Стадион: Турбийон Зрители: 11000
6' Желтая карточкаБамер Жан
1:0
26' ГолСтожилкович Филип
44' Желтая карточкаValton Behrami
45' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
1:1
52' ГолАнтунес Алексис
1:2
54' ГолБедья Крис
67' Желтая карточкаNathanael Saintini
1:3
68' ПенальтиСеспедес Борис
76' Желтая карточкаАнтунес Алексис
2:3
77' ГолИтаитинга
82' Желтая карточкаБедья Крис
3:3
85' ГолКарлен Гаэтан
Ход матча
6'
26'
1:0
44'
52'
1:1
54'
1:2
68'
1:3
76'
77'
2:3
82'
85'
3:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
49 Владение мячом, % 51
32
Бенито
Лорис
34
Ндойе
Бирама
33
Буа
Кевин
76
Итаитинга
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинНападающий
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Полузащитник
-
-
47 Lois Mbongue
-
46 Issa Kaloga
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Сьон
Серветт
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
27 матчей
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|11 (1)
|0.31
|Гргич Анто
|7 (6)
|0.19
|Кавар Димитри
|5
|0.14
|Итаитинга
|3
|0.08
|Весли Давид
|3
|0.08
|Оаро Гийом
|3
|0.08
|Карлен Гаэтан
|2
|0.06
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|Бальтазар
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Бамер Жан
|1
|0.03
|Сио Жованни
|1
|0.03
|Theo Berdayes
|1
|0.03
|Ди Сере
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|11 (2)
|0.31
|Киэ Грежон
|6
|0.17
|Конья Тимоте
|5
|0.14
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.11
|Роделен Ронни
|4
|0.11
|Антунес Алексис
|3
|0.08
|Схалк Алекс
|3
|0.08
|Руй Стив
|3
|0.08
|Бедья Крис
|3 (1)
|0.08
|Оберлин Димитри
|2 (1)
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.03
|Сеспедес Борис
|1 (1)
|0.03
|Сотье Антони
|1
|0.03
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|Вуйоз Николя
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|7
|2
|Гргич Анто
|8
|0
|Кавар Димитри
|7
|0
|Бамер Жан
|7
|0
|Весли Давид
|7
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|5
|1
|Ндойе Бирама
|5
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Nathanael Saintini
|5
|0
|Бенито Лорис
|4
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|12
|1
|Клиши Гаэль
|6
|1
|Дулин Давид
|6
|1
|Имери Кастриот
|5
|1
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Диалло Мусса
|4
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Вуйоз Николя
|4
|0
|Роделен Ронни
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Valton Behrami
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
26
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
7
37%
8
31%
76-90
Пропущено
28
39
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
0
0%
4
10%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
7
25%
8
21%
31-45
8
29%
4
10%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
6
21%
11
28%
76-90
Забито
25
25
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
6
24%
6
24%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
8
32%
3
12%
76-90
Пропущено
41
26
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
12%
4
15%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
8
20%
6
23%
31-45
8
20%
5
19%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
6
15%
5
19%
76-90
Забито
44
51
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
3
7%
4
8%
1-15
5
11%
8
16%
16-30
9
20%
10
20%
31-45
4
9%
10
20%
46-60
8
18%
8
16%
61-75
15
34%
11
22%
76-90
Пропущено
69
65
29 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 38
20 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 29
5
7%
8
12%
1-15
9
13%
5
8%
16-30
15
22%
14
22%
31-45
16
23%
9
14%
46-60
12
17%
13
20%
61-75
12
17%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78 - 46
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70 - 41
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80 - 50
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50 - 54
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68 - 63
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50 - 66
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46 - 67
|41
|8.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52 - 64
|40
|9.
|Грасcхоппер
|36
|9
|13
|14
|54 - 58
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37 - 76
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|2.
|Янг Бойз
|18
|11
|5
|2
|41 - 21
|38
|3.
|Лугано
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|18
|8
|8
|2
|39 - 20
|32
|5.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|7
|4
|36 - 27
|28
|6.
|Серветт
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Люцерн
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|8.
|Сьон
|18
|6
|4
|8
|21 - 26
|22
|9.
|Грасcхоппер
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|18
|6
|3
|9
|23 - 30
|21
|6.
|Грасcхоппер
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|7.
|Сьон
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|18
|5
|3
|10
|25 - 40
|18
|9.
|Люцерн
|18
|3
|9
|6
|25 - 35
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|18
|1
|5
|12
|14 - 38
|8