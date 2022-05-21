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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Клермон
1:2
Конец матча
Лион
0'
26' Желтая карточка
Н'Симба Виталь
0:1
26' Гол
Дембеле Мусса
39' Желтая карточка
Милагрес Энрике
0:2
49' Гол
Ауа Уссем
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Байо Мохамед
0:2
59' Не забитый пенальти
Байо Мохамед
1:2
59' Гол
Байо Мохамед
90' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
90' Желтая карточка
Дембеле Мусса
90'+7

Ход матча

26'
Н'Симба Виталь
 
26'
0:1
Дембеле Мусса
(Тете)
39'
 
Милагрес Энрике
49'
0:2
Ауа Уссем
(Милагрес Энрике)
57'
Байо Мохамед
 
59'
Байо Мохамед
0:2
59'
Байо Мохамед
1:2
62'
Аллевина Джим
Доссу Жодель
 
62'
Бускетс Ориоль
Хауи Саиф-Эдин
 
71'
 
Ндомбеле Танги
Рен-Аделед Жефф
72'
 
Токо-Экамби Карл
Баркола Бредли
77'
Рашани Эльбасан
Да Кунья Лукас
 
77'
Менди Ариал
Н'Симба Виталь
 
80'
 
Эмерсон Палмиери
Милагрес Энрике
81'
 
Февр Ромен
Ауа Уссем
87'
Амель Пьер-Ив
Байо Мохамед
 
90'
Рашани Эльбасан
 
90'
 
Дембеле Мусса

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 109
Клермон 3.7% (4)
X 7.3% (8)
Лион 89% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
6
Хауи
Саиф-Эдин
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
10
Да
Кунья
Лукас
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
22
Рен-Аделед
Жефф
25
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
20
Тете
9
Дембеле
Мусса
II
26
Баркола
Бредли
Клермон
4-3-3
Лион
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Лион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Л1
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 14 (2) 0.37
Рашани Эльбасан 8 0.21
Доссу Жодель 3 0.08
Да Кунья Лукас 2 0.05
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Киэ Грежон 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 21 (5) 0.55
Токо-Экамби Карл 12 (2) 0.32
Пакета Лукас 9 (1) 0.24
Ауа Уссем 6 0.16
Денайер Джейсон 3 0.08
Тете 2 0.05
Шакири Джердан 2 0.05
Мендес Тьяго 2 0.05
Люкеба Кастелло 2 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0
Милагрес Энрике 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 10 3
Гастьен Йоан 8 2
Сейду Алиду 6 2
Pascal Gastien 3 2
Ожье Флоран 6 0
Зедатка Аким 5 0
Н'Симба Виталь 4 0
Рашани Эльбасан 3 0
Доссу Жодель 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Биллонг Жан-Клод 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Аллевина Джим 1 0
Джоко Упарин 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Дембеле Мусса II 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Дюбуа Лео 5 0
Какере Максанс 5 0
Мендес Тьяго 3 1
Эмерсон Палмиери 3 1
Слимани Ислам 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Ндомбеле Танги 3 0
Гюсто Мало 3 0
Милагрес Энрике 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Фильо Марсело 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
5
21%
8
31%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
7
29%
29%
2
8%
61-75
2
8%
6
23%
76-90

Пропущено

31
24
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
5
21%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
7
23%
9
38%
76-90

Забито

15
42
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
27 Не забивали 20
3
20%
7
17%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
1
7%
4
10%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
1
7%
8
19%
61-75
8
53%
11
26%
76-90

Пропущено

37
25
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
3
8%
3
12%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
8
22%
6
24%
31-45
7
19%
6
24%
46-60
6
16%
1
4%
61-75
8
22%
8
32%
76-90

Забито

39
68
14 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 22
11 Не забивали 4
6
15%
8
12%
1-15
2
5%
10
15%
16-30
6
15%
12
18%
31-45
7
18%
11
16%
46-60
8
21%
10
15%
61-75
10
26%
17
25%
76-90

Пропущено

68
49
30 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 30
22 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 29
6
9%
5
10%
1-15
10
15%
6
12%
16-30
14
21%
8
16%
31-45
11
16%
10
20%
46-60
12
18%
3
6%
61-75
15
22%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2
Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2
Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 38 26 8 4 90 - 36 86
2. Марсель Заявка 38 21 8 9 63 - 39 71
3. Монако Заявка 38 20 9 9 65 - 40 69
4. Ренн Заявка 38 20 6 12 82 - 40 66
5. Ницца Заявка 38 20 7 11 53 - 36 66
6. Страсбург Заявка 38 17 12 9 60 - 43 63
7. Лион Заявка 38 17 11 10 66 - 51 62
8. Ланс Заявка 38 17 11 10 62 - 48 62
9. Лилль Заявка 38 14 13 11 48 - 48 55
10. Нант Заявка 38 15 10 13 55 - 48 55
11. Брест Заявка 38 13 9 16 49 - 57 48
12. Реймс Заявка 38 11 13 14 43 - 44 46
13. Монпелье Заявка 38 12 7 19 49 - 61 43
14. Анже Заявка 38 10 11 17 44 - 55 41
15. Труа Заявка 38 9 11 18 37 - 53 38
16. Лорьян Заявка 38 8 12 18 35 - 63 36
17. Клермон Заявка 38 9 9 20 38 - 69 36
18. Сент-Этьен Заявка 38 7 11 20 42 - 77 32
19. Мец Заявка 38 6 13 19 35 - 69 31
20. Бордо Заявка 38 6 13 19 52 - 91 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 16 3 0 49 - 12 51
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 19 11 4 4 33 - 20 37
7. Ланс Заявка 19 9 7 3 35 - 20 34
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 19 9 5 5 33 - 22 32
10. Лилль Заявка 19 7 8 4 24 - 22 29
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Анже Заявка 19 8 2 9 23 - 23 26
13. Брест Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
14. Лорьян Заявка 19 6 6 7 20 - 22 24
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 19 5 6 8 25 - 23 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
19. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
20. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 19 10 3 6 25 - 15 33
4. Монако Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
5. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 19 6 7 6 24 - 25 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Лион Заявка 19 6 6 7 24 - 26 24
10. Ренн Заявка 19 6 5 8 32 - 27 23
11. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 19 5 2 12 22 - 35 17
15. Труа Заявка 19 4 4 11 18 - 34 16
16. Мец Заявка 19 3 6 10 14 - 38 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Бордо Заявка 19 3 6 10 27 - 58 15
19. Сент-Этьен Заявка 19 3 5 11 18 - 39 14
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Лион заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Клермон: 46%, Лион: 54%.
  • 97'
    Февр Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Токо-Экамби Карл из команды Лион делает пас партнеру.
  • 97'
    Токо-Экамби Карл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Клермон 3.7% (4)
    X 7.3% (8)
    Лион 89% (97)
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    Прогнозы на матч Клермон 1:2 Лион

    Исход игры
    Клермон
    3.7% (4)
    Ничья
    7.3% (8)
    Лион
    89% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (64)
    Меньше
    38.46% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (65)
    Нет
    37.5% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    43.1% (47)
    0:1 Лион
    16.5% (18)
    0:2 Лион
    13.8% (15)
    1:3 Лион
    5.5% (6)
    1:1 Ничья
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:3 Лион
    1.8% (2)
    2:3 Лион
    1.8% (2)
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