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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лилль
 
Позже
Ренн
Прогнозы 39
Лилль 38.5% (15)
X 25.6% (10)
Ренн 35.9% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ренн
4.34
4.28
4.08
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лилль
Ренн

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 15 (2) 0.41
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.14
Ботман Свен 3 0.08
Шека 3 0.08
Саншеш Ренату 2 0.05
Челик Зеки 2 0.05
Андре Бенжамин 2 0.05
Жегрова Эдон 2 0.05
Веа Тимоти 1 0.03
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Гомес Анхель 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 21 (2) 0.57
Буриго Бенжамен 10 0.27
Гирасси Серу 8 0.22
Майер Ловро 6 0.16
Тэт Флавьен 5 0.14
Сулемана Камалдин 4 0.11
Траоре Амари 3 0.08
Трюффер Адриен 3 0.08
Агер Наиф 2 0.05
Сантамария Батист 2 0.05
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 1
Йилмаз Бурак 9 1
Шека 10 0
Челик Зеки 10 0
Саншеш Ренату 6 1
Мандава Рейнилду 7 0
Фонте Жозе 4 0
Джало Тьягу 4 0
Ботман Свен 4 0
Веа Тимоти 2 1
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Бамба Джонатан 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Гудмундссон Габриэль 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Брадарич Домагой 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 8 0
Сантамария Батист 7 0
Омари Вармед 5 0
Агер Наиф 3 1
Траоре Амари 4 0
Баде Луак 2 1
Тэт Флавьен 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Гирасси Серу 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
30
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
24 Не забивали 23
3
15%
5
17%
1-15
4
20%
5
17%
16-30
5
25%
6
20%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
4
20%
6
20%
76-90

Пропущено

22
25
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 16
5
23%
1
4%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
32%
6
24%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
3
14%
8
32%
76-90

Забито

26
50
14 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 16
21 Не забивали 19
4
15%
5
10%
1-15
3
12%
7
14%
16-30
7
27%
10
20%
31-45
3
12%
9
18%
46-60
3
12%
5
10%
61-75
6
23%
14
28%
76-90

Пропущено

24
13
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
8
33%
3
23%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
8
33%
3
23%
76-90

Забито

46
80
26 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 42
21 Забивали первыми 28
8 Не забивали 5
7
15%
10
13%
1-15
7
15%
12
15%
16-30
12
26%
16
20%
31-45
5
11%
16
20%
46-60
5
11%
6
8%
61-75
10
22%
20
25%
76-90

Пропущено

46
38
24 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 24
6
13%
2
5%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
15
33%
9
24%
31-45
3
7%
6
16%
46-60
8
17%
6
16%
61-75
11
24%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0
Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0
Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

    Главный судья: Делере Амаури

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Лилль 38.5% (15)
    X 25.6% (10)
    Ренн 35.9% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Ренн
    4.34
    4.28
    4.08
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лилль - Ренн онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль - Ренн

    Исход игры
    Лилль
    38.5% (15)
    Ничья
    25.6% (10)
    Ренн
    35.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    28.2% (11)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    1:0 Лилль
    17.9% (7)
    2:1 Лилль
    12.8% (5)
    0:1 Ренн
    7.7% (3)
    2:0 Лилль
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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    Лилль
    Ренн
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