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  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ланс
 
Позже
Монако
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
2
Скардовелли
Вандерсон
31
Фолланд
Кевин
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Ланс
3-4-2-1
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Монако

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:4
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 12 (2) 0.32
Фофана Секо 8 0.22
Сотока Флориан 6 (2) 0.16
Клаусс Жонатан 5 0.14
Франковски Пшемыслав 5 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Кошта Давид 3 0.08
Какута Гаэль 3 (1) 0.08
Дансо Кевин 2 0.05
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Мачадо Дейвер 0 0
Вух Кристофер 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 24 (8) 0.65
Фолланд Кевин 9 (1) 0.24
Диоп Софьян 6 0.16
Желсон Мартиньш 4 0.11
Боаду Мирон 4 0.11
Головин Александр 3 0.08
Чуамени Орельен 3 0.08
Кайо Энрике 2 0.05
Скардовелли Вандерсон 2 0.05
Лукас Жан 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Якобс Исмаил 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 11 0
Дансо Кевин 7 2
Дукуре Шейк 7 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Франковски Пшемыслав 5 0
Лека Жан-Луи 3 1
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 9 1
Фолланд Кевин 9 0
Сидибе Джибриль 6 0
Диоп Софьян 6 0
Головин Александр 4 1
Марипан Гильермо 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Желсон Мартиньш 4 0
Кайо Энрике 4 0
Бадьяшиль Бенуа 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Скардовелли Вандерсон 3 0
Бен-Йеддер Виссам 3 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
25
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 27
4
12%
1
4%
1-15
4
12%
4
16%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
7
21%
7
28%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
5
15%
5
20%
76-90

Пропущено

17
22
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
18%
4
18%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
7
41%
4
18%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
2
12%
4
18%
76-90

Забито

25
38
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
4
16%
4
11%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
5
20%
8
21%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
3
12%
8
21%
61-75
7
28%
6
16%
76-90

Пропущено

30
16
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
5
17%
3
19%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
27%
5
31%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
4
13%
3
19%
76-90

Забито

58
63
27 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 11
8
14%
5
8%
1-15
7
12%
9
14%
16-30
12
21%
13
21%
31-45
10
17%
14
22%
46-60
9
16%
11
17%
61-75
12
21%
11
17%
76-90

Пропущено

47
38
26 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 25
8
17%
7
18%
1-15
3
6%
5
13%
16-30
15
32%
9
24%
31-45
7
15%
4
11%
46-60
8
17%
6
16%
61-75
6
13%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1
Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2
Монако
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4
Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ланс - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 28 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 109
    Ланс 3.7% (4)
    X 13.8% (15)
    Монако 82.6% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Монако
    3.50
    4.10
    4.03
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ланс - Монако

    Исход игры
    Ланс
    3.7% (4)
    Ничья
    13.8% (15)
    Монако
    82.6% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.79% (76)
    Меньше
    26.21% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    83.5% (86)
    Нет
    16.5% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    55% (60)
    1:1 Ничья
    10.1% (11)
    0:1 Монако
    7.3% (8)
    0:2 Монако
    6.4% (7)
    1:3 Монако
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    2:1 Ланс
    2.8% (3)
    2:3 Монако
    2.8% (3)
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    Ланс
    Монако
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