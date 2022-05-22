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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 22413
Цюрих
2:3
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
2' Гол
Тосин Айегун
2:0
27' Гол
Сисей Ассан
2:1
38' Гол
Ндиайе Ибраима
2:2
45' Гол
Кампо Самуэле
2:3
55' Гол
Угриниц Филип
69' Желтая карточка
Угриниц Филип
90'+4
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
15
Тосин
Айегун
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
19
Угриниц
Филип
30
Яшари
Ардон
10
Кампо
Самуэле
7
Ндиайе
Ибраима
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
Цюрих
3-4-1-2
Люцерн
4-2-1-3

История личных встреч

Цюрих
Люцерн

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.1%
37%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.2%
25.9%
23 победы 7 ничьих 0 побед

30 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 20 побед

57 матчей

36.8%
24.6%
38.6%
21 победа 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

35.1%
36.8%
28.1%
20 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

40.4%
24.6%
35%
23 победы 14 ничьих 20 побед

История матчей

С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 20 (1) 0.56
Маркезано Антонио 13 (5) 0.36
Ньонто Вильфред 9 0.25
Тосин Айегун 6 0.17
Герреро Адрия 4 0.11
Крамер Блаж 4 0.11
Боранияшевич Никола 4 0.11
Крюезиу Мирлинд 3 0.08
Гогия Акакий 3 0.08
Алити Фидан 2 0.06
Rodrigo Pollero 2 0.06
Джемаили Блерим 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Метс Кароль 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 8 (1) 0.22
Соргич Деян 7 (1) 0.19
Ндиайе Ибраима 6 0.17
Чумич Никола 4 0.11
Дрэгер Мохамед 3 0.08
Бурч Марко 3 0.08
Сидлер Сильван 3 0.08
Шульц Марвин 3 (1) 0.08
Квасина Марко 2 0.06
Шюрпф Паскаль 2 0.06
Кампо Самуэле 1 0.03
Яшари Ардон 1 0.03
Ташар Варол 1 0.03
Верманн Йорди 1 0.03
Эмини Лорик 1 (1) 0.03
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 10 0
Сисей Ассан 9 0
Алити Фидан 8 0
Ньонто Вильфред 8 0
Красничи Бледиан 6 1
Джемаили Блерим 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Крамер Блаж 5 0
Герреро Адрия 5 0
Маркезано Антонио 4 0
Чорич Анте 4 0
Думбия Усман 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Lindrit Kamberi 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 10 2
Угриниц Филип 9 0
Ташар Варол 5 1
Бурч Марко 6 0
Чумич Никола 4 1
Симани Денис 5 0
Яшари Ардон 5 0
Соргич Деян 4 0
Ндиайе Ибраима 4 0
Верманн Йорди 4 0
Шюрпф Паскаль 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Гретер Симон 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Квасина Марко 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

45
25
18 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
12
27%
4
16%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
2
4%
5
20%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
8
18%
4
16%
61-75
13
29%
9
36%
76-90

Пропущено

23
35
12 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
3
13%
13
37%
1-15
1
4%
7
20%
16-30
8
35%
5
14%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
3
13%
5
14%
76-90

Забито

32
26
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
6
19%
7
27%
76-90

Пропущено

24
30
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
8%
7
23%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
8
33%
5
17%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
4
17%
5
17%
76-90

Забито

77
51
36 В 1-м тайме 19
41 Во 2-м тайме 32
22 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
18
23%
6
12%
1-15
8
10%
6
12%
16-30
10
13%
7
14%
31-45
9
12%
7
14%
46-60
13
17%
9
18%
61-75
19
25%
16
31%
76-90

Пропущено

47
65
26 В 1-м тайме 40
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 26
26 Не пропускали 32
5
11%
20
31%
1-15
5
11%
10
15%
16-30
16
34%
10
15%
31-45
5
11%
8
12%
46-60
9
19%
7
11%
61-75
7
15%
10
15%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2
Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0
Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 36 23 7 6 78 - 46 76
2. Базель 36 15 17 4 70 - 41 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80 - 50 60
4. Лугано 36 16 6 14 50 - 54 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68 - 63 50
6. Серветт 36 12 8 16 50 - 66 44
7. Сьон 36 11 8 17 46 - 67 41
8. Люцерн 36 9 13 14 52 - 64 40
9. Грасcхоппер 36 9 13 14 54 - 58 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37 - 76 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 45 - 23 40
2. Янг Бойз 18 11 5 2 41 - 21 38
3. Лугано 18 10 3 5 27 - 24 33
4. Базель 18 8 8 2 39 - 20 32
5. Санкт-Галлен 18 7 7 4 36 - 27 28
6. Серветт 18 7 5 6 25 - 26 26
7. Люцерн 18 6 4 8 27 - 29 22
8. Сьон 18 6 4 8 21 - 26 22
9. Грасcхоппер 18 5 6 7 33 - 34 21
10. Лозанна-Спорт 18 3 5 10 23 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 11 3 4 33 - 23 36
2. Базель 18 7 9 2 31 - 21 30
3. Янг Бойз 18 5 7 6 39 - 29 22
4. Санкт-Галлен 18 7 1 10 32 - 36 22
5. Лугано 18 6 3 9 23 - 30 21
6. Грасcхоппер 18 4 7 7 21 - 24 19
7. Сьон 18 5 4 9 25 - 41 19
8. Серветт 18 5 3 10 25 - 40 18
9. Люцерн 18 3 9 6 25 - 35 18
10. Лозанна-Спорт 18 1 5 12 14 - 38 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
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