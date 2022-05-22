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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 22841
Базель
2:1
Конец матча
Лугано
0'
1:0
6' Гол
Малес Дариан
1:1
27' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
30' Желтая карточка
Ндой Дан
34' Желтая карточка
Павлович Страхиня
59' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
62' Желтая карточка
Hadj Mahmoud
2:1
71' Гол
Касами Пайтим
72' Желтая карточка
Касами Пайтим
74' Вторая желтая карточка
Касами Пайтим
90' Вторая желтая карточка
Hadj Mahmoud
90'+7
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
15
Павлович
Страхиня
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
99
Чалов
Фёдор
58
Осигве
Себастьян
27
Рюэгг
Кевин
8
Дуррер
Адриан
3
Циглер
Рето
21
Yuri
VI
14
Саббатини
Хонатан
29
Hadj
Mahmoud
20
Кустодио
Оливье
18
Хайле-Селассие
Марен
6
Эль-Амин
Амура
Мохамед
31
Алиседа
Игнасио
Базель
4-2-3-1
Лугано
4-1-2-3

История личных встреч

Базель
Лугано

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

29 матчей

51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.39
Миллар Лиам 7 0.19
Штокер Валентин 6 0.17
Эспозито Себастьяно 6 (1) 0.17
Касами Пайтим 4 0.11
Ланг Михаэль 4 0.11
Чалов Фёдор 4 0.11
Салаи Адам 4 0.11
Малес Дариан 3 0.08
Ндой Дан 3 0.08
Фрай Фабиан 3 (1) 0.08
Жегрова Эдон 2 0.06
Лопес Серхио 2 0.06
Паласиос Матиас 1 0.03
Каттербах Ноа 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Джюмарт Эрай 1 0.03
Чипперфилд Лиам 1 0.03
Бургер Ваутер 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 9 (3) 0.25
Боттани Маттиа 6 0.17
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0.14
Ловрич Санди 4 0.11
Циглер Рето 4 (2) 0.11
Саббатини Хонатан 4 0.11
Лаванши Нума 3 0.08
Абубакар-Анкра Асума 3 0.08
Хайле-Селассие Марен 2 0.06
Фаччинетти Микаэль 2 0.06
Алиседа Игнасио 2 0.06
Кустодио Оливье 1 0.03
Kreshnik Hajrizi 1 0.03
Марич Мият 1 (1) 0.03
Hadj Mahmoud 1 0.03
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 9 0
Джака Таулант 9 0
Касами Пайтим 6 1
Бургер Ваутер 6 1
Пельмар Анди 6 0
Штокер Валентин 5 0
Ндой Дан 5 0
Ланг Михаэль 4 0
Лопес Серхио 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Тавареш Томаш 4 0
Кинтилья Хорди 2 1
Павлович Страхиня 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 13 0
Дапрела Фабио 9 0
Саббатини Хонатан 8 0
Лаванши Нума 7 0
Боттани Маттиа 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Amir Saipi 3 1
Циглер Рето 4 0
Марич Мият 4 0
Ловрич Санди 4 0
Hadj Mahmoud 2 1
Целар Жан 3 0
Рюэгг Кевин 3 0
Yuri VI 3 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
22
16 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 24
5
13%
2
9%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
8
21%
6
27%
31-45
6
15%
5
23%
46-60
9
23%
2
9%
61-75
8
21%
4
18%
76-90

Пропущено

20
31
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
9
29%
29%
61-75
8
40%
8
26%
76-90

Забито

30
26
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
5
17%
7
27%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
8
27%
6
23%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
9%
6
24%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
4
18%
4
16%
76-90

Забито

69
48
28 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 11
8
12%
4
8%
1-15
7
10%
8
17%
16-30
13
19%
13
27%
31-45
13
19%
7
15%
46-60
12
17%
6
13%
61-75
16
23%
10
21%
76-90

Пропущено

42
56
17 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 29
3
7%
9
16%
1-15
10
24%
6
11%
16-30
4
10%
10
18%
31-45
7
17%
8
14%
46-60
6
14%
11
20%
61-75
12
29%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3
Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 36 23 7 6 78 - 46 76
2. Базель 36 15 17 4 70 - 41 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80 - 50 60
4. Лугано 36 16 6 14 50 - 54 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68 - 63 50
6. Серветт 36 12 8 16 50 - 66 44
7. Сьон 36 11 8 17 46 - 67 41
8. Люцерн 36 9 13 14 52 - 64 40
9. Грасcхоппер 36 9 13 14 54 - 58 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37 - 76 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 45 - 23 40
2. Янг Бойз 18 11 5 2 41 - 21 38
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 18 8 8 2 39 - 20 32
5. Санкт-Галлен 18 7 7 4 36 - 27 28
6. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Сьон 18 6 4 8 21 - 26 22
9. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 18 6 3 9 23 - 30 21
6. Грасcхоппер 18 4 7 7 21 - 24 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 18 5 3 10 25 - 40 18
9. Люцерн 18 3 9 6 25 - 35 18
10. Лозанна-Спорт 18 1 5 12 14 - 38 8
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Hadj Mahmoud получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    Алиседа Игнасио уходит с поля. Alessandro Casciato выходит вместо него
  • 90'
    Рюэгг Кевин уходит с поля. Leonid Srdic выходит вместо него
  • 76'
    Дариан Малес уходит с поля. Штокер Валентин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Павлович Страхиня получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Ндой Дан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 2:1 Лугано онлайн

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