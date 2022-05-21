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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Реймс
2:3
Конец матча
Ницца
0'
1:0
9' Гол
Экитик Юго
2:0
17' Гол
Думбия Камори
26' Желтая карточка
Данте Бонфим
2:1
75' Пенальти
Делор Анди
2:2
77' Гол
Делор Анди
2:3
82' Гол
Делор Анди
90' Желтая карточка
Браими Билаль
90'+4

Ход матча

9'
Экитик Юго
1:0
17'
Думбия Камори
(Туре Эль Билал)
2:0
26'
 
Данте Бонфим
46'
 
Амави Жордан
Бар Мельвен
46'
 
Лотомба Жордан
Данте Бонфим
56'
 
Браими Билаль
Будауи Хишем
56'
 
Шнайдерлин Морган
Росарио Пабло
62'
Зенели Арбер
Экитик Юго
 
67'
 
Гессан Эванн
Клюйверт Джастин
75'
2:1
Делор Анди
75'
Каюсте Йенс
Туре Эль Билал
 
77'
2:2
Делор Анди
(Гуйри Амин)
82'
2:3
Делор Анди
84'
Флипс Алексис
Бузи Максим
 
84'
Ван Берген Митчелл
Думбия Камори
 
90'
 
Браими Билаль

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Реймс 15.2% (17)
X 18.8% (21)
Ницца 66.1% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
33
Думбия
Камори
32
Фокет
Томас
22
Экитик
Юго
7
Туре
Эль
Билал
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
21
Клюйверт
Джастин
11
Гуйри
Амин
7
Делор
Анди
Реймс
3-5-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Реймс
Ницца

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 10 (1) 0.26
Манетси Маршал 5 0.13
Фас Ваут 4 0.11
Флипс Алексис 2 (1) 0.05
Туре Эль Билал 2 (1) 0.05
Зенели Арбер 2 0.05
Мбюкю Натанаэль 2 0.05
Думбия Камори 2 0.05
Абдельамид Юнис 2 0.05
Кассама Морету 2 0.05
Каюсте Йенс 2 (1) 0.05
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Бериша Валон 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.26
Дольберг Каспер 7 (2) 0.18
Клюйверт Джастин 4 0.11
Тюрам Кефрен 4 0.11
Будауи Хишем 3 0.08
Аталь Юсеф 2 0.05
Бар Мельвен 2 0.05
Лемина Марио 2 0.05
Гессан Эванн 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Матусива Азор 7 1
Гарсия Оскар 5 2
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Думбия Камори 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 6 3
Клюйверт Джастин 7 1
Лемина Марио 6 1
Росарио Пабло 7 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Лотомба Жордан 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данилюк Флавиус 4 0
Бар Мельвен 4 0
Тюрам Кефрен 4 0
Делор Анди 3 0
Гуйри Амин 3 0
Гессан Эванн 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Браими Билаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 27
4
16%
4
16%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
5
20%
4
16%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
8
32%
11
44%
76-90

Пропущено

23
15
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
1
4%
3
20%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
7
30%
1
7%
61-75
4
17%
1
7%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
3
17%
2
7%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
6
33%
5
19%
61-75
2
11%
9
33%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
24%
6
29%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
8
38%
76-90

Забито

43
52
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 38
19 Забивали первыми 17
12 Не забивали 13
7
16%
6
12%
1-15
8
19%
3
6%
16-30
3
7%
5
10%
31-45
7
16%
9
17%
46-60
8
19%
9
17%
61-75
10
23%
20
38%
76-90

Пропущено

44
36
16 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
3
7%
4
11%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
11
25%
8
22%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
12
27%
4
11%
61-75
10
23%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1
Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1
Ницца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1
Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 26 8 4 90 - 36 86
2. Марсель Заявка 38 21 8 9 63 - 39 71
3. Монако Заявка 38 20 9 9 65 - 40 69
4. Ренн Заявка 38 20 6 12 82 - 40 66
5. Ницца Заявка 38 20 7 11 53 - 36 66
6. Страсбург Заявка 38 17 12 9 60 - 43 63
7. Лион Заявка 38 17 11 10 66 - 51 62
8. Ланс Заявка 38 17 11 10 62 - 48 62
9. Лилль Заявка 38 14 13 11 48 - 48 55
10. Нант Заявка 38 15 10 13 55 - 48 55
11. Брест Заявка 38 13 9 16 49 - 57 48
12. Реймс Заявка 38 11 13 14 43 - 44 46
13. Монпелье Заявка 38 12 7 19 49 - 61 43
14. Анже Заявка 38 10 11 17 44 - 55 41
15. Труа Заявка 38 9 11 18 37 - 53 38
16. Лорьян Заявка 38 8 12 18 35 - 63 36
17. Клермон Заявка 38 9 9 20 38 - 69 36
18. Сент-Этьен Заявка 38 7 11 20 42 - 77 32
19. Мец Заявка 38 6 13 19 35 - 69 31
20. Бордо Заявка 38 6 13 19 52 - 91 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 16 3 0 49 - 12 51
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 19 11 4 4 33 - 20 37
7. Ланс Заявка 19 9 7 3 35 - 20 34
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 19 9 5 5 33 - 22 32
10. Лилль Заявка 19 7 8 4 24 - 22 29
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Анже Заявка 19 8 2 9 23 - 23 26
13. Брест Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
14. Лорьян Заявка 19 6 6 7 20 - 22 24
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 19 5 6 8 25 - 23 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
19. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
20. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 19 10 3 6 25 - 15 33
4. Монако Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
5. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 19 6 7 6 24 - 25 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Лион Заявка 19 6 6 7 24 - 26 24
10. Ренн Заявка 19 6 5 8 32 - 27 23
11. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 19 5 2 12 22 - 35 17
15. Труа Заявка 19 4 4 11 18 - 34 16
16. Мец Заявка 19 3 6 10 14 - 38 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Бордо Заявка 19 3 6 10 27 - 58 15
19. Сент-Этьен Заявка 19 3 5 11 18 - 39 14
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Ницца совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Ницца: 55%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
  • Желтая карточка
    93'
    Билал Браими получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Билал Браими из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
  • 93'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Билал Браими из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Реймс играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Ницца: 52%.
    • Травма, повреждение
      45'
      Лопи Дион возвращается на поле.
    • 45'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лопи Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      44'
      Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
    • 42'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Туре Эль Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 42'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца делает пас партнеру.
    • Угловой
      42'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
    • 41'
      Будауи Хишем из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 41'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 41'
      Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 41'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      40'
      Лопи Дион наказан за толчок Тюрам Кефрен
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 49%, Ницца: 51%.
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 38'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 38'
      Ницца контролирует мяч.
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ницца: 50%.
    • 36'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      36'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 36'
      Росарио Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Гуйри Амин из команды Ницца делает пас партнеру.
    • Угловой
      35'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
    • 35'
      Тюрам Кефрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 35'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Экитик Юго из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 34'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Опасность предотвращена - Манетси Маршал из команды Реймс вступил в отбор удачно
    • 33'
      Ницца начинает контратаку
    • 33'
      Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 33'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Реймс начинает контратаку
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Фас Ваут нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      32'
      Kamory Doumbia из команды Реймс подал угловой справа.
    • 31'
      Бузи Максим из команды Реймс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 31'
      Туре Эль Билал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 31'
      Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 31'
      Kamory Doumbia из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
    • 31'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Ницца: 47%.
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 29'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
    • 28'
      Ницца контролирует мяч.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 27'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Реймс контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      26'
      Данте Бонфим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      26'
      Данте Бонфим из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Экитик Юго.
    • 25'
      Гуйри Амин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 25'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клюйверт Джастин и Гуйри Амин из команды Ницца.
    • 25'
      Ницца начинает контратаку
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Ницца: 49%.
    • 25'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 23'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 23'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает неудачный навес.
    • 22'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 22'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Ницца: 49%.
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 20'
      Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      20'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
    • 20'
      Клюйверт Джастин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
    • 20'
      Бар Мельвен из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 20'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 20'
      Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 19'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ницца контролирует мяч.
    • 17'
      Kamory Doumbia из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Делор Анди из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Туре Эль Билал сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Kamory Doumbia из команды Реймс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Экитик Юго из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Реймс контролирует мяч.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Бар Мельвен из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 16'
      Данилюк Флавиус ошибается в защите.
    • 15'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Ницца: 41%.
    • 15'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 14'
      Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Реймс контролирует мяч.
    • 14'
      Росарио Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 14'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бузи Максим
    • 13'
      Бар Мельвен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 13'
      Бар Мельвен из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
    • 13'
      Ницца начинает контратаку
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Туре Эль Билал. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 12'
      Бар Мельвен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 12'
      Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
    • 11'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 11'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Реймс выполняет удар от ворот.
    • 10'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 10'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Ницца: 47%.
    • 10'
      Гуйри Амин ошибается в защите.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Экитик Юго из команды Реймс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 8'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ницца выполняет удар от ворот.
    • 8'
      Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 8'
      Бузи Максим из команды Реймс забрасывает мяч в штрафную.
    • 8'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бар Мельвен
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Реймс выполняет удар от ворот.
    • 7'
      Игрок Делор Анди из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 7'
      Делор Анди из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 6'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 6'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      5'
      Делор Анди задерживает мяч рукой
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 64%, Ницца: 36%.
    • 5'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гуйри Амин задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      5'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Делор Анди
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 4'
      Экитик Юго из команды Реймс в офсайде
    • 4'
      Матусива Азор из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 4'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      4'
      Kamory Doumbia из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 3'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 2'
      Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
    • 2'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Ницца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Реймс 15.2% (17)
    X 18.8% (21)
    Ницца 66.1% (74)
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    Где смотреть матч Реймс 2:3 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Реймс 2:3 Ницца

    Исход игры
    Реймс
    15.2% (17)
    Ничья
    18.8% (21)
    Ницца
    66.1% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (51)
    Меньше
    51.43% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (66)
    Нет
    37.14% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    36.6% (41)
    0:1 Ницца
    22.3% (25)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    1:0 Реймс
    6.3% (7)
    2:1 Реймс
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Реймс
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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