Стадион: Стад Франсис Ле Блё
История личных встреч
Брест
Бордо
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|11
|0.3
|Февр Ромен
|8 (5)
|0.22
|Мунье Стив
|8 (2)
|0.22
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.14
|Кардона Ирвин
|4
|0.11
|Сатриано Мартин
|4
|0.11
|Шардонне Брендан
|3
|0.08
|Белайли Юсеф
|2
|0.05
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.3
|Элис Альберт
|9
|0.24
|Уден Реми
|4
|0.11
|Мара Секу
|4 (1)
|0.11
|Онана Жан
|3
|0.08
|Ньянг М'Байе
|3
|0.08
|Мангаш Рикарду
|2
|0.05
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.05
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Кватенг Энок
|1
|0.03
|Игнатенко Даниил
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Эрей Кристоф
|6
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|6
|0
|Агум Люсьен
|6
|0
|Сатриано Мартин
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|1
|Мунье Стив
|2
|0
|Белькебла Арис
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Саид Рафики
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|7
|0
|Грегерсен Стиан
|7
|0
|Кватенг Энок
|5
|1
|Ахмедходжич Анел
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Адли Ясин
|5
|0
|Лакукс Том
|5
|0
|Онана Жан
|3
|1
|Игнатенко Даниил
|3
|1
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Фильо Марсело
|4
|0
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Дилросун Джавайро
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Менса Гидеон
|1
|1
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Мара Секу
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
23
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 25
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
2
8%
8
35%
46-60
9
36%
2
9%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Пропущено
26
56
10 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
19%
4
7%
1-15
2
8%
8
14%
16-30
3
12%
14
25%
31-45
2
8%
9
16%
46-60
7
27%
12
21%
61-75
7
27%
9
16%
76-90
Забито
23
26
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
7
27%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
6
26%
3
12%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
3
13%
8
31%
76-90
Пропущено
26
32
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
12%
1
3%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
6
23%
11
34%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
4
15%
7
22%
76-90
Забито
48
49
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
6
13%
5
10%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
6
13%
5
10%
31-45
8
17%
11
22%
46-60
13
27%
6
12%
61-75
9
19%
11
22%
76-90
Пропущено
52
88
24 В 1-м тайме 42
28 Во 2-м тайме 46
22 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 34
8
15%
5
6%
1-15
7
13%
12
14%
16-30
9
17%
25
28%
31-45
6
12%
12
14%
46-60
11
21%
18
20%
61-75
11
21%
16
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1
Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0
Бордо
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бордо - Лорьян 0:0 Анже - Бордо 4:1 Бордо - Ницца 0:1 Нант - Бордо 5:3
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
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Прогнозы на матч Брест - Бордо
Исход игры
Брест
52.5% (21)
Ничья
35% (14)
Бордо
12.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
45% (18)
Меньше
55% (22)
Обе команды забьют
Да
72.5% (29)
Нет
27.5% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (11)
2:1 Брест
22.5% (9)
1:0 Брест
12.5% (5)
1:2 Бордо
10% (4)
3:1 Брест
7.5% (3)
2:0 Брест
7.5% (3)
0:0 Ничья
5% (2)
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