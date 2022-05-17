Стадион: Стад де ля Божуар
Позже
История личных встреч
Нант
Сент-Этьен
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12
|0.32
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.24
|Саймон Мозес
|6
|0.16
|Жиротто Андрей
|6
|0.16
|Кулибали Калифа
|5
|0.14
|Чиривелья Педро
|3
|0.08
|Букари Осман
|2
|0.05
|Сиприен Вилан
|2
|0.05
|Мерлин Квентин
|2
|0.05
|Жеббель Виллем
|2
|0.05
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|10 (4)
|0.27
|Буанга Денис
|8
|0.22
|Норден Арно
|4
|0.11
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.08
|Камара Махди
|3
|0.08
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.05
|Соу Саиду
|2
|0.05
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|8
|1
|Блас Людовик
|9
|0
|Паллуа Николя
|7
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|8
|0
|Чиривелья Педро
|6
|0
|Мутуссами Самуэль
|5
|0
|Аппиа Деннис
|4
|0
|Коко Маркус
|2
|1
|Сиприен Вилан
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Лафон Альбан
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Антуан Комбуаре
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Де Са Роли Перейра
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангала Эльяким
|9
|0
|Камара Махди
|8
|0
|Масон Иван
|7
|0
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|Хазри Вахби
|6
|0
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|Буанга Денис
|4
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Неу Иван
|3
|1
|Норден Арно
|4
|0
|Наде Микаэль
|4
|0
|Трауко Мигель
|3
|0
|Мукуди Ароль
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
16
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
2
7%
3
19%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
4
13%
6
38%
31-45
9
30%
1
6%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
5
17%
1
6%
76-90
Пропущено
21
38
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
14%
2
5%
1-15
3
14%
6
16%
16-30
4
19%
8
21%
31-45
5
24%
5
13%
46-60
4
19%
9
24%
61-75
2
10%
8
21%
76-90
Забито
23
27
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
7
30%
10
37%
76-90
Пропущено
27
35
8 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
5
19%
5
14%
1-15
1
4%
8
23%
16-30
2
7%
4
11%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
9
33%
4
11%
61-75
5
19%
9
26%
76-90
Забито
53
43
22 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
6
11%
7
16%
1-15
7
13%
4
9%
16-30
9
17%
11
26%
31-45
9
17%
3
7%
46-60
10
19%
7
16%
61-75
12
23%
11
26%
76-90
Пропущено
48
73
18 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 40
19 Пропускали первыми 26
29 Не пропускали 34
8
17%
7
10%
1-15
4
8%
14
19%
16-30
6
13%
12
16%
31-45
10
21%
10
14%
46-60
13
27%
13
18%
61-75
7
15%
17
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2
Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Реймс 1:2 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
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Прогнозы на матч Нант - Сент-Этьен
Исход игры
Нант
59.5% (22)
Ничья
32.4% (12)
Сент-Этьен
8.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (15)
Меньше
59.46% (22)
Обе команды забьют
Да
67.57% (25)
Нет
32.43% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (10)
2:1 Нант
27% (10)
1:0 Нант
18.9% (7)
2:0 Нант
10.8% (4)
1:2 Сент-Этьен
8.1% (3)
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