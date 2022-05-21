Стадион: Раймон Копа
30' Желтая карточкаМакуана Бени
45' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
1:0
45' ПенальтиМангани Тома
55' Желтая карточкаЖермен Валер
Ход матча
30'
45'
45'
1:0
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
29
Мансо
Венсан
24
Ромен
Тома
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
28
Макуана
Бени
34
Делайе
Саша
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
22 Яколиш МаринПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Анже
Монпелье
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|8 (3)
|0.21
|Мангани Тома
|7 (6)
|0.18
|Фюльжени Анжело
|5
|0.13
|Траоре Исмаэль
|4
|0.11
|Чо Мохамед-Али
|4
|0.11
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.08
|Баокен Стефан
|3
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.05
|Ромен Тома
|2
|0.05
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Думбия Сулейман
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|10
|0.26
|Саванье Тежи
|8 (3)
|0.21
|Мавидиди Стефи
|8
|0.21
|Молле Флоран
|6
|0.16
|Лаборд Гаэтан
|5 (1)
|0.13
|Жермен Валер
|4
|0.11
|Делор Анди
|4
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.05
|Суке Арно
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Делайе Саша
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|10
|1
|Ромен Тома
|9
|0
|Чо Мохамед-Али
|4
|2
|Мангани Тома
|6
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Фюльжени Анжело
|5
|0
|Менди Батиста
|5
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|11
|1
|Саванье Тежи
|8
|2
|Молле Флоран
|6
|0
|Самбья Саломон
|4
|1
|Ойонго Амбруаз
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Суке Арно
|4
|0
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Макуана Бени
|4
|0
|Коцца Николя
|2
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Леруа Лео
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Омлин Йонас
|0
|1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
4
20%
9
41%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
4
18%
76-90
Пропущено
24
33
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
21%
6
18%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
5
21%
1
3%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
5
21%
10
30%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
7
32%
4
15%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
3
14%
6
22%
76-90
Пропущено
31
26
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
2
6%
3
12%
1-15
7
23%
8
31%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
8
26%
6
23%
76-90
Забито
42
49
20 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 17
11 Не забивали 11
4
10%
8
16%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
11
26%
13
27%
31-45
8
19%
9
18%
46-60
7
17%
4
8%
61-75
7
17%
10
20%
76-90
Пропущено
55
59
21 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 26
7
13%
9
15%
1-15
11
20%
13
22%
16-30
3
5%
6
10%
31-45
12
22%
3
5%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
13
24%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2
Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2
Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|4:0 Заявка
|38
|26
|8
|4
|89 - 36
|86
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|38
|21
|8
|9
|60 - 39
|71
|3.
|Монако
|1:1 Заявка
|38
|20
|9
|9
|64 - 39
|69
|4.
|Ренн
|1:1 Заявка
|38
|20
|6
|12
|81 - 39
|66
|5.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|38
|17
|12
|9
|60 - 40
|63
|6.
|Ницца
|0:2 Заявка
|38
|19
|7
|12
|50 - 36
|63
|7.
|Лион
|2:0 Заявка
|38
|17
|11
|10
|66 - 50
|62
|8.
|Ланс
|1:1 Заявка
|38
|17
|11
|10
|61 - 47
|62
|9.
|Нант
|1:0 Заявка
|38
|16
|9
|13
|55 - 47
|57
|10.
|Лилль
|1:1 Заявка
|38
|14
|13
|11
|47 - 47
|55
|11.
|Брест
|2:2 Заявка
|38
|13
|10
|15
|49 - 55
|49
|12.
|Реймс
|2:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|43 - 41
|49
|13.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|38
|12
|7
|19
|49 - 60
|43
|14.
|Анже
|1:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|43 - 55
|41
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|38
|10
|10
|18
|37 - 52
|40
|16.
|Клермон
|0:2 Заявка
|38
|9
|9
|20
|37 - 69
|36
|17.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|8
|11
|19
|34 - 63
|35
|18.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|38
|7
|10
|21
|41 - 77
|31
|19.
|Мец
|0:4 Заявка
|38
|6
|13
|19
|35 - 68
|31
|20.
|Бордо
|2:2 Заявка
|38
|5
|14
|19
|50 - 91
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|4:0 Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 12
|51
|2.
|Ренн
|1:1 Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|1:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Нант
|1:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 19
|39
|5.
|Лион
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|6.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|7.
|Ланс
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|34 - 19
|34
|8.
|Ницца
|0:2 Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|1:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|30 - 22
|32
|10.
|Лилль
|1:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|11.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|22 - 23
|26
|13.
|Брест
|2:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|28 - 27
|26
|14.
|Реймс
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 20
|24
|15.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|16.
|Труа
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|17.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|0:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 33
|18
|19.
|Бордо
|2:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|0:4 Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|4:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|0:2 Заявка
|19
|9
|3
|7
|22 - 15
|30
|4.
|Монако
|1:1 Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 23
|29
|5.
|Ланс
|1:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|6.
|Лилль
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 22
|25
|8.
|Реймс
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Лион
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 25
|24
|10.
|Ренн
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|31 - 26
|23
|11.
|Брест
|2:2 Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|12.
|Нант
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|0:2 Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Труа
|1:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|18 - 33
|18
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|22 - 34
|17
|16.
|Мец
|0:4 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 37
|15
|17.
|Анже
|1:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Бордо
|2:2 Заявка
|19
|2
|7
|10
|25 - 58
|13
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|17 - 39
|13
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 1:0 Монпелье
Исход игры
Анже
43.6% (48)
Ничья
36.4% (40)
Монпелье
20% (22)
Тотал 2.5
Больше
29.81% (31)
Меньше
70.19% (73)
Обе команды забьют
Да
63.46% (66)
Нет
36.54% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (35)
1:0 Анже
20.9% (23)
2:1 Анже
16.4% (18)
1:2 Монпелье
10% (11)
0:1 Монпелье
5.5% (6)
2:0 Анже
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
0:2 Монпелье
1.8% (2)
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