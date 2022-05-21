Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
9' ГолЭкитик Юго
2:0
17' ГолДумбия Камори
26' Желтая карточкаДанте Бонфим
2:1
75' ПенальтиДелор Анди
2:2
77' ГолДелор Анди
2:3
82' ГолДелор Анди
90' Желтая карточкаБраими Билаль
Ход матча
9'
1:0
17'
2:0
26'
75'
2:1
77'
2:2
82'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
0 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
32
Фокет
Томас
22
Экитик
Юго
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
-
34 Адлен МартинПолузащитник
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Ницца
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|10 (1)
|0.26
|Манетси Маршал
|5
|0.13
|Фас Ваут
|4
|0.11
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.05
|Туре Эль Билал
|2 (1)
|0.05
|Зенели Арбер
|2
|0.05
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.05
|Думбия Камори
|2
|0.05
|Абдельамид Юнис
|2
|0.05
|Кассама Морету
|2
|0.05
|Каюсте Йенс
|2 (1)
|0.05
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Бериша Валон
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.26
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.18
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|Тюрам Кефрен
|4
|0.11
|Будауи Хишем
|3
|0.08
|Аталь Юсеф
|2
|0.05
|Бар Мельвен
|2
|0.05
|Лемина Марио
|2
|0.05
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Матусива Азор
|7
|1
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Манетси Маршал
|7
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Фокет Томас
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Локо Банзузи
|4
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Думбия Камори
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|6
|3
|Клюйверт Джастин
|7
|1
|Лемина Марио
|6
|1
|Росарио Пабло
|7
|0
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Данилюк Флавиус
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Тюрам Кефрен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Гессан Эванн
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Кристоф Гальтье
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 27
4
16%
4
16%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
5
20%
4
16%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
8
32%
11
44%
76-90
Пропущено
23
15
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
1
4%
3
20%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
7
30%
1
7%
61-75
4
17%
1
7%
76-90
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
3
17%
2
7%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
6
33%
5
19%
61-75
2
11%
9
33%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
24%
6
29%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
8
38%
76-90
Забито
43
52
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 38
19 Забивали первыми 17
12 Не забивали 13
7
16%
6
12%
1-15
8
19%
3
6%
16-30
3
7%
5
10%
31-45
7
16%
9
17%
46-60
8
19%
9
17%
61-75
10
23%
20
38%
76-90
Пропущено
44
36
16 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
3
7%
4
11%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
11
25%
8
22%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
12
27%
4
11%
61-75
10
23%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1
Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1
Ницца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1
Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|90 - 36
|86
|2.
|Марсель
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|63 - 39
|71
|3.
|Монако
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|65 - 40
|69
|4.
|Ренн
|Заявка
|38
|20
|6
|12
|82 - 40
|66
|5.
|Ницца
|Заявка
|38
|20
|7
|11
|53 - 36
|66
|6.
|Страсбург
|Заявка
|38
|17
|12
|9
|60 - 43
|63
|7.
|Лион
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|66 - 51
|62
|8.
|Ланс
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|62 - 48
|62
|9.
|Лилль
|Заявка
|38
|14
|13
|11
|48 - 48
|55
|10.
|Нант
|Заявка
|38
|15
|10
|13
|55 - 48
|55
|11.
|Брест
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|49 - 57
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|43 - 44
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|49 - 61
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|44 - 55
|41
|15.
|Труа
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 53
|38
|16.
|Лорьян
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|35 - 63
|36
|17.
|Клермон
|Заявка
|38
|9
|9
|20
|38 - 69
|36
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|7
|11
|20
|42 - 77
|32
|19.
|Мец
|Заявка
|38
|6
|13
|19
|35 - 69
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|38
|6
|13
|19
|52 - 91
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|49 - 12
|51
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|33 - 20
|37
|7.
|Ланс
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 20
|34
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 22
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|24 - 22
|29
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Анже
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|23 - 23
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|14.
|Лорьян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 23
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|19.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|20.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 15
|33
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|5.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 25
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Лион
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 26
|24
|10.
|Ренн
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|32 - 27
|23
|11.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|22 - 35
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 34
|16
|16.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 38
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|27 - 58
|15
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 39
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 2:3 Ницца
Исход игры
Реймс
15.2% (17)
Ничья
18.8% (21)
Ницца
66.1% (74)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (51)
Меньше
51.43% (54)
Обе команды забьют
Да
62.86% (66)
Нет
37.14% (39)
Популярный счёт
1:2 Ницца
36.6% (41)
0:1 Ницца
22.3% (25)
1:1 Ничья
13.4% (15)
1:0 Реймс
6.3% (7)
2:1 Реймс
6.3% (7)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:0 Реймс
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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