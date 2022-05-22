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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Сьон
1:0
Перерыв
Серветт
0'
6' Желтая карточка
Бамер Жан
1:0
26' Гол
Стожилкович Филип
44' Желтая карточка
Valton Behrami
45' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон

Ход матча

6'
Бамер Жан
 
26'
Стожилкович Филип
(Бальтазар)
1:0
44'
 
Valton Behrami
45'
Сиприано Маркос Робсон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Серветт
3.69
4.96
3.88
Все Коэффициенты
18
Фикентшер
Кевин
5
Бамер
Жан
39
Nathanael
Saintini
32
Бенито
Лорис
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
7
Дзуффи
Лука
8
Бальтазар
33
Буа
Кевин
17
Стожилкович
Филип
76
Итаитинга
40
Омераджич
Эдин
26
Бауэр
Мориц
34
Ньякосси
Роджерио
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
41
Valton
Behrami
5
Сеспедес
Борис
28
Дулин
Давид
22
Азеведо
Рикардо
27
Антунес
Алексис
29
Бедья
Крис
Сьон
4-2-1-3
Серветт
5-4-1

История личных встреч

Сьон
Серветт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

27 матчей

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 11 (1) 0.31
Гргич Анто 7 (6) 0.19
Кавар Димитри 5 0.14
Весли Давид 3 0.08
Оаро Гийом 3 0.08
Итаитинга 2 0.06
Ндойе Бирама 2 0.06
Бальтазар 1 0.03
Карлен Гаэтан 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Бамер Жан 1 0.03
Сио Жованни 1 0.03
Theo Berdayes 1 0.03
Ди Сере 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.31
Киэ Грежон 6 0.17
Конья Тимоте 5 0.14
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.11
Роделен Ронни 4 0.11
Схалк Алекс 3 0.08
Руй Стив 3 0.08
Антунес Алексис 2 0.06
Оберлин Димитри 2 (1) 0.06
Бедья Крис 2 (1) 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 7 2
Гргич Анто 8 0
Кавар Димитри 7 0
Бамер Жан 7 0
Весли Давид 7 0
Сиприано Маркос Робсон 4 1
Ндойе Бирама 5 0
Стожилкович Филип 5 0
Бенито Лорис 4 0
Сио Жованни 4 0
Ди Сере 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Буа Кевин 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 12 1
Клиши Гаэль 6 1
Дулин Давид 6 1
Имери Кастриот 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Вуйоз Николя 4 0
Роделен Ронни 3 0
Руй Стив 3 0
Стеванович Мирослав 2 0
Бедья Крис 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Valton Behrami 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
23
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
5
31%
4
17%
61-75
5
31%
8
35%
76-90

Пропущено

25
36
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
0
0%
4
11%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
7
28%
8
22%
31-45
6
24%
4
11%
46-60
3
12%
8
22%
61-75
6
24%
9
25%
76-90

Забито

25
25
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
6
24%
6
24%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
8
32%
3
12%
76-90

Пропущено

41
26
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
12%
4
15%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
8
20%
6
23%
31-45
8
20%
5
19%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
6
15%
5
19%
76-90

Забито

41
48
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
3
7%
4
8%
1-15
4
10%
8
17%
16-30
9
22%
10
21%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
8
20%
7
15%
61-75
13
32%
11
23%
76-90

Пропущено

66
62
29 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 36
20 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 28
5
8%
8
13%
1-15
9
14%
4
6%
16-30
15
23%
14
23%
31-45
14
21%
9
15%
46-60
11
17%
13
21%
61-75
12
18%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 36 23 8 5 78 - 45 77
2. Янг Бойз 1:0 36 16 12 8 78 - 50 60
3. Базель 1:1 36 14 18 4 69 - 41 60
4. Лугано 1:1 36 16 7 13 50 - 53 55
5. Санкт-Галлен 1:0 36 14 8 14 65 - 63 50
6. Сьон 1:0 36 12 7 17 44 - 64 43
7. Серветт 0:1 36 12 7 17 47 - 64 43
8. Грасcхоппер 0:1 36 9 13 14 54 - 56 40
9. Люцерн 2:2 36 8 14 14 51 - 64 38
10. Лозанна-Спорт 0:1 36 4 10 22 37 - 73 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 18 12 5 1 45 - 22 41
2. Янг Бойз 1:0 18 11 5 2 39 - 21 38
3. Лугано 1:1 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 1:1 18 7 9 2 38 - 20 30
5. Санкт-Галлен 1:0 18 7 7 4 33 - 27 28
6. Серветт 0:1 18 7 5 6 25 - 26 26
7. Сьон 1:0 18 7 3 8 19 - 23 24
8. Люцерн 2:2 18 6 4 8 27 - 29 22
9. Грасcхоппер 0:1 18 5 6 7 33 - 34 21
10. Лозанна-Спорт 0:1 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:2 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 1:1 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 1:0 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 1:0 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 1:1 18 6 4 8 23 - 29 22
6. Грасcхоппер 0:1 18 4 7 7 21 - 22 19
7. Сьон 1:0 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 0:1 18 5 2 11 22 - 38 17
9. Люцерн 2:2 18 2 10 6 24 - 35 16
10. Лозанна-Спорт 0:1 18 1 5 12 14 - 35 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сиприано Маркос Робсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Valton Behrami получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Серветт
3.69
4.96
3.88
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