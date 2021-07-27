Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Бразилия: Серия A 2021

2021
Жувентуде
1:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
1:0
4' Гол
Matheus Peixoto
33' Желтая карточка
Marcelo Carne
34' Желтая карточка
Jadson III
44' Желтая карточка
Derlan
52' Желтая карточка
Matheus Jesus
70' Желтая карточка
Capixaba1
88' Желтая карточка
Vitor Mendes
90'+8
22
Marcelo
Carne
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
53
Диди
66
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
78
Dawhan
8
Matheus
Jesus
10
Wescley
V
9
Matheus
Peixoto
77
Marcos
Vinicios
31
Паулу
Жоау
2
Matheus
Ribeiro
21
Ignacio2
34
Derlan
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
16
Leo
Gomes
5
Мойзес
26
Anderson
Leite
90
Felipe
XVI
77
Перотти
Педро
50
Жеуванио
Жувентуде
4-3-3
Шапекоэнсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matheus Peixoto 7 (2) 0.54
2. Wescley V 1 0.08
3. Paulo1 1 0.08
4. Энрике Пауло 0 0
5. Capixaba1 0 0
Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ignacio2 2 0.15
2. Жеуванио 2 0.15
3. Перотти Педро 2 0.15
4. Kaio Nunes 1 0.08
5. Anselmo I 1 (1) 0.08
6. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.08
7. Derlan 1 0.08
8. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.08
9. Лима Северино 0 0

Карточки

Жувентуде
# Игрок      
1. Guilherme Castilho 4 2
2. Vitor Mendes 6 0
3. Elton I 3 0
4. Paulo1 3 0
5. Marcelo Carne 2 0
6. Wescley V 2 0
7. Capixaba1 2 0
8. Marcos Vinicios 2 0
9. Мичел Маседо 1 0
10. Энрике Пауло 1 0
11. Jadson III 1 0
12. Рафаэль Форстер 1 0
13. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
14. Matheus Jesus 1 0
15. Matheus Peixoto 1 0
16. Fernando Pacheco2 1 0
17. Alyson1 1 0
Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Derlan 4 0
2. Anselmo I 3 0
3. Раванелли Феррейра 3 0
4. Bruno Silva3 1 1
5. Лима Северино 2 0
6. Fernandinho IX 2 0
7. Гуэдеш Элдер 1 0
8. Жеуванио 1 0
9. Ronei 1 0
10. Мойзес 1 0
11. Esekel Kriado II 1 0
12. Anderson Leite 1 0
13. Ignacio2 1 0
14. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жувентуде 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 0 33.33% (3)
 Шапекоэнсе 0 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Жувентуде Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде
Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде Вила Нова 1:1 Жувентуде Кахиас 0:0 Жувентуде Жувентуде 1:0 Айморе Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Жувентуде
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя
Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе Фигейренсе 3:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Жувентуде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Жувентуде 1:1 Шапекоэнсе Серия B Шапекоэнсе 1:0 Жувентуде Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 10 1 2 25 - 12 31
2. Атлетико Минейро 13 9 1 3 19 - 10 28
3. Форталеза 13 8 3 2 21 - 9 27
4. Брагантино 13 6 6 1 24 - 16 24
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Фламенго 11 7 0 4 22 - 10 21
7. Сеара 13 4 7 2 14 - 12 19
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 11 - 14 18
9. Байя 13 5 2 6 18 - 22 17
10. Коринтианс 13 4 5 4 11 - 11 17
11. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
12. Сантос 13 4 4 5 15 - 16 16
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Интернасьонал Порту Алегре 13 3 5 5 12 - 18 14
15. Куяба 12 2 6 4 13 - 16 12
16. Спорт Ресифи 13 2 5 6 7 - 11 11
17. Сан-Паулу 13 2 5 6 9 - 17 11
18. Америка Минейро 13 2 4 7 10 - 18 10
19. Гремио 11 1 4 6 6 - 13 7
20. Шапекоэнсе 13 0 4 9 11 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 7 6 1 0 15 - 7 19
3. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
4. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
5. Атлетико Паранаэнсе 6 4 2 0 11 - 7 14
6. Сеара 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Атлетико Минейро 6 4 1 1 12 - 5 13
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Байя 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
12. Брагантино 6 1 5 0 11 - 9 8
13. Сан-Паулу 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
15. Коринтианс 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Спорт Ресифи 6 1 2 3 2 - 4 5
17. Интернасьонал Порту Алегре 6 1 2 3 5 - 8 5
18. Куяба 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 7 5 1 1 13 - 7 16
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
4. Палмейрас Сан-Паулу 6 4 0 2 10 - 5 12
5. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Атлетико Паранаэнсе 6 3 0 3 10 - 6 9
7. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Интернасьонал Порту Алегре 7 2 3 2 7 - 10 9
9. Форталеза 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Байя 6 2 1 3 9 - 11 7
11. Куяба 6 1 4 1 6 - 6 7
12. Фламенго 4 2 0 2 8 - 3 6
13. Спорт Ресифи 7 1 3 3 5 - 7 6
14. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
15. Сан-Паулу 7 1 2 4 4 - 11 5
16. Америка Минейро 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
18. Гремио 5 1 0 4 3 - 8 3
19. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3
20. Сантос 6 0 2 4 6 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Байя Gilberto IV 7 1 1
2. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 6 0 3
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 6 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Сантос Marinho II 6 0
3. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
4. Интернасьонал Порту Алегре Кайо Ранхел 4 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Derlan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Jadson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Marcelo Carne получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Matheus Peixoto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе онлайн




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