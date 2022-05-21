Первый тайм

47' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Как он промахнулся? Тете имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' ШАНС! Тете вышел один на один с голкипером...

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Клермон выполняет удар от ворот.

44' Тете навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Какере Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Брэдли Баркола наказан за толчок Доссу Жодель

36' Маньен Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Хауи Саиф-Эдин

35' Лион выполняет удар от ворот.

35' Зедатка Аким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Клермон выполняет удар от ворот.

34' Шанс! Брэдли Баркола из команды Лион пробил головой, но мимо

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Брэдли Баркола из команды Лион нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

32' Отличные скиллы показывает Брэдли Баркола, обводя своих соперников

32' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Игрок Байо Мохамед из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Тете из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

29' Брэдли Баркола из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

28' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Тете навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Н'Симба Виталь совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Безумный фол. Н'Симба Виталь грубо играет против соперника. Пострадал Мало Густо

25' Лион выполняет удар от ворот.

23' Брэдли Баркола из команды Лион делает навес прямо в штрафную.

23' Вратарь парирует удар, который нанес Да Кунья Лукас , и мяч снова в игре

22' Клермон выполняет удар от ворот.

22' Брэдли Баркола из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

19' Лион выполняет удар от ворот.

18' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

18' Рен-Аделед Жефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отличные скиллы показывает Тете , обводя своих соперников

13' Лион выполняет удар от ворот.

13' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Кастелло Лукеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Тете из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

11' Брэдли Баркола из команды Лион отправил кросс в штрафную...

11' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Тете из команды Лион отправил кросс в штрафную...

10' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лион выполняет удар от ворот.

7' Доссу Жодель из команды Клермон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

4' Брэдли Баркола из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

4' Отличные скиллы показывает Брэдли Баркола, обводя своих соперников

4' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Рен-Аделед Жефф из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лион начинает с центра поля