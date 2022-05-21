Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Рашани Эльбасан получил желтую карточку от судьи

90' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Лион выполняет удар от ворот.

87' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Тете имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

85' ШАНС! Тете вышел один на один с голкипером...

85' Тете из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

85' Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Тете из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

82' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Токо-Экамби Карл наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

81' Клермон выполняет удар от ворот.

80' Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

75' Тете навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Мало Густо из команды Лион делает успешный заброс на партнера в штрафную.

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

73' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Брэдли Баркола уходит с поля и его заменяет Токо-Экамби Карл

70' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ауа Уссем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тете из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Лион выполняет удар от ворот.

65' Да Кунья Лукас не смог попасть в створ ударом издали

65' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Мало Густо нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Г О О О О Л - Байо Мохамед первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

58' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Клермон пробила пенальти.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Доссу Жодель получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Доссу Жодель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' ПЕНАЛЬТИ - Кастелло Лукеба из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Доссу Жодель

54' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Лион выполняет удар от ворот.

53' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Плохо сыграл Какере Максанс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Брэдли Баркола наказан за толчок Маньен Йоанн

49' Г О О О О Л - Ауа Уссем забивает с правой ноги!

49' Брэдли Баркола из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лион выполняет удар от ворот.

46' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля