Стадион: Пьер Моруа
30
Лео
Жардим
17
Йилмаз
Бурак
22
Веа
Тимоти
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
33 Йоро ЛениЗащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Желен ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
История личных встреч
Лилль
Ренн
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|0.41
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.14
|Ботман Свен
|3
|0.08
|Шека
|3
|0.08
|Саншеш Ренату
|2
|0.05
|Челик Зеки
|2
|0.05
|Андре Бенжамин
|2
|0.05
|Жегрова Эдон
|2
|0.05
|Веа Тимоти
|1
|0.03
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|21 (2)
|0.57
|Буриго Бенжамен
|10
|0.27
|Гирасси Серу
|8
|0.22
|Майер Ловро
|6
|0.16
|Тэт Флавьен
|5
|0.14
|Сулемана Камалдин
|4
|0.11
|Траоре Амари
|3
|0.08
|Трюффер Адриен
|3
|0.08
|Агер Наиф
|2
|0.05
|Сантамария Батист
|2
|0.05
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|1
|Йилмаз Бурак
|9
|1
|Шека
|10
|0
|Челик Зеки
|10
|0
|Саншеш Ренату
|6
|1
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Фонте Жозе
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Ботман Свен
|4
|0
|Веа Тимоти
|2
|1
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Гудмундссон Габриэль
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|8
|0
|Сантамария Батист
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|0
|Агер Наиф
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
30
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
24 Не забивали 23
3
15%
5
17%
1-15
4
20%
5
17%
16-30
5
25%
6
20%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
4
20%
6
20%
76-90
Пропущено
22
25
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 16
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
32%
6
24%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
3
14%
8
32%
76-90
Забито
26
50
14 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 16
21 Не забивали 19
4
15%
5
10%
1-15
3
12%
7
14%
16-30
7
27%
10
20%
31-45
3
12%
9
18%
46-60
3
12%
5
10%
61-75
6
23%
14
28%
76-90
Пропущено
24
13
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
8
33%
3
23%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
8
33%
3
23%
76-90
Забито
46
80
26 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 42
21 Забивали первыми 28
8 Не забивали 5
7
15%
10
13%
1-15
7
15%
12
15%
16-30
12
26%
16
20%
31-45
5
11%
16
20%
46-60
5
11%
6
8%
61-75
10
22%
20
25%
76-90
Пропущено
46
38
24 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 24
6
13%
2
5%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
15
33%
9
24%
31-45
3
7%
6
16%
46-60
8
17%
6
16%
61-75
11
24%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0
Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0
Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лилль - Ренн
Исход игры
Лилль
31.5% (34)
Ничья
27.8% (30)
Ренн
40.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (45)
Меньше
55.45% (56)
Обе команды забьют
Да
68.32% (69)
Нет
31.68% (32)
Популярный счёт
1:2 Ренн
25% (27)
1:1 Ничья
22.2% (24)
1:0 Лилль
13% (14)
0:1 Ренн
12% (13)
2:1 Лилль
12% (13)
2:2 Ничья
3.7% (4)
2:0 Лилль
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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