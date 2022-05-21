Стадион: Боллар-Делелис
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Вратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Монако
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|12 (2)
|0.32
|Фофана Секо
|8
|0.22
|Сотока Флориан
|6 (2)
|0.16
|Клаусс Жонатан
|5
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|5
|0.14
|Саид Уэсли
|5
|0.14
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.11
|Кошта Давид
|3
|0.08
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.08
|Дансо Кевин
|2
|0.05
|Дукуре Шейк
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|Банза Симон
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Мачадо Дейвер
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|24 (8)
|0.65
|Фолланд Кевин
|9 (1)
|0.24
|Диоп Софьян
|6
|0.16
|Желсон Мартиньш
|4
|0.11
|Боаду Мирон
|4
|0.11
|Головин Александр
|3
|0.08
|Чуамени Орельен
|3
|0.08
|Кайо Энрике
|2
|0.05
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.05
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|11
|0
|Дансо Кевин
|7
|2
|Дукуре Шейк
|7
|1
|Сотока Флориан
|7
|0
|Айдара Массадио
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Франковски Пшемыслав
|5
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|1
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Каюзак Янник
|1
|1
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Кошта Давид
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|9
|1
|Фолланд Кевин
|9
|0
|Сидибе Джибриль
|6
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Головин Александр
|4
|1
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Дисаси Аксель
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Желсон Мартиньш
|4
|0
|Кайо Энрике
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
25
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 27
4
12%
1
4%
1-15
4
12%
4
16%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
7
21%
7
28%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
5
15%
5
20%
76-90
Пропущено
17
22
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
18%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
7
41%
4
18%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
2
12%
4
18%
76-90
Забито
25
38
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
4
16%
4
11%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
5
20%
8
21%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
3
12%
8
21%
61-75
7
28%
6
16%
76-90
Пропущено
30
16
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
5
17%
3
19%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
27%
5
31%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
4
13%
3
19%
76-90
Забито
58
63
27 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 11
8
14%
5
8%
1-15
7
12%
9
14%
16-30
12
21%
13
21%
31-45
10
17%
14
22%
46-60
9
16%
11
17%
61-75
12
21%
11
17%
76-90
Пропущено
47
38
26 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 25
8
17%
7
18%
1-15
3
6%
5
13%
16-30
15
32%
9
24%
31-45
7
15%
4
11%
46-60
8
17%
6
16%
61-75
6
13%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1
Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2
Монако
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4
Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Прогнозы на матч Ланс - Монако
Исход игры
Ланс
3.7% (4)
Ничья
13.8% (15)
Монако
82.6% (90)
Тотал 2.5
Больше
73.79% (76)
Меньше
26.21% (27)
Обе команды забьют
Да
83.5% (86)
Нет
16.5% (17)
Популярный счёт
1:2 Монако
55% (60)
1:1 Ничья
10.1% (11)
0:1 Монако
7.3% (8)
0:2 Монако
6.4% (7)
1:3 Монако
3.7% (4)
2:2 Ничья
3.7% (4)
2:1 Ланс
2.8% (3)
2:3 Монако
2.8% (3)
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