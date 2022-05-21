Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Команда Реймс играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Лопи Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Туре Эль Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

35' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Экитик Юго из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

34' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Фас Ваут нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

32' Kamory Doumbia из команды Реймс подал угловой справа.

31' Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

31' Kamory Doumbia из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

29' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

27' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Данте Бонфим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

20' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Клюйверт Джастин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

19' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Kamory Doumbia из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

17' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

17' Г О О О О Л - Kamory Doumbia из команды Реймс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

17' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Реймс

14' Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали

14' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Бар Мельвен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Хорошую попытку сделал Туре Эль Билал . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Реймс

12' Бар Мельвен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин , обводя своих соперников

11' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Реймс выполняет удар от ворот.

10' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Г О О О О Л - Экитик Юго из команды Реймс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

8' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Ницца выполняет удар от ворот.

8' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Реймс выполняет удар от ворот.

7' Игрок Делор Анди из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Ницца

4' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Kamory Doumbia из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.

3' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ницца начинает с центра поля