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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Базель
1:1
Перерыв
Лугано
0'
1:0
6' Гол
Малес Дариан
1:1
27' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
30' Желтая карточка
Ндой Дан
34' Желтая карточка
Павлович Страхиня

Ход матча

6'
Малес Дариан
(Чалов Фёдор)
1:0
27'
1:1
Эль-Амин Амура Мохамед
(Циглер Рето)
30'
Ндой Дан
 
34'
Павлович Страхиня
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лугано
3.70
4.10
5.25
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
15
Павлович
Страхиня
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
99
Чалов
Фёдор
58
Осигве
Себастьян
27
Рюэгг
Кевин
8
Дуррер
Адриан
3
Циглер
Рето
21
Yuri
VI
14
Саббатини
Хонатан
29
Hadj
Mahmoud
20
Кустодио
Оливье
18
Хайле-Селассие
Марен
6
Эль-Амин
Амура
Мохамед
31
Алиседа
Игнасио
Базель
4-2-3-1
Лугано
4-1-2-3

История личных встреч

Базель
Лугано

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

29 матчей

51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.39
Миллар Лиам 7 0.19
Штокер Валентин 6 0.17
Эспозито Себастьяно 6 (1) 0.17
Ланг Михаэль 4 0.11
Чалов Фёдор 4 0.11
Салаи Адам 4 0.11
Касами Пайтим 3 0.08
Малес Дариан 3 0.08
Ндой Дан 3 0.08
Фрай Фабиан 3 (1) 0.08
Жегрова Эдон 2 0.06
Лопес Серхио 2 0.06
Паласиос Матиас 1 0.03
Каттербах Ноа 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Джюмарт Эрай 1 0.03
Чипперфилд Лиам 1 0.03
Бургер Ваутер 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 9 (3) 0.25
Боттани Маттиа 6 0.17
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0.14
Ловрич Санди 4 0.11
Циглер Рето 4 (2) 0.11
Саббатини Хонатан 4 0.11
Лаванши Нума 3 0.08
Абубакар-Анкра Асума 3 0.08
Хайле-Селассие Марен 2 0.06
Фаччинетти Микаэль 2 0.06
Алиседа Игнасио 2 0.06
Кустодио Оливье 1 0.03
Kreshnik Hajrizi 1 0.03
Марич Мият 1 (1) 0.03
Hadj Mahmoud 1 0.03
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 9 0
Джака Таулант 9 0
Бургер Ваутер 6 1
Пельмар Анди 6 0
Штокер Валентин 5 0
Касами Пайтим 5 0
Ндой Дан 5 0
Ланг Михаэль 4 0
Лопес Серхио 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Тавареш Томаш 4 0
Кинтилья Хорди 2 1
Павлович Страхиня 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 13 0
Дапрела Фабио 9 0
Саббатини Хонатан 8 0
Лаванши Нума 7 0
Боттани Маттиа 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Amir Saipi 3 1
Циглер Рето 4 0
Марич Мият 4 0
Ловрич Санди 4 0
Целар Жан 3 0
Yuri VI 3 0
Рюэгг Кевин 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Hadj Mahmoud 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
21
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 24
4
11%
2
10%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
8
22%
6
29%
31-45
6
16%
5
24%
46-60
8
22%
2
10%
61-75
8
22%
4
19%
76-90

Пропущено

19
29
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
2
11%
8
28%
61-75
8
42%
8
28%
76-90

Забито

30
26
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
5
17%
7
27%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
8
27%
6
23%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
9%
6
24%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
4
18%
4
16%
76-90

Забито

67
47
27 В 1-м тайме 24
40 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 17
5 Не забивали 11
7
10%
4
9%
1-15
7
10%
7
15%
16-30
13
19%
13
28%
31-45
13
19%
7
15%
46-60
11
16%
6
13%
61-75
16
24%
10
21%
76-90

Пропущено

41
54
16 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
3
7%
8
15%
1-15
9
22%
6
11%
16-30
4
10%
10
19%
31-45
7
17%
8
15%
46-60
6
15%
10
19%
61-75
12
29%
29%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3
Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 36 23 8 5 78 - 45 77
2. Янг Бойз 1:0 36 16 12 8 78 - 50 60
3. Базель 1:1 36 14 18 4 69 - 41 60
4. Лугано 1:1 36 16 7 13 50 - 53 55
5. Санкт-Галлен 1:0 36 14 8 14 65 - 63 50
6. Сьон 1:0 36 12 7 17 44 - 64 43
7. Серветт 0:1 36 12 7 17 47 - 64 43
8. Грасcхоппер 0:1 36 9 13 14 54 - 56 40
9. Люцерн 2:2 36 8 14 14 51 - 64 38
10. Лозанна-Спорт 0:1 36 4 10 22 37 - 73 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 18 12 5 1 45 - 22 41
2. Янг Бойз 1:0 18 11 5 2 39 - 21 38
3. Лугано 1:1 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 1:1 18 7 9 2 38 - 20 30
5. Санкт-Галлен 1:0 18 7 7 4 33 - 27 28
6. Серветт 0:1 18 7 5 6 25 - 26 26
7. Сьон 1:0 18 7 3 8 19 - 23 24
8. Люцерн 2:2 18 6 4 8 27 - 29 22
9. Грасcхоппер 0:1 18 5 6 7 33 - 34 21
10. Лозанна-Спорт 0:1 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 1:1 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 1:0 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 1:0 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 1:1 18 6 4 8 23 - 29 22
6. Грасcхоппер 0:1 18 4 7 7 21 - 22 19
7. Сьон 1:0 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 0:1 18 5 2 11 22 - 38 17
9. Люцерн 2:2 18 2 10 6 24 - 35 16
10. Лозанна-Спорт 0:1 18 1 5 12 14 - 35 8
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Павлович Страхиня получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Ндой Дан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лугано
3.70
4.10
5.25
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Где смотреть матч Базель 1:1 Лугано онлайн

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