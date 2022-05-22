Стадион: Стад де Суиз Зрители: 31120
3:0
Конец матча
2' Желтая карточкаЖордау Бруну
1:0
7' ГолФасснахт Кристиан
8' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
35' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
38' Желтая карточкаМасейрас Кентен
2:0
77' ГолКанга Вилфрид
3:0
89' ГолМонтейро Джоэл
90' Желтая карточкаСеко Аюму
Ход матча
2'
7'
38'
46'
77'
2:0
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
46 Владение мячом, % 54
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
27
Mateo
Matic
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
20
Жордау
Бруну
29
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
- Основной состав
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Янг Бойз
Грасcхоппер
32 матча
84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
20 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
15.6%
6.3%
25 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед
52 матча
51.9%
19.2%
28.9%
27 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.5%
40.4%
21.1%
20 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
48.1%
21.2%
30.7%
25 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|22 (5)
|0.61
|Канга Вилфрид
|12 (1)
|0.33
|Фасснахт Кристиан
|11
|0.31
|Элиа Мешак
|8
|0.22
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.11
|Сьерро Венсан
|4
|0.11
|Мамбимби Феликс
|3
|0.08
|Ридер Фабиан
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|2
|0.06
|Эбишер Мишель
|2
|0.06
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0.06
|Али Мохамед
|2
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Ниассе Шейх
|1
|0.03
|Lewin Blum
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Зесигер Седрик
|0
|0
|Масейрас Кентен
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10
|0.28
|Бонатини Леонардо
|7 (4)
|0.19
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.19
|Болла Бендегуз
|4
|0.11
|Francis Momoh
|4
|0.11
|Марграйттер Георг
|4
|0.11
|Герц Кристиан
|3
|0.08
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.08
|Allan Arigoni
|2
|0.06
|Giotto Morandi
|2
|0.06
|Djibril Diani
|2
|0.06
|Dominik Schmid2
|1
|0.03
|Пушич Петар
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|8
|0
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|5
|1
|Масейрас Кентен
|5
|1
|Нгамале Муми
|6
|0
|Али Мохамед
|6
|0
|Элиа Мешак
|3
|1
|Лустенбергер Фабиан
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Мамбимби Феликс
|3
|0
|Фасснахт Кристиан
|2
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герц Кристиан
|8
|1
|Сене Кали
|8
|0
|Абраши Амир
|6
|1
|Лоосли Ноа
|6
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|6
|0
|Allan Arigoni
|6
|0
|Жордау Бруну
|5
|0
|Леняни Эрмир
|4
|0
|Болла Бендегуз
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Dominik Schmid2
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Морейра Андре
|3
|0
|Да Силва Нуну
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
|Dion Kacuri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
24
13 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
8
20%
3
13%
1-15
2
5%
1
4%
16-30
3
8%
4
17%
31-45
4
10%
8
33%
46-60
10
25%
4
17%
61-75
13
33%
4
17%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
9%
6
29%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
7
32%
8
38%
76-90
Забито
39
33
12 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
4
10%
3
9%
1-15
4
10%
9
27%
16-30
4
10%
8
24%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
8
21%
1
3%
61-75
9
23%
6
18%
76-90
Пропущено
29
34
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
6
21%
8
24%
61-75
9
31%
11
32%
76-90
Забито
79
57
25 В 1-м тайме 28
54 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
12
15%
6
11%
1-15
6
8%
10
18%
16-30
7
9%
12
21%
31-45
14
18%
14
25%
46-60
18
23%
5
9%
61-75
22
28%
10
18%
76-90
Пропущено
51
55
20 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 30
4
8%
9
16%
1-15
9
18%
4
7%
16-30
7
14%
5
9%
31-45
6
12%
8
15%
46-60
9
18%
10
18%
61-75
16
31%
19
35%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78 - 46
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70 - 41
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80 - 50
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50 - 54
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68 - 63
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50 - 66
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46 - 67
|41
|8.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52 - 64
|40
|9.
|Грасcхоппер
|36
|9
|13
|14
|54 - 58
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37 - 76
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|2.
|Янг Бойз
|18
|11
|5
|2
|41 - 21
|38
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|18
|8
|8
|2
|39 - 20
|32
|5.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|7
|4
|36 - 27
|28
|6.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Сьон
|18
|6
|4
|8
|21 - 26
|22
|9.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|18
|6
|3
|9
|23 - 30
|21
|6.
|Грасcхоппер
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|18
|5
|3
|10
|25 - 40
|18
|9.
|Люцерн
|18
|3
|9
|6
|25 - 35
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|1
|5
|12
|14 - 38
|8