Стадион: Велодром
История личных встреч
Марсель
Страсбург
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|12 (7)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.24
|Жерсон Сантос
|7
|0.19
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.19
|Бамба Дьенг Амаду
|7 (1)
|0.19
|Гендузи Маттео
|5
|0.14
|Арит Амин
|4
|0.11
|Бакамбу Седрик
|3
|0.08
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.05
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Перес Луан
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|12 (3)
|0.32
|Гамейро Кевин
|11 (1)
|0.3
|Диалло Хабиб
|11 (2)
|0.3
|Томассон Адриен
|8
|0.22
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.05
|Льенар Димитри
|2
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.05
|Уорис Маджид
|2
|0.05
|Каси Антони
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Луан
|7
|0
|Хорхе Сампаоли
|7
|0
|Гуйе Пап
|6
|0
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|Салиба Вильям
|5
|0
|Пау Лопес
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|9
|1
|Льенар Димитри
|8
|0
|Ажорк Людовик
|5
|1
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|5
|0
|Перрен Люка
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Прчич Саньин
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Ньямси Жерзино
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Фила Карол
|3
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
23
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
1
3%
1
4%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
6
21%
5
22%
61-75
6
21%
5
22%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
6
27%
4
18%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
4
18%
8
36%
76-90
Забито
30
33
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
7%
3
9%
1-15
5
17%
8
24%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
8
27%
7
21%
61-75
6
20%
9
27%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
38%
3
14%
76-90
Забито
59
56
27 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
3
5%
4
7%
1-15
11
19%
12
21%
16-30
13
22%
8
14%
31-45
6
10%
6
11%
46-60
14
24%
12
21%
61-75
12
20%
14
25%
76-90
Пропущено
38
43
18 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
10
26%
6
14%
1-15
3
8%
10
23%
16-30
5
13%
6
14%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
3
8%
5
12%
61-75
10
26%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3
Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2
Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0
Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
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Прогнозы на матч Марсель - Страсбург
Исход игры
Марсель
89.2% (33)
Ничья
10.8% (4)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Марсель
45.9% (17)
2:0 Марсель
32.4% (12)
1:1 Ничья
8.1% (3)
1:0 Марсель
5.4% (2)
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