Стадион: Летцигрунд
1:0
2' ГолТосин Айегун
2:0
27' ГолСисей Ассан
2:1
38' ГолНдиайе Ибраима
2:2
45' ГолКампо Самуэле
Ход матча
2'
1:0
27'
2:0
38'
2:1
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
47 Владение мячом, % 53
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Цюрих
Люцерн
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.1%
37%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.2%
25.9%
23 победы 7 ничьих 0 побед
30 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 20 побед
57 матчей
36.8%
24.6%
38.6%
21 победа 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
35.1%
36.8%
28.1%
20 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
40.4%
24.6%
35%
23 победы 14 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|20 (1)
|0.56
|Маркезано Антонио
|13 (5)
|0.36
|Ньонто Вильфред
|9
|0.25
|Тосин Айегун
|6
|0.17
|Герреро Адрия
|4
|0.11
|Крамер Блаж
|4
|0.11
|Боранияшевич Никола
|4
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.08
|Гогия Акакий
|3
|0.08
|Алити Фидан
|2
|0.06
|Rodrigo Pollero
|2
|0.06
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|Чорич Анте
|1
|0.03
|Метс Кароль
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Lindrit Kamberi
|1
|0.03
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|7 (1)
|0.19
|Соргич Деян
|7 (1)
|0.19
|Ндиайе Ибраима
|6
|0.17
|Чумич Никола
|4
|0.11
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.08
|Бурч Марко
|3
|0.08
|Сидлер Сильван
|3
|0.08
|Шульц Марвин
|3 (1)
|0.08
|Квасина Марко
|2
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.06
|Кампо Самуэле
|1
|0.03
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Ташар Варол
|1
|0.03
|Верманн Йорди
|1
|0.03
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.03
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|10
|0
|Сисей Ассан
|9
|0
|Алити Фидан
|8
|0
|Ньонто Вильфред
|8
|0
|Красничи Бледиан
|6
|1
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Крамер Блаж
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Маркезано Антонио
|4
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Lindrit Kamberi
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|10
|2
|Угриниц Филип
|8
|0
|Ташар Варол
|5
|1
|Бурч Марко
|6
|0
|Чумич Никола
|4
|1
|Симани Денис
|5
|0
|Яшари Ардон
|5
|0
|Соргич Деян
|4
|0
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Верманн Йорди
|4
|0
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Гретер Симон
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Квасина Марко
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
22
16 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
11
26%
4
18%
1-15
3
7%
1
5%
16-30
2
5%
3
14%
31-45
6
14%
1
5%
46-60
8
19%
4
18%
61-75
13
30%
9
41%
76-90
Пропущено
20
33
10 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
3
15%
12
36%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
6
30%
5
15%
31-45
4
20%
2
6%
46-60
3
15%
3
9%
61-75
3
15%
5
15%
76-90
Забито
32
26
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
6
19%
7
27%
76-90
Пропущено
24
30
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
8%
7
23%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
8
33%
5
17%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
4
17%
5
17%
76-90
Забито
75
48
34 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
17
23%
6
13%
1-15
7
9%
6
13%
16-30
10
13%
5
10%
31-45
9
12%
6
13%
46-60
13
17%
9
19%
61-75
19
25%
16
33%
76-90
Пропущено
44
63
24 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 25
25 Не пропускали 31
5
11%
19
30%
1-15
5
11%
9
14%
16-30
14
32%
10
16%
31-45
4
9%
8
13%
46-60
9
20%
7
11%
61-75
7
16%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2
Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0
Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:2
|36
|23
|8
|5
|78 - 45
|77
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|36
|16
|12
|8
|78 - 50
|60
|3.
|Базель
|1:1
|36
|14
|18
|4
|69 - 41
|60
|4.
|Лугано
|1:1
|36
|16
|7
|13
|50 - 53
|55
|5.
|Санкт-Галлен
|1:0
|36
|14
|8
|14
|65 - 63
|50
|6.
|Сьон
|1:0
|36
|12
|7
|17
|44 - 64
|43
|7.
|Серветт
|0:1
|36
|12
|7
|17
|47 - 64
|43
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|36
|9
|13
|14
|54 - 56
|40
|9.
|Люцерн
|2:2
|36
|8
|14
|14
|51 - 64
|38
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|36
|4
|10
|22
|37 - 73
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:2
|18
|12
|5
|1
|45 - 22
|41
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|18
|11
|5
|2
|39 - 21
|38
|3.
|Лугано
|1:1
|18
|10
|3
|5
|27 - 24
|33
|4.
|Базель
|1:1
|18
|7
|9
|2
|38 - 20
|30
|5.
|Санкт-Галлен
|1:0
|18
|7
|7
|4
|33 - 27
|28
|6.
|Серветт
|0:1
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Сьон
|1:0
|18
|7
|3
|8
|19 - 23
|24
|8.
|Люцерн
|2:2
|18
|6
|4
|8
|27 - 29
|22
|9.
|Грасcхоппер
|0:1
|18
|5
|6
|7
|33 - 34
|21
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|18
|3
|5
|10
|23 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:2
|18
|11
|3
|4
|33 - 23
|36
|2.
|Базель
|1:1
|18
|7
|9
|2
|31 - 21
|30
|3.
|Янг Бойз
|1:0
|18
|5
|7
|6
|39 - 29
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|1:0
|18
|7
|1
|10
|32 - 36
|22
|5.
|Лугано
|1:1
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|18
|4
|7
|7
|21 - 22
|19
|7.
|Сьон
|1:0
|18
|5
|4
|9
|25 - 41
|19
|8.
|Серветт
|0:1
|18
|5
|2
|11
|22 - 38
|17
|9.
|Люцерн
|2:2
|18
|2
|10
|6
|24 - 35
|16
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|18
|1
|5
|12
|14 - 35
|8