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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Санкт-Галлен
1:0
Перерыв
Лозанна-Спорт
0'
1:0
23' Гол
Дуа Квадво
31' Желтая карточка
Дуа Квадво

Ход матча

23'
Дуа Квадво
(Фон Моос Юлиан)
1:0
31'
Дуа Квадво
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лозанна-Спорт
1.69
8.60
4.50
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
19
Фон
Моос
Юлиан
11
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
1
Кастелла
Томас
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
51
Anel
Husic
73
Мендеш
Диогу
26
Шафик
Фуад
80
Саншеш
Алвин
7
Кукурузович
Степан
98
Койл
Трей
17
Куалипу
Годюэн
9
Zeki
Amdouni
Санкт-Галлен
4-3-3
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

26 матчей

61.5%
11.5%
27%
16 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:5
С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 14 (2) 0.39
Гийемено Джереми 9 0.25
Йуан Элье 6 0.17
Руис Виктор III 5 (3) 0.14
Гёртлер Лукас 4 (2) 0.11
Фон Моос Юлиан 4 0.11
Шуберт Фабиан 4 0.11
Люхингер Николас 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
Диаките Усман 2 0.06
Кинтилья Хорди 2 (1) 0.06
Фазлии Бетим 2 0.06
Шмидт Исаак 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Alessio Besio 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Patrick Sutter 1 0.03
Matej Maglica 1 0.03
Кемптер Михаэль 1 0.03
Янкевиц Александр 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 12 (2) 0.33
Кукурузович Степан 8 (6) 0.22
Уаттара Брахима 4 0.11
Маю Хишам 2 0.06
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.06
Требель Адриен 1 0.03
Anel Husic 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Саншеш Алвин 1 0.03
Монтейру Элтон 1 0.03
Rodrigo Pollero 1 0.03
Куалипу Годюэн 1 0.03
Алакуш Софьян 0 0
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 11 0
Гийемено Джереми 8 1
Фазлии Бетим 6 1
Alessio Besio 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Euclides Cabral 3 1
Шмидт Исаак 4 0
Matej Maglica 4 0
Кинтилья Хорди 2 1
Руис Виктор III 3 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Дуа Квадво 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Траоре Бубакар 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Стеригу Леонидас 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маю Хишам 7 1
Anel Husic 8 0
Сузуки Тоити 8 0
Зохури Армель 7 0
Шафик Фуад 5 1
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Пундже Максим 5 0
Диао Мори 5 0
Требель Адриен 3 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Кукурузович Степан 4 0
Монтейру Элтон 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Алакуш Софьян 3 0
Койл Трей 3 0
Уаттара Брахима 3 0
Rodrigo Pollero 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
15
22 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
8
23%
3
20%
1-15
6
17%
1
7%
16-30
8
23%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
8
23%
4
27%
61-75
5
14%
3
20%
76-90

Пропущено

24
33
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
21%
4
12%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
5
21%
5
15%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
7
29%
29%
12
36%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
5
16%
4
17%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
7
22%
1
4%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
8
25%
7
30%
76-90

Пропущено

36
38
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
5
14%
4
11%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
4
11%
5
13%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
8
22%
11
29%
76-90

Забито

67
38
36 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 13
4 Не забивали 12
13
19%
7
18%
1-15
12
18%
2
5%
16-30
11
16%
8
21%
31-45
7
10%
2
5%
46-60
11
16%
9
24%
61-75
13
19%
10
26%
76-90

Пропущено

60
71
27 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 47
14 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 33
10
17%
8
11%
1-15
9
15%
5
7%
16-30
8
13%
11
15%
31-45
9
15%
11
15%
46-60
9
15%
13
18%
61-75
15
25%
23
32%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 36 23 8 5 78 - 45 77
2. Янг Бойз 1:0 36 16 12 8 78 - 50 60
3. Базель 1:1 36 14 18 4 69 - 41 60
4. Лугано 1:1 36 16 7 13 50 - 53 55
5. Санкт-Галлен 1:0 36 14 8 14 65 - 63 50
6. Сьон 1:0 36 12 7 17 44 - 64 43
7. Серветт 0:1 36 12 7 17 47 - 64 43
8. Грасcхоппер 0:1 36 9 13 14 54 - 56 40
9. Люцерн 2:2 36 8 14 14 51 - 64 38
10. Лозанна-Спорт 0:1 36 4 10 22 37 - 73 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 18 12 5 1 45 - 22 41
2. Янг Бойз 1:0 18 11 5 2 39 - 21 38
3. Лугано 1:1 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 1:1 18 7 9 2 38 - 20 30
5. Санкт-Галлен 1:0 18 7 7 4 33 - 27 28
6. Серветт 0:1 18 7 5 6 25 - 26 26
7. Сьон 1:0 18 7 3 8 19 - 23 24
8. Люцерн 2:2 18 6 4 8 27 - 29 22
9. Грасcхоппер 0:1 18 5 6 7 33 - 34 21
10. Лозанна-Спорт 0:1 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 1:1 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 1:0 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 1:0 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 1:1 18 6 4 8 23 - 29 22
6. Грасcхоппер 0:1 18 4 7 7 21 - 22 19
7. Сьон 1:0 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 0:1 18 5 2 11 22 - 38 17
9. Люцерн 2:2 18 2 10 6 24 - 35 16
10. Лозанна-Спорт 0:1 18 1 5 12 14 - 35 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Дуа Квадво получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лозанна-Спорт
1.69
8.60
4.50
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