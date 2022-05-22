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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 11000
Сьон
3:3
Конец матча
Серветт
0'
6' Желтая карточка
Бамер Жан
1:0
26' Гол
Стожилкович Филип
44' Желтая карточка
Valton Behrami
45' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
1:1
52' Гол
Антунес Алексис
1:2
54' Гол
Бедья Крис
67' Желтая карточка
Nathanael Saintini
1:3
68' Пенальти
Сеспедес Борис
76' Желтая карточка
Антунес Алексис
2:3
77' Гол
Итаитинга
82' Желтая карточка
Бедья Крис
3:3
85' Гол
Карлен Гаэтан
90'+6
18
Фикентшер
Кевин
5
Бамер
Жан
39
Nathanael
Saintini
32
Бенито
Лорис
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
7
Дзуффи
Лука
8
Бальтазар
33
Буа
Кевин
17
Стожилкович
Филип
76
Итаитинга
40
Омераджич
Эдин
26
Бауэр
Мориц
34
Ньякосси
Роджерио
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
41
Valton
Behrami
5
Сеспедес
Борис
28
Дулин
Давид
22
Азеведо
Рикардо
27
Антунес
Алексис
29
Бедья
Крис
Сьон
4-2-1-3
Серветт
5-4-1

История личных встреч

Сьон
Серветт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

27 матчей

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 11 (1) 0.31
Гргич Анто 7 (6) 0.19
Кавар Димитри 5 0.14
Итаитинга 3 0.08
Весли Давид 3 0.08
Оаро Гийом 3 0.08
Карлен Гаэтан 2 0.06
Ндойе Бирама 2 0.06
Бальтазар 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Бамер Жан 1 0.03
Сио Жованни 1 0.03
Theo Berdayes 1 0.03
Ди Сере 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.31
Киэ Грежон 6 0.17
Конья Тимоте 5 0.14
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.11
Роделен Ронни 4 0.11
Антунес Алексис 3 0.08
Схалк Алекс 3 0.08
Руй Стив 3 0.08
Бедья Крис 3 (1) 0.08
Оберлин Димитри 2 (1) 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Сеспедес Борис 1 (1) 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Диалло Мусса 0 0
Азеведо Рикардо 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 7 2
Гргич Анто 8 0
Кавар Димитри 7 0
Бамер Жан 7 0
Весли Давид 7 0
Сиприано Маркос Робсон 5 1
Ндойе Бирама 5 0
Стожилкович Филип 5 0
Nathanael Saintini 5 0
Бенито Лорис 4 0
Сио Жованни 4 0
Ди Сере 4 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Буа Кевин 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 12 1
Клиши Гаэль 6 1
Дулин Давид 6 1
Имери Кастриот 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Вуйоз Николя 4 0
Роделен Ронни 3 0
Бедья Крис 3 0
Руй Стив 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Valton Behrami 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
26
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
5
26%
5
19%
61-75
7
37%
8
31%
76-90

Пропущено

28
39
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
0
0%
4
10%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
7
25%
8
21%
31-45
8
29%
4
10%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
6
21%
11
28%
76-90

Забито

25
25
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
6
24%
6
24%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
8
32%
3
12%
76-90

Пропущено

41
26
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
12%
4
15%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
8
20%
6
23%
31-45
8
20%
5
19%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
6
15%
5
19%
76-90

Забито

44
51
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
3
7%
4
8%
1-15
5
11%
8
16%
16-30
9
20%
10
20%
31-45
4
9%
10
20%
46-60
8
18%
8
16%
61-75
15
34%
11
22%
76-90

Пропущено

69
65
29 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 38
20 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 29
5
7%
8
12%
1-15
9
13%
5
8%
16-30
15
22%
14
22%
31-45
16
23%
9
14%
46-60
12
17%
13
20%
61-75
12
17%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2
Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 36 23 7 6 78 - 46 76
2. Базель 36 15 17 4 70 - 41 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80 - 50 60
4. Лугано 36 16 6 14 50 - 54 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68 - 63 50
6. Серветт 36 12 8 16 50 - 66 44
7. Сьон 36 11 8 17 46 - 67 41
8. Люцерн 36 9 13 14 52 - 64 40
9. Грасcхоппер 36 9 13 14 54 - 58 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37 - 76 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 45 - 23 40
2. Янг Бойз 18 11 5 2 41 - 21 38
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 18 8 8 2 39 - 20 32
5. Санкт-Галлен 18 7 7 4 36 - 27 28
6. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Сьон 18 6 4 8 21 - 26 22
9. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 18 6 3 9 23 - 30 21
6. Грасcхоппер 18 4 7 7 21 - 24 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 18 5 3 10 25 - 40 18
9. Люцерн 18 3 9 6 25 - 35 18
10. Лозанна-Спорт 18 1 5 12 14 - 38 8
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Сиприано Маркос Робсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Valton Behrami получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 3:3 Серветт онлайн

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