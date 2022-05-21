  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Реймс
2:0
Второй тайм: 55'
Ницца
0'
1:0
9' Гол
Экитик Юго
2:0
17' Гол
Думбия Камори
26' Желтая карточка
Данте Бонфим
55'

Ход матча

9'
Экитик Юго
1:0
17'
Думбия Камори
(Туре Эль Билал)
2:0
26'
 
Данте Бонфим
46'
 
Амави Жордан
Бар Мельвен
46'
 
Лотомба Жордан
Данте Бонфим

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 112
Реймс 15.2% (17)
X 18.8% (21)
Ницца 66.1% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Ницца
4.14
6.97
3.88
Все Коэффициенты
Новости
1
Райкович
Предраг
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
33
Думбия
Камори
32
Фокет
Томас
22
Экитик
Юго
7
Туре
Эль
Билал
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
21
Клюйверт
Джастин
11
Гуйри
Амин
7
Делор
Анди
Реймс
3-5-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Реймс
Ницца

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 10 (1) 0.26
Манетси Маршал 5 0.13
Фас Ваут 4 0.11
Флипс Алексис 2 (1) 0.05
Туре Эль Билал 2 (1) 0.05
Зенели Арбер 2 0.05
Мбюкю Натанаэль 2 0.05
Думбия Камори 2 0.05
Абдельамид Юнис 2 0.05
Кассама Морету 2 0.05
Каюсте Йенс 2 (1) 0.05
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Бериша Валон 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.26
Дольберг Каспер 7 (2) 0.18
Клюйверт Джастин 4 0.11
Тюрам Кефрен 4 0.11
Будауи Хишем 3 0.08
Аталь Юсеф 2 0.05
Бар Мельвен 2 0.05
Лемина Марио 2 0.05
Гессан Эванн 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Матусива Азор 7 1
Гарсия Оскар 5 2
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Думбия Камори 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 6 3
Клюйверт Джастин 7 1
Лемина Марио 6 1
Росарио Пабло 7 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Лотомба Жордан 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данилюк Флавиус 4 0
Бар Мельвен 4 0
Тюрам Кефрен 4 0
Делор Анди 3 0
Гуйри Амин 3 0
Гессан Эванн 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 27
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
5
22%
4
18%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
8
35%
9
41%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
6
30%
2
15%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
24 Не забивали 23
3
17%
2
7%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
6
33%
5
19%
61-75
2
11%
9
33%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
24%
6
29%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
8
38%
76-90

Забито

41
49
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 17
12 Не забивали 13
6
15%
6
12%
1-15
7
17%
3
6%
16-30
3
7%
5
10%
31-45
7
17%
9
18%
46-60
8
20%
8
16%
61-75
10
24%
18
37%
76-90

Пропущено

41
34
16 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
3
7%
3
9%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
11
27%
8
24%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
11
27%
4
12%
61-75
8
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1
Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1
Ницца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1
Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 38 26 8 4 89 - 36 86
2. Марсель 1:0 Заявка 38 21 8 9 60 - 39 71
3. Монако 1:1 Заявка 38 20 9 9 64 - 39 69
4. Ренн 1:1 Заявка 38 20 6 12 81 - 39 66
5. Страсбург 0:1 Заявка 38 17 12 9 60 - 40 63
6. Ницца 0:2 Заявка 38 19 7 12 50 - 36 63
7. Лион 2:0 Заявка 38 17 11 10 66 - 50 62
8. Ланс 1:1 Заявка 38 17 11 10 61 - 47 62
9. Нант 1:0 Заявка 38 16 9 13 55 - 47 57
10. Лилль 1:1 Заявка 38 14 13 11 47 - 47 55
11. Брест 2:2 Заявка 38 13 10 15 49 - 55 49
12. Реймс 2:0 Заявка 38 12 13 13 43 - 41 49
13. Монпелье 0:1 Заявка 38 12 7 19 49 - 60 43
14. Анже 1:0 Заявка 38 10 11 17 43 - 55 41
15. Труа 1:0 Заявка 38 10 10 18 37 - 52 40
16. Клермон 0:2 Заявка 38 9 9 20 37 - 69 36
17. Лорьян 0:1 Заявка 38 8 11 19 34 - 63 35
18. Сент-Этьен 0:1 Заявка 38 7 10 21 41 - 77 31
19. Мец 0:4 Заявка 38 6 13 19 35 - 68 31
20. Бордо 2:2 Заявка 38 5 14 19 50 - 91 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 19 16 3 0 48 - 12 51
2. Ренн 1:1 Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако 1:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Нант 1:0 Заявка 19 12 3 4 33 - 19 39
5. Лион 2:0 Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
6. Страсбург 0:1 Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
7. Ланс 1:1 Заявка 19 9 7 3 34 - 19 34
8. Ницца 0:2 Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель 1:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
10. Лилль 1:1 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
11. Монпелье 0:1 Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Анже 1:0 Заявка 19 8 2 9 22 - 23 26
13. Брест 2:2 Заявка 19 7 5 7 28 - 27 26
14. Реймс 2:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 20 24
15. Лорьян 0:1 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
16. Труа 1:0 Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
17. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон 0:2 Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18
19. Бордо 2:2 Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец 0:4 Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ 4:0 Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца 0:2 Заявка 19 9 3 7 22 - 15 30
4. Монако 1:1 Заявка 19 8 5 6 26 - 23 29
5. Ланс 1:1 Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
6. Лилль 1:1 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург 0:1 Заявка 19 6 7 6 24 - 22 25
8. Реймс 2:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Лион 2:0 Заявка 19 6 6 7 24 - 25 24
10. Ренн 1:1 Заявка 19 6 5 8 31 - 26 23
11. Брест 2:2 Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
12. Нант 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон 0:2 Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Труа 1:0 Заявка 19 5 3 11 18 - 33 18
15. Монпелье 0:1 Заявка 19 5 2 12 22 - 34 17
16. Мец 0:4 Заявка 19 3 6 10 14 - 37 15
17. Анже 1:0 Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Бордо 2:2 Заявка 19 2 7 10 25 - 58 13
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 39 13
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Реймс играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • Травма, повреждение
      45'
      Лопи Дион возвращается на поле.
    • 45'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лопи Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      44'
      Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
    • 42'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Туре Эль Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 42'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца делает пас партнеру.
    • Угловой
      42'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
    • 41'
      Будауи Хишем из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 41'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 41'
      Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 41'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      40'
      Лопи Дион наказан за толчок Тюрам Кефрен
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 49%, Ницца: 51%.
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 38'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 38'
      Ницца контролирует мяч.
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ницца: 50%.
    • 36'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      36'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 36'
      Росарио Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Гуйри Амин из команды Ницца делает пас партнеру.
    • Угловой
      35'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
    • 35'
      Тюрам Кефрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 35'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Экитик Юго из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 34'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Опасность предотвращена - Манетси Маршал из команды Реймс вступил в отбор удачно
    • 33'
      Ницца начинает контратаку
    • 33'
      Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 33'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Реймс начинает контратаку
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Фас Ваут нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      32'
      Kamory Doumbia из команды Реймс подал угловой справа.
    • 31'
      Бузи Максим из команды Реймс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 31'
      Туре Эль Билал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 31'
      Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 31'
      Kamory Doumbia из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
    • 31'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Ницца: 47%.
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 29'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
    • 28'
      Ницца контролирует мяч.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 27'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Реймс контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      26'
      Данте Бонфим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      26'
      Данте Бонфим из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Экитик Юго.
    • 25'
      Гуйри Амин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 25'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клюйверт Джастин и Гуйри Амин из команды Ницца.
    • 25'
      Ницца начинает контратаку
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Ницца: 49%.
    • 25'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 23'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 23'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает неудачный навес.
    • 22'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 22'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Ницца: 49%.
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 20'
      Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      20'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
    • 20'
      Клюйверт Джастин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
    • 20'
      Бар Мельвен из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 20'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 20'
      Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 19'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ницца контролирует мяч.
    • 17'
      Kamory Doumbia из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Делор Анди из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Туре Эль Билал сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Kamory Doumbia из команды Реймс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Экитик Юго из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Реймс контролирует мяч.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Бар Мельвен из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 16'
      Данилюк Флавиус ошибается в защите.
    • 15'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Ницца: 41%.
    • 15'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 14'
      Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Реймс контролирует мяч.
    • 14'
      Росарио Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 14'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бузи Максим
    • 13'
      Бар Мельвен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 13'
      Бар Мельвен из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
    • 13'
      Ницца начинает контратаку
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Туре Эль Билал. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 12'
      Бар Мельвен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 12'
      Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
    • 11'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Реймс выполняет удар от ворот.
    • 10'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 10'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Ницца: 47%.
    • 10'
      Гуйри Амин ошибается в защите.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Экитик Юго из команды Реймс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 8'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ницца выполняет удар от ворот.
    • 8'
      Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 8'
      Бузи Максим из команды Реймс забрасывает мяч в штрафную.
    • 8'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бар Мельвен
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Реймс выполняет удар от ворот.
    • 7'
      Игрок Делор Анди из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 7'
      Делор Анди из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 6'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 6'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      5'
      Делор Анди задерживает мяч рукой
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 64%, Ницца: 36%.
    • 5'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гуйри Амин задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      5'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Делор Анди
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 4'
      Экитик Юго из команды Реймс в офсайде
    • 4'
      Матусива Азор из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 4'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      4'
      Kamory Doumbia из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 3'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 2'
      Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 2'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Ницца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Реймс 15.2% (17)
    X 18.8% (21)
    Ницца 66.1% (74)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Ницца
    4.14
    6.97
    3.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реймс 2:0 Ницца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Реймс 2:0 Ницца

    Исход игры
    Реймс
    15.2% (17)
    Ничья
    18.8% (21)
    Ницца
    66.1% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (51)
    Меньше
    51.43% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (66)
    Нет
    37.14% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    36.6% (41)
    0:1 Ницца
    22.3% (25)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    2:1 Реймс
    6.3% (7)
    1:0 Реймс
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Реймс
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реймс
    Ницца
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     