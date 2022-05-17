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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Нант
 
Позже
Сент-Этьен
Прогнозы 37
Нант 59.5% (22)
X 32.4% (12)
Сент-Этьен 8.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Сент-Этьен
2.79
3.88
3.52
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нант
Сент-Этьен

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:0
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.32
Блас Людовик 9 (4) 0.24
Саймон Мозес 6 0.16
Жиротто Андрей 6 0.16
Кулибали Калифа 5 0.14
Чиривелья Педро 3 0.08
Букари Осман 2 0.05
Сиприен Вилан 2 0.05
Мерлин Квентин 2 0.05
Жеббель Виллем 2 0.05
Коко Маркус 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 10 (4) 0.27
Буанга Денис 8 0.22
Норден Арно 4 0.11
Будебуз Риад 3 (1) 0.08
Камара Махди 3 0.08
Колодзейчак Тимоти 2 0.05
Соу Саиду 2 0.05
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Юссуф Зейду 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 8 1
Блас Людовик 9 0
Паллуа Николя 7 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 8 0
Чиривелья Педро 6 0
Мутуссами Самуэль 5 0
Аппиа Деннис 4 0
Коко Маркус 2 1
Сиприен Вилан 3 0
Саймон Мозес 3 0
Лафон Альбан 3 0
Траоре Шарль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Антуан Комбуаре 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Де Са Роли Перейра 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Букари Осман 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 9 0
Камара Махди 8 0
Масон Иван 7 0
Гурна-Дуат Люка 7 0
Хазри Вахби 6 0
Колодзейчак Тимоти 4 1
Буанга Денис 4 1
Юссуф Зейду 3 1
Неу Иван 3 1
Норден Арно 4 0
Наде Микаэль 4 0
Трауко Мигель 3 0
Мукуди Ароль 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Тиуб Сада 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
16
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
2
7%
3
19%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
4
13%
6
38%
31-45
9
30%
1
6%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
5
17%
1
6%
76-90

Пропущено

21
38
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
14%
2
5%
1-15
3
14%
6
16%
16-30
4
19%
8
21%
31-45
5
24%
5
13%
46-60
4
19%
9
24%
61-75
2
10%
8
21%
76-90

Забито

23
27
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
7
30%
10
37%
76-90

Пропущено

27
35
8 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
5
19%
5
14%
1-15
1
4%
8
23%
16-30
2
7%
4
11%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
9
33%
4
11%
61-75
5
19%
9
26%
76-90

Забито

53
43
22 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
6
11%
7
16%
1-15
7
13%
4
9%
16-30
9
17%
11
26%
31-45
9
17%
3
7%
46-60
10
19%
7
16%
61-75
12
23%
11
26%
76-90

Пропущено

48
73
18 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 40
19 Пропускали первыми 26
29 Не пропускали 34
8
17%
7
10%
1-15
4
8%
14
19%
16-30
6
13%
12
16%
31-45
10
21%
10
14%
46-60
13
27%
13
18%
61-75
7
15%
17
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2
Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Реймс 1:2 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4
Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Нант 59.5% (22)
    X 32.4% (12)
    Сент-Этьен 8.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Сент-Этьен
    2.79
    3.88
    3.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант - Сент-Этьен онлайн

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    Прогнозы на матч Нант - Сент-Этьен

    Исход игры
    Нант
    59.5% (22)
    Ничья
    32.4% (12)
    Сент-Этьен
    8.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (15)
    Меньше
    59.46% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (10)
    2:1 Нант
    27% (10)
    1:0 Нант
    18.9% (7)
    2:0 Нант
    10.8% (4)
    1:2 Сент-Этьен
    8.1% (3)
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