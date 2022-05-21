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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Анже
1:0
Второй тайм: 55'
Монпелье
0'
30' Желтая карточка
Макуана Бени
45' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
1:0
45' Пенальти
Мангани Тома
55' Желтая карточка
Жермен Валер
55'

Ход матча

30'
 
Макуана Бени
45'
 
Ойонго Амбруаз
45'
Мангани Тома
1:0
55'
 
Жермен Валер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 110
Анже 43.6% (48)
X 36.4% (40)
Монпелье 20% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Монпелье
3.49
3.94
4.62
Все Коэффициенты
Новости
16
Мандреа
Антони
29
Мансо
Венсан
6
Эбосс
Энцо
24
Ромен
Тома
27
Перейра-Лаже
Матиаш
15
Капель
Пьеррик
5
Мангани
Тома
23
Бенталеб
Набиль
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
19
Баокен
Стефан
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
8
Ойонго
Амбруаз
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
28
Макуана
Бени
34
Делайе
Саша
9
Жермен
Валер
Анже
3-5-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Монпелье

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
0:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 8 (3) 0.21
Мангани Тома 7 (6) 0.18
Фюльжени Анжело 5 0.13
Траоре Исмаэль 4 0.11
Чо Мохамед-Али 4 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.08
Баокен Стефан 3 0.08
Унаи Аззедин 2 0.05
Ромен Тома 2 0.05
Бенталеб Набиль 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 10 0.26
Саванье Тежи 8 (3) 0.21
Мавидиди Стефи 8 0.21
Молле Флоран 6 0.16
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.13
Жермен Валер 4 0.11
Делор Анди 4 0.11
Коцца Николя 2 0.05
Суке Арно 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шотар Жорис 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Делайе Саша 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 10 1
Ромен Тома 9 0
Чо Мохамед-Али 4 2
Мангани Тома 6 0
Буфаль Софьян 6 0
Фюльжени Анжело 5 0
Менди Батиста 5 0
Бенталеб Набиль 4 0
Кабо Джимми 4 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бамба Абдулайе 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 11 1
Саванье Тежи 8 2
Молле Флоран 6 0
Самбья Саломон 4 1
Ойонго Амбруаз 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ристич Михайло 3 1
Суке Арно 4 0
Мавидиди Стефи 4 0
Макуана Бени 4 0
Коцца Николя 2 1
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Леруа Лео 3 0
Жермен Валер 2 0
Эстев Максим 2 0
Омлин Йонас 0 1
Лаборд Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
4
20%
9
41%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
4
18%
76-90

Пропущено

24
33
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
21%
6
18%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
5
21%
1
3%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
5
21%
10
30%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
7
32%
4
15%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
3
14%
6
22%
76-90

Пропущено

31
26
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
2
6%
3
12%
1-15
7
23%
8
31%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
8
26%
6
23%
76-90

Забито

42
49
20 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 17
11 Не забивали 11
4
10%
8
16%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
11
26%
13
27%
31-45
8
19%
9
18%
46-60
7
17%
4
8%
61-75
7
17%
10
20%
76-90

Пропущено

55
59
21 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 26
7
13%
9
15%
1-15
11
20%
13
22%
16-30
3
5%
6
10%
31-45
12
22%
3
5%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
13
24%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2
Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2
Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 38 26 8 4 89 - 36 86
2. Марсель 1:0 Заявка 38 21 8 9 60 - 39 71
3. Монако 1:1 Заявка 38 20 9 9 64 - 39 69
4. Ренн 1:1 Заявка 38 20 6 12 81 - 39 66
5. Страсбург 0:1 Заявка 38 17 12 9 60 - 40 63
6. Ницца 0:2 Заявка 38 19 7 12 50 - 36 63
7. Лион 2:0 Заявка 38 17 11 10 66 - 50 62
8. Ланс 1:1 Заявка 38 17 11 10 61 - 47 62
9. Нант 1:0 Заявка 38 16 9 13 55 - 47 57
10. Лилль 1:1 Заявка 38 14 13 11 47 - 47 55
11. Брест 2:2 Заявка 38 13 10 15 49 - 55 49
12. Реймс 2:0 Заявка 38 12 13 13 43 - 41 49
13. Монпелье 0:1 Заявка 38 12 7 19 49 - 60 43
14. Анже 1:0 Заявка 38 10 11 17 43 - 55 41
15. Труа 1:0 Заявка 38 10 10 18 37 - 52 40
16. Клермон 0:2 Заявка 38 9 9 20 37 - 69 36
17. Лорьян 0:1 Заявка 38 8 11 19 34 - 63 35
18. Сент-Этьен 0:1 Заявка 38 7 10 21 41 - 77 31
19. Мец 0:4 Заявка 38 6 13 19 35 - 68 31
20. Бордо 2:2 Заявка 38 5 14 19 50 - 91 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 19 16 3 0 48 - 12 51
2. Ренн 1:1 Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако 1:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Нант 1:0 Заявка 19 12 3 4 33 - 19 39
5. Лион 2:0 Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
6. Страсбург 0:1 Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
7. Ланс 1:1 Заявка 19 9 7 3 34 - 19 34
8. Ницца 0:2 Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель 1:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
10. Лилль 1:1 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
11. Монпелье 0:1 Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Анже 1:0 Заявка 19 8 2 9 22 - 23 26
13. Брест 2:2 Заявка 19 7 5 7 28 - 27 26
14. Реймс 2:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 20 24
15. Лорьян 0:1 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
16. Труа 1:0 Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
17. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон 0:2 Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18
19. Бордо 2:2 Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец 0:4 Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ 4:0 Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца 0:2 Заявка 19 9 3 7 22 - 15 30
4. Монако 1:1 Заявка 19 8 5 6 26 - 23 29
5. Ланс 1:1 Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
6. Лилль 1:1 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург 0:1 Заявка 19 6 7 6 24 - 22 25
8. Реймс 2:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Лион 2:0 Заявка 19 6 6 7 24 - 25 24
10. Ренн 1:1 Заявка 19 6 5 8 31 - 26 23
11. Брест 2:2 Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
12. Нант 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон 0:2 Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Труа 1:0 Заявка 19 5 3 11 18 - 33 18
15. Монпелье 0:1 Заявка 19 5 2 12 22 - 34 17
16. Мец 0:4 Заявка 19 3 6 10 14 - 37 15
17. Анже 1:0 Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Бордо 2:2 Заявка 19 2 7 10 25 - 58 13
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 39 13
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 56'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Анже: 53%, Монпелье: 47%.
  • Желтая карточка
    55'
    Рефери не любит споров - именно за это Жермен Валер сейчас получил желтую
  • 54'
    Матч возобновлен
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 54'
    Суке Арно из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 53'
    Анже контролирует мяч.
  • 53'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Жермен Валер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Суке Арно из команды Монпелье делает пас партнеру.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 51'
      Как он промахнулся? Делайе Саша имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 51'
      Молле Флоран из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
    • 51'
      Суке Арно из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Монпелье: 47%.
    • Травма, повреждение
      50'
      Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      49'
      Думбия Сулейман из команды Анже опасно и грубо сыграл. Суке Арно пострадал.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Анже 43.6% (48)
    X 36.4% (40)
    Монпелье 20% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Монпелье
    3.49
    3.94
    4.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Анже 1:0 Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Анже
    43.6% (48)
    Ничья
    36.4% (40)
    Монпелье
    20% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.81% (31)
    Меньше
    70.19% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    63.46% (66)
    Нет
    36.54% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (35)
    1:0 Анже
    20.9% (23)
    2:1 Анже
    16.4% (18)
    1:2 Монпелье
    10% (11)
    0:1 Монпелье
    5.5% (6)
    2:0 Анже
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Монпелье
    1.8% (2)
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    Анже
    Монпелье
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