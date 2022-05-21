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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Марсель
 
Позже
Страсбург
30
Манданда
Стив
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
22
Гуйе
Пап
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
7
Арит
Амин
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
6
Аолу
Жан-Эде
14
Прчич
Саньин
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
Марсель
4-3-3
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Марсель
Страсбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:3
Л1
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 12 (7) 0.32
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.24
Жерсон Сантос 7 0.19
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.19
Бамба Дьенг Амаду 7 (1) 0.19
Гендузи Маттео 5 0.14
Арит Амин 4 0.11
Бакамбу Седрик 3 0.08
Чалета-Цар Дуе 2 0.05
Лирола Поль 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Перес Луан 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 12 (3) 0.32
Гамейро Кевин 11 (1) 0.3
Диалло Хабиб 11 (2) 0.3
Томассон Адриен 8 0.22
Сиссоко Ибраима 2 0.05
Льенар Димитри 2 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.05
Уорис Маджид 2 0.05
Каси Антони 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Луан 7 0
Хорхе Сампаоли 7 0
Гуйе Пап 6 0
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Чалета-Цар Дуе 5 0
Салиба Вильям 5 0
Пау Лопес 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 9 1
Льенар Димитри 8 0
Ажорк Людовик 5 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Беллегард Жан-Рикнер 5 0
Перрен Люка 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Прчич Саньин 4 0
Гильберт Фредерик 4 0
Каси Антони 4 0
Ньямси Жерзино 4 0
Томассон Адриен 2 1
Фила Карол 3 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
1
3%
1
4%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
6
21%
5
22%
61-75
6
21%
5
22%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
6
27%
4
18%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
8
36%
76-90

Забито

30
33
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
7%
3
9%
1-15
5
17%
8
24%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
8
27%
7
21%
61-75
6
20%
9
27%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
38%
3
14%
76-90

Забито

59
56
27 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
3
5%
4
7%
1-15
11
19%
12
21%
16-30
13
22%
8
14%
31-45
6
10%
6
11%
46-60
14
24%
12
21%
61-75
12
20%
14
25%
76-90

Пропущено

38
43
18 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
10
26%
6
14%
1-15
3
8%
10
23%
16-30
5
13%
6
14%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
3
8%
5
12%
61-75
10
26%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3
Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2
Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0
Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче заключительного 38-го тура французской Лиги 1 в битве за еврокубки сыграют "Марсель" и "Страсбург". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 28 минут.

    Главный судья: Фраппарт Стефани

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 107
Марсель 91.6% (98)
X 7.5% (8)
Страсбург 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Страсбург
3.74
3.80
3.68
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Марсель - Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Марсель - Страсбург

Исход игры
Марсель
91.6% (98)
Ничья
7.5% (8)
Страсбург
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (58)
Меньше
43.14% (44)
Обе команды забьют
Да
60.78% (62)
Нет
39.22% (40)
Популярный счёт
2:1 Марсель
45.8% (49)
2:0 Марсель
18.7% (20)
1:0 Марсель
17.8% (19)
1:1 Ничья
4.7% (5)
3:1 Марсель
3.7% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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