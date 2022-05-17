  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Брест
 
Позже
Бордо
Прогнозы 40
Брест 52.5% (21)
X 35% (14)
Бордо 12.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Бордо
3.46
4.08
3.86
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Брест
Бордо

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
ТМС
2:0
Л1
1:3
Л1
0:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 11 0.3
Февр Ромен 8 (5) 0.22
Мунье Стив 8 (2) 0.22
Ле Дуарон Жереми 5 0.14
Кардона Ирвин 4 0.11
Сатриано Мартин 4 0.11
Шардонне Брендан 3 0.08
Белайли Юсеф 2 0.05
Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Дель Кастильо Ромен 0 0
Фоссурье Жюльен 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Маньетти Уго 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.3
Элис Альберт 9 0.24
Уден Реми 4 0.11
Мара Секу 4 (1) 0.11
Онана Жан 3 0.08
Ньянг М'Байе 3 0.08
Мангаш Рикарду 2 0.05
Бриан Джимми 2 (1) 0.05
Адли Ясин 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Кватенг Энок 1 0.03
Игнатенко Даниил 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Эрей Кристоф 6 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 6 0
Агум Люсьен 6 0
Сатриано Мартин 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Дель Кастильо Ромен 1 1
Мунье Стив 2 0
Белькебла Арис 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Фоссурье Жюльен 1 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Саид Рафики 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 7 0
Грегерсен Стиан 7 0
Кватенг Энок 5 1
Ахмедходжич Анел 6 0
Уден Реми 5 0
Адли Ясин 5 0
Лакукс Том 5 0
Онана Жан 3 1
Игнатенко Даниил 3 1
Гилавоги Жошуа 4 0
Фильо Марсело 4 0
Сиссоко Иссуф 2 1
Ньянг М'Байе 3 0
Дилросун Джавайро 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Менса Гидеон 1 1
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Мара Секу 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
23
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 25
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
2
8%
8
35%
46-60
9
36%
2
9%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Пропущено

26
56
10 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
19%
4
7%
1-15
2
8%
8
14%
16-30
3
12%
14
25%
31-45
2
8%
9
16%
46-60
7
27%
12
21%
61-75
7
27%
9
16%
76-90

Забито

23
26
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
7
27%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
6
26%
3
12%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
3
13%
8
31%
76-90

Пропущено

26
32
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
12%
1
3%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
6
23%
11
34%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
4
15%
7
22%
76-90

Забито

48
49
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
6
13%
5
10%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
6
13%
5
10%
31-45
8
17%
11
22%
46-60
13
27%
6
12%
61-75
9
19%
11
22%
76-90

Пропущено

52
88
24 В 1-м тайме 42
28 Во 2-м тайме 46
22 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 34
8
15%
5
6%
1-15
7
13%
12
14%
16-30
9
17%
25
28%
31-45
6
12%
12
14%
46-60
11
21%
18
20%
61-75
11
21%
16
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1
Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0
Бордо
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бордо - Лорьян 0:0 Анже - Бордо 4:1 Бордо - Ницца 0:1 Нант - Бордо 5:3
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брест - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

    Главный судья: Хадж Хаким

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Брест 52.5% (21)
    X 35% (14)
    Бордо 12.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Бордо
    3.46
    4.08
    3.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брест - Бордо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Брест - Бордо

    Исход игры
    Брест
    52.5% (21)
    Ничья
    35% (14)
    Бордо
    12.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    2:1 Брест
    22.5% (9)
    1:0 Брест
    12.5% (5)
    1:2 Бордо
    10% (4)
    3:1 Брест
    7.5% (3)
    2:0 Брест
    7.5% (3)
    0:0 Ничья
    5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брест
    Бордо
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     