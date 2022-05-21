Стадион: Габриэль Монтпье
26' Желтая карточкаН'Симба Виталь
0:1
26' ГолДембеле Мусса
39' Желтая карточкаМилагрес Энрике
0:2
49' ГолАуа Уссем
57' Undefined phrase: football_event_Байо Мохамед
0:2
59' Не забитый пенальтиБайо Мохамед
1:2
59' ГолБайо Мохамед
90' Желтая карточкаРашани Эльбасан
90' Желтая карточкаДембеле Мусса
Ход матча
26'
26'
0:1
39'
49'
0:2
57'
59'
0:2
59'
1:2
81'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
17
Гюсто
Мало
20
Тете
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Жаби НаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Cacapa
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Клермон
Лион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|14 (2)
|0.37
|Рашани Эльбасан
|8
|0.21
|Доссу Жодель
|3
|0.08
|Да Кунья Лукас
|2
|0.05
|Бертомье Жезон
|1
|0.03
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Телль Жордан
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Унтонджи Седрик
|1
|0.03
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.03
|Маньен Йоанн
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Киэ Грежон
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|21 (5)
|0.55
|Токо-Экамби Карл
|12 (2)
|0.32
|Пакета Лукас
|9 (1)
|0.24
|Ауа Уссем
|6
|0.16
|Денайер Джейсон
|3
|0.08
|Тете
|2
|0.05
|Шакири Джердан
|2
|0.05
|Мендес Тьяго
|2
|0.05
|Люкеба Кастелло
|2
|0.05
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
|Милагрес Энрике
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|10
|3
|Гастьен Йоан
|8
|2
|Сейду Алиду
|6
|2
|Pascal Gastien
|3
|2
|Ожье Флоран
|6
|0
|Зедатка Аким
|5
|0
|Н'Симба Виталь
|4
|0
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|Доссу Жодель
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Биллонг Жан-Клод
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Маньен Йоанн
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Джоко Упарин
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Жером
|6
|0
|Дембеле Мусса II
|6
|0
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Дюбуа Лео
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Мендес Тьяго
|3
|1
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Ндомбеле Танги
|3
|0
|Гюсто Мало
|3
|0
|Милагрес Энрике
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Фильо Марсело
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Ауа Уссем
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
5
21%
8
31%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
7
29%
29%
2
8%
61-75
2
8%
6
23%
76-90
Пропущено
31
24
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
5
21%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
7
23%
9
38%
76-90
Забито
15
42
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
27 Не забивали 20
3
20%
7
17%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
1
7%
4
10%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
1
7%
8
19%
61-75
8
53%
11
26%
76-90
Пропущено
37
25
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
3
8%
3
12%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
8
22%
6
24%
31-45
7
19%
6
24%
46-60
6
16%
1
4%
61-75
8
22%
8
32%
76-90
Забито
39
68
14 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 22
11 Не забивали 4
6
15%
8
12%
1-15
2
5%
10
15%
16-30
6
15%
12
18%
31-45
7
18%
11
16%
46-60
8
21%
10
15%
61-75
10
26%
17
25%
76-90
Пропущено
68
49
30 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 30
22 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 29
6
9%
5
10%
1-15
10
15%
6
12%
16-30
14
21%
8
16%
31-45
11
16%
10
20%
46-60
12
18%
3
6%
61-75
15
22%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2
Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2
Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|90 - 36
|86
|2.
|Марсель
|Заявка
|38
|21
|8
|9
|63 - 39
|71
|3.
|Монако
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|65 - 40
|69
|4.
|Ренн
|Заявка
|38
|20
|6
|12
|82 - 40
|66
|5.
|Ницца
|Заявка
|38
|20
|7
|11
|53 - 36
|66
|6.
|Страсбург
|Заявка
|38
|17
|12
|9
|60 - 43
|63
|7.
|Лион
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|66 - 51
|62
|8.
|Ланс
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|62 - 48
|62
|9.
|Лилль
|Заявка
|38
|14
|13
|11
|48 - 48
|55
|10.
|Нант
|Заявка
|38
|15
|10
|13
|55 - 48
|55
|11.
|Брест
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|49 - 57
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|43 - 44
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|38
|12
|7
|19
|49 - 61
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|44 - 55
|41
|15.
|Труа
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|37 - 53
|38
|16.
|Лорьян
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|35 - 63
|36
|17.
|Клермон
|Заявка
|38
|9
|9
|20
|38 - 69
|36
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|7
|11
|20
|42 - 77
|32
|19.
|Мец
|Заявка
|38
|6
|13
|19
|35 - 69
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|38
|6
|13
|19
|52 - 91
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|49 - 12
|51
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|33 - 20
|37
|7.
|Ланс
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 20
|34
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 22
|32
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|24 - 22
|29
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Анже
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|23 - 23
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|14.
|Лорьян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|25 - 23
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|19.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|20.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 15
|33
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|5.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 25
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Лион
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 26
|24
|10.
|Ренн
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|32 - 27
|23
|11.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|22 - 35
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 34
|16
|16.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 38
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|27 - 58
|15
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 39
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 1:2 Лион
Исход игры
Клермон
3.7% (4)
Ничья
7.3% (8)
Лион
89% (97)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (64)
Меньше
38.46% (40)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
43.1% (47)
0:1 Лион
16.5% (18)
0:2 Лион
13.8% (15)
1:3 Лион
5.5% (6)
1:1 Ничья
4.6% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:3 Лион
1.8% (2)
2:3 Лион
1.8% (2)
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