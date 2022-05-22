Стадион: АФГ Арена
1:0
Перерыв
1:0
23' ГолДуа Квадво
31' Желтая карточкаДуа Квадво
Ход матча
23'
1:0
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
54 Владение мячом, % 46
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
51
Anel
Husic
73
Мендеш
Диогу
26
Шафик
Фуад
80
Саншеш
Алвин
98
Койл
Трей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
-
73 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Karim Sow
-
21 Жан Н'Гессан
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
26 матчей
61.5%
11.5%
27%
16 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|14 (2)
|0.39
|Гийемено Джереми
|9
|0.25
|Йуан Элье
|6
|0.17
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.14
|Гёртлер Лукас
|4 (2)
|0.11
|Фон Моос Юлиан
|4
|0.11
|Шуберт Фабиан
|4
|0.11
|Люхингер Николас
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|Диаките Усман
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|2 (1)
|0.06
|Фазлии Бетим
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Alessio Besio
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Patrick Sutter
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1
|0.03
|Кемптер Михаэль
|1
|0.03
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|12 (2)
|0.33
|Кукурузович Степан
|8 (6)
|0.22
|Уаттара Брахима
|4
|0.11
|Маю Хишам
|2
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.06
|Требель Адриен
|1
|0.03
|Anel Husic
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Саншеш Алвин
|1
|0.03
|Монтейру Элтон
|1
|0.03
|Rodrigo Pollero
|1
|0.03
|Куалипу Годюэн
|1
|0.03
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|11
|0
|Гийемено Джереми
|8
|1
|Фазлии Бетим
|6
|1
|Alessio Besio
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Euclides Cabral
|3
|1
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Matej Maglica
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Руис Виктор III
|3
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Дуа Квадво
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маю Хишам
|7
|1
|Anel Husic
|8
|0
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Шафик Фуад
|5
|1
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Пундже Максим
|5
|0
|Диао Мори
|5
|0
|Требель Адриен
|3
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Кукурузович Степан
|4
|0
|Монтейру Элтон
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Алакуш Софьян
|3
|0
|Койл Трей
|3
|0
|Уаттара Брахима
|3
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
15
22 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
8
23%
3
20%
1-15
6
17%
1
7%
16-30
8
23%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
8
23%
4
27%
61-75
5
14%
3
20%
76-90
Пропущено
24
33
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
5
21%
4
12%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
5
21%
5
15%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
7
29%
29%
12
36%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
5
16%
4
17%
1-15
6
19%
1
4%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
7
22%
1
4%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
8
25%
7
30%
76-90
Пропущено
36
38
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
5
14%
4
11%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
4
11%
5
13%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
8
22%
11
29%
76-90
Забито
67
38
36 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 13
4 Не забивали 12
13
19%
7
18%
1-15
12
18%
2
5%
16-30
11
16%
8
21%
31-45
7
10%
2
5%
46-60
11
16%
9
24%
61-75
13
19%
10
26%
76-90
Пропущено
60
71
27 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 47
14 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 33
10
17%
8
11%
1-15
9
15%
5
7%
16-30
8
13%
11
15%
31-45
9
15%
11
15%
46-60
9
15%
13
18%
61-75
15
25%
23
32%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0
Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:2
|36
|23
|8
|5
|78 - 45
|77
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|36
|16
|12
|8
|78 - 50
|60
|3.
|Базель
|1:1
|36
|14
|18
|4
|69 - 41
|60
|4.
|Лугано
|1:1
|36
|16
|7
|13
|50 - 53
|55
|5.
|Санкт-Галлен
|1:0
|36
|14
|8
|14
|65 - 63
|50
|6.
|Сьон
|1:0
|36
|12
|7
|17
|44 - 64
|43
|7.
|Серветт
|0:1
|36
|12
|7
|17
|47 - 64
|43
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|36
|9
|13
|14
|54 - 56
|40
|9.
|Люцерн
|2:2
|36
|8
|14
|14
|51 - 64
|38
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|36
|4
|10
|22
|37 - 73
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:2
|18
|12
|5
|1
|45 - 22
|41
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|18
|11
|5
|2
|39 - 21
|38
|3.
|Лугано
|1:1
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|1:1
|18
|7
|9
|2
|38 - 20
|30
|5.
|Санкт-Галлен
|1:0
|18
|7
|7
|4
|33 - 27
|28
|6.
|Серветт
|0:1
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Сьон
|1:0
|18
|7
|3
|8
|19 - 23
|24
|8.
|Люцерн
|2:2
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|9.
|Грасcхоппер
|0:1
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:2
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|1:1
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|1:0
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|1:0
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|1:1
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|18
|4
|7
|7
|21 - 22
|19
|7.
|Сьон
|1:0
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|0:1
|18
|5
|2
|11
|22 - 38
|17
|9.
|Люцерн
|2:2
|18
|2
|10
|6
|24 - 35
|16
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|18
|1
|5
|12
|14 - 35
|8