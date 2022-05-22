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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 31120
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
2' Желтая карточка
Жордау Бруну
1:0
7' Гол
Фасснахт Кристиан
8' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
35' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
38' Желтая карточка
Масейрас Кентен
2:0
77' Гол
Канга Вилфрид
3:0
89' Гол
Монтейро Джоэл
90' Желтая карточка
Секо Аюму
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
11
Фернандес
Эдимилсон
32
Ридер
Фабиан
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
9
Канга
Вилфрид
27
Mateo
Matic
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
3
Леняни
Эрмир
40
Кавабэ
Хаяо
20
Жордау
Бруну
28
Герц
Кристиан
59
Francis
Momoh
22
Giotto
Morandi
29
Чжон
Сан
Бин
Янг Бойз
4-4-2
Грасcхоппер
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Грасcхоппер

32 матча

84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
20 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
15.6%
6.3%
25 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед

52 матча

51.9%
19.2%
28.9%
27 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.5%
40.4%
21.1%
20 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

48.1%
21.2%
30.7%
25 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 22 (5) 0.61
Канга Вилфрид 12 (1) 0.33
Фасснахт Кристиан 11 0.31
Элиа Мешак 8 0.22
Нгамале Муми 4 (2) 0.11
Сьерро Венсан 4 0.11
Мамбимби Феликс 3 0.08
Ридер Фабиан 2 0.06
Гарсия Улиссес 2 0.06
Эбишер Мишель 2 0.06
Фернандес Эдимилсон 2 0.06
Али Мохамед 2 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Ниассе Шейх 1 0.03
Lewin Blum 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Зесигер Седрик 0 0
Масейрас Кентен 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 0.28
Бонатини Леонардо 7 (4) 0.19
Кавабэ Хаяо 7 0.19
Болла Бендегуз 4 0.11
Francis Momoh 4 0.11
Марграйттер Георг 4 0.11
Герц Кристиан 3 0.08
Кампана Леонардо 3 (2) 0.08
Allan Arigoni 2 0.06
Giotto Morandi 2 0.06
Djibril Diani 2 0.06
Dominik Schmid2 1 0.03
Пушич Петар 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Лоосли Ноа 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Леняни Эрмир 0 0
Абраши Амир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 8 0
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Гарсия Улиссес 5 1
Масейрас Кентен 5 1
Нгамале Муми 6 0
Али Мохамед 6 0
Элиа Мешак 3 1
Лустенбергер Фабиан 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Мамбимби Феликс 3 0
Фасснахт Кристиан 2 0
Лефор Жордан 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Варга Кевин 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Аменда Орель 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герц Кристиан 8 1
Сене Кали 8 0
Абраши Амир 6 1
Лоосли Ноа 6 1
Марграйттер Георг 6 0
Кавабэ Хаяо 6 0
Allan Arigoni 6 0
Жордау Бруну 5 0
Леняни Эрмир 4 0
Болла Бендегуз 4 0
Djibril Diani 4 0
Dominik Schmid2 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Морейра Андре 3 0
Да Силва Нуну 3 0
Пушич Петар 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Секо Аюму 2 0
Francis Momoh 2 0
Сантуш Андре 0 1
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Dion Kacuri 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
24
13 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
8
20%
3
13%
1-15
2
5%
1
4%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
4
10%
8
33%
46-60
10
25%
4
17%
61-75
13
33%
4
17%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
9%
6
29%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
7
32%
8
38%
76-90

Забито

39
33
12 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
4
10%
3
9%
1-15
4
10%
9
27%
16-30
4
10%
8
24%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
8
21%
1
3%
61-75
9
23%
6
18%
76-90

Пропущено

29
34
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
6
21%
8
24%
61-75
9
31%
11
32%
76-90

Забито

79
57
25 В 1-м тайме 28
54 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
12
15%
6
11%
1-15
6
8%
10
18%
16-30
7
9%
12
21%
31-45
14
18%
14
25%
46-60
18
23%
5
9%
61-75
22
28%
10
18%
76-90

Пропущено

51
55
20 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 30
4
8%
9
16%
1-15
9
18%
4
7%
16-30
7
14%
5
9%
31-45
6
12%
8
15%
46-60
9
18%
10
18%
61-75
16
31%
19
35%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 36 23 7 6 78 - 46 76
2. Базель 36 15 17 4 70 - 41 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80 - 50 60
4. Лугано 36 16 6 14 50 - 54 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68 - 63 50
6. Серветт 36 12 8 16 50 - 66 44
7. Сьон 36 11 8 17 46 - 67 41
8. Люцерн 36 9 13 14 52 - 64 40
9. Грасcхоппер 36 9 13 14 54 - 58 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37 - 76 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 45 - 23 40
2. Янг Бойз 18 11 5 2 41 - 21 38
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 18 8 8 2 39 - 20 32
5. Санкт-Галлен 18 7 7 4 36 - 27 28
6. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Сьон 18 6 4 8 21 - 26 22
9. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 18 6 3 9 23 - 30 21
6. Грасcхоппер 18 4 7 7 21 - 24 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 18 5 3 10 25 - 40 18
9. Люцерн 18 3 9 6 25 - 35 18
10. Лозанна-Спорт 18 1 5 12 14 - 38 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Масейрас Кентен получил желтую карточку от судьи
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