мец
Исход игры
ПСЖ
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Мец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
30.95% (13)
Нет
69.05% (29)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
35.7% (15)
3:0 ПСЖ
23.8% (10)
3:1 ПСЖ
14.3% (6)
2:1 ПСЖ
7.1% (3)
4:0 ПСЖ
7.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!