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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Клермон
0:2
Второй тайм: 54'
Лион
0'
26' Желтая карточка
Н'Симба Виталь
0:1
26' Гол
Дембеле Мусса
39' Желтая карточка
Милагрес Энрике
0:2
49' Гол
Ауа Уссем
54'

Ход матча

26'
Н'Симба Виталь
 
26'
0:1
Дембеле Мусса
(Тете)
39'
 
Милагрес Энрике
49'
0:2
Ауа Уссем
(Милагрес Энрике)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 109
Клермон 3.7% (4)
X 7.3% (8)
Лион 89% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Лион
9.89
5.28
4.33
Все Коэффициенты
Новости
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
6
Хауи
Саиф-Эдин
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
10
Да
Кунья
Лукас
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
22
Рен-Аделед
Жефф
25
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
20
Тете
9
Дембеле
Мусса
II
26
Баркола
Бредли
Клермон
4-3-3
Лион
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Лион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Л1
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 13 (2) 0.34
Рашани Эльбасан 8 0.21
Доссу Жодель 3 0.08
Да Кунья Лукас 2 0.05
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Киэ Грежон 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 21 (5) 0.55
Токо-Экамби Карл 12 (2) 0.32
Пакета Лукас 9 (1) 0.24
Ауа Уссем 5 0.13
Денайер Джейсон 3 0.08
Тете 2 0.05
Шакири Джердан 2 0.05
Мендес Тьяго 2 0.05
Люкеба Кастелло 2 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 10 3
Гастьен Йоан 8 2
Сейду Алиду 6 2
Pascal Gastien 3 2
Ожье Флоран 6 0
Зедатка Аким 5 0
Н'Симба Виталь 4 0
Доссу Жодель 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Биллонг Жан-Клод 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Аллевина Джим 1 0
Джоко Упарин 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Дюбуа Лео 5 0
Дембеле Мусса II 5 0
Какере Максанс 5 0
Мендес Тьяго 3 1
Эмерсон Палмиери 3 1
Слимани Ислам 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Ндомбеле Танги 3 0
Гюсто Мало 3 0
Милагрес Энрике 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Фильо Марсело 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
3
13%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
22%
8
33%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
7
30%
2
8%
61-75
2
9%
6
25%
76-90

Пропущено

29
23
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
7
24%
9
39%
76-90

Забито

15
42
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
26 Не забивали 19
3
20%
7
17%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
1
7%
4
10%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
1
7%
8
19%
61-75
8
53%
11
26%
76-90

Пропущено

37
25
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
3
8%
3
12%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
8
22%
6
24%
31-45
7
19%
6
24%
46-60
6
16%
1
4%
61-75
8
22%
8
32%
76-90

Забито

38
66
14 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 21
11 Не забивали 4
6
16%
8
12%
1-15
2
5%
9
14%
16-30
6
16%
12
18%
31-45
6
16%
10
15%
46-60
8
21%
10
15%
61-75
10
26%
17
26%
76-90

Пропущено

66
48
29 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 28
6
9%
5
10%
1-15
9
14%
6
13%
16-30
14
21%
8
17%
31-45
10
15%
9
19%
46-60
12
18%
3
6%
61-75
15
23%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2
Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2
Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 38 26 8 4 89 - 36 86
2. Марсель 1:0 Заявка 38 21 8 9 60 - 39 71
3. Монако 1:1 Заявка 38 20 9 9 64 - 39 69
4. Ренн 1:1 Заявка 38 20 6 12 81 - 39 66
5. Страсбург 0:1 Заявка 38 17 12 9 60 - 40 63
6. Ницца 0:2 Заявка 38 19 7 12 50 - 36 63
7. Лион 2:0 Заявка 38 17 11 10 66 - 50 62
8. Ланс 1:1 Заявка 38 17 11 10 61 - 47 62
9. Нант 1:0 Заявка 38 16 9 13 55 - 47 57
10. Лилль 1:1 Заявка 38 14 13 11 47 - 47 55
11. Брест 2:2 Заявка 38 13 10 15 49 - 55 49
12. Реймс 2:0 Заявка 38 12 13 13 43 - 41 49
13. Монпелье 0:1 Заявка 38 12 7 19 49 - 60 43
14. Анже 1:0 Заявка 38 10 11 17 43 - 55 41
15. Труа 1:0 Заявка 38 10 10 18 37 - 52 40
16. Клермон 0:2 Заявка 38 9 9 20 37 - 69 36
17. Лорьян 0:1 Заявка 38 8 11 19 34 - 63 35
18. Сент-Этьен 0:1 Заявка 38 7 10 21 41 - 77 31
19. Мец 0:4 Заявка 38 6 13 19 35 - 68 31
20. Бордо 2:2 Заявка 38 5 14 19 50 - 91 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 4:0 Заявка 19 16 3 0 48 - 12 51
2. Ренн 1:1 Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако 1:1 Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Нант 1:0 Заявка 19 12 3 4 33 - 19 39
5. Лион 2:0 Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
6. Страсбург 0:1 Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
7. Ланс 1:1 Заявка 19 9 7 3 34 - 19 34
8. Ницца 0:2 Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель 1:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
10. Лилль 1:1 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
11. Монпелье 0:1 Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Анже 1:0 Заявка 19 8 2 9 22 - 23 26
13. Брест 2:2 Заявка 19 7 5 7 28 - 27 26
14. Реймс 2:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 20 24
15. Лорьян 0:1 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
16. Труа 1:0 Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
17. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон 0:2 Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18
19. Бордо 2:2 Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец 0:4 Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ 4:0 Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца 0:2 Заявка 19 9 3 7 22 - 15 30
4. Монако 1:1 Заявка 19 8 5 6 26 - 23 29
5. Ланс 1:1 Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
6. Лилль 1:1 Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург 0:1 Заявка 19 6 7 6 24 - 22 25
8. Реймс 2:0 Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Лион 2:0 Заявка 19 6 6 7 24 - 25 24
10. Ренн 1:1 Заявка 19 6 5 8 31 - 26 23
11. Брест 2:2 Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
12. Нант 1:0 Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон 0:2 Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Труа 1:0 Заявка 19 5 3 11 18 - 33 18
15. Монпелье 0:1 Заявка 19 5 2 12 22 - 34 17
16. Мец 0:4 Заявка 19 3 6 10 14 - 37 15
17. Анже 1:0 Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Бордо 2:2 Заявка 19 2 7 10 25 - 58 13
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 19 3 4 12 17 - 39 13
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Милагрес Энрике сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Ауа Уссем забивает с правой ноги!
    • 49'
      Милагрес Энрике из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
    • 49'
      Брэдли Баркола из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 49'
      Лион пытается что-то создать.
    • 48'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 46'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Клермон 3.7% (4)
    X 7.3% (8)
    Лион 89% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Лион
    9.89
    5.28
    4.33
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Клермон 0:2 Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Клермон 0:2 Лион

    Исход игры
    Клермон
    3.7% (4)
    Ничья
    7.3% (8)
    Лион
    89% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (64)
    Меньше
    38.46% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (65)
    Нет
    37.5% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    43.1% (47)
    0:1 Лион
    16.5% (18)
    0:2 Лион
    13.8% (15)
    1:3 Лион
    5.5% (6)
    1:1 Ничья
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:3 Лион
    1.8% (2)
    2:3 Лион
    1.8% (2)
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