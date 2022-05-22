Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 22841
1:0
6' ГолМалес Дариан
1:1
27' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
30' Желтая карточкаНдой Дан
34' Желтая карточкаПавлович Страхиня
59' Желтая карточкаРюэгг Кевин
62' Желтая карточкаHadj Mahmoud
2:1
71' ГолКасами Пайтим
72' Желтая карточкаКасами Пайтим
74' Вторая желтая карточкаКасами Пайтим
90' Вторая желтая карточкаHadj Mahmoud
Ход матча
6'
1:0
27'
30'
59'
62'
71'
2:1
72'
74'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
52 Владение мячом, % 48
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
99
Чалов
Фёдор
27
Рюэгг
Кевин
21
Yuri
VI
29
Hadj
Mahmoud
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
-
29 Hadj MahmoudПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
99 Nikolas Muci
-
23 Leonid Srdic
-
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Базель
Лугано
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
29 матчей
51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.39
|Миллар Лиам
|7
|0.19
|Штокер Валентин
|6
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|6 (1)
|0.17
|Касами Пайтим
|4
|0.11
|Ланг Михаэль
|4
|0.11
|Чалов Фёдор
|4
|0.11
|Салаи Адам
|4
|0.11
|Малес Дариан
|3
|0.08
|Ндой Дан
|3
|0.08
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.08
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Лопес Серхио
|2
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.03
|Каттербах Ноа
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Джюмарт Эрай
|1
|0.03
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.03
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|9 (3)
|0.25
|Боттани Маттиа
|6
|0.17
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0.14
|Ловрич Санди
|4
|0.11
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.11
|Саббатини Хонатан
|4
|0.11
|Лаванши Нума
|3
|0.08
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.08
|Хайле-Селассие Марен
|2
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.06
|Алиседа Игнасио
|2
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.03
|Марич Мият
|1 (1)
|0.03
|Hadj Mahmoud
|1
|0.03
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|9
|0
|Джака Таулант
|9
|0
|Касами Пайтим
|6
|1
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Пельмар Анди
|6
|0
|Штокер Валентин
|5
|0
|Ндой Дан
|5
|0
|Ланг Михаэль
|4
|0
|Лопес Серхио
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Тавареш Томаш
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Павлович Страхиня
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|13
|0
|Дапрела Фабио
|9
|0
|Саббатини Хонатан
|8
|0
|Лаванши Нума
|7
|0
|Боттани Маттиа
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Amir Saipi
|3
|1
|Циглер Рето
|4
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Hadj Mahmoud
|2
|1
|Целар Жан
|3
|0
|Рюэгг Кевин
|3
|0
|Yuri VI
|3
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
22
16 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 24
5
13%
2
9%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
8
21%
6
27%
31-45
6
15%
5
23%
46-60
9
23%
2
9%
61-75
8
21%
4
18%
76-90
Пропущено
20
31
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
9
29%
29%
61-75
8
40%
8
26%
76-90
Забито
30
26
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
5
17%
7
27%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
8
27%
6
23%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
9%
6
24%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
4
18%
4
16%
76-90
Забито
69
48
28 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 11
8
12%
4
8%
1-15
7
10%
8
17%
16-30
13
19%
13
27%
31-45
13
19%
7
15%
46-60
12
17%
6
13%
61-75
16
23%
10
21%
76-90
Пропущено
42
56
17 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 29
3
7%
9
16%
1-15
10
24%
6
11%
16-30
4
10%
10
18%
31-45
7
17%
8
14%
46-60
6
14%
11
20%
61-75
12
29%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3
Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78 - 46
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70 - 41
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80 - 50
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50 - 54
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68 - 63
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50 - 66
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46 - 67
|41
|8.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52 - 64
|40
|9.
|Грасcхоппер
|36
|9
|13
|14
|54 - 58
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37 - 76
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|2.
|Янг Бойз
|18
|11
|5
|2
|41 - 21
|38
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|18
|8
|8
|2
|39 - 20
|32
|5.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|7
|4
|36 - 27
|28
|6.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Сьон
|18
|6
|4
|8
|21 - 26
|22
|9.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|18
|6
|3
|9
|23 - 30
|21
|6.
|Грасcхоппер
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|18
|5
|3
|10
|25 - 40
|18
|9.
|Люцерн
|18
|3
|9
|6
|25 - 35
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|1
|5
|12
|14 - 38
|8