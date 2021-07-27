Бразилия: Серия A 2021
Жувентуде
1:0
Конец матча
Шапекоэнсе
1:0
4' ГолMatheus Peixoto
33' Желтая карточкаMarcelo Carne
34' Желтая карточкаJadson III
44' Желтая карточкаDerlan
52' Желтая карточкаMatheus Jesus
70' Желтая карточкаCapixaba1
88' Желтая карточкаVitor Mendes
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
53
Диди
16
Jadson
III
78
Dawhan
10
Wescley
V
31
Паулу
Жоау
21
Ignacio2
34
Derlan
16
Leo
Gomes
5
Мойзес
90
Felipe
XVI
50
Жеуванио
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
-
53 ДидиЗащитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
78 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Wescley VНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Дуду ЭдуардоЗащитник
-
19 RobersonНападающий
- Нападающий
-
-
15 Kelvi
-
-
20 Wagner V
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
-
34 DerlanЗащитник
- Защитник
-
16 Leo GomesПолузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Felipe XVIНападающий
- Нападающий
-
50 ЖеуваниоНападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
- Защитник
-
29 Тьягу МендешПолузащитник
-
10 ФогиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гуэдеш ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Mike I
-
-
96 Kaio Nunes
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
Ход матча
4'
1:0
33'
34'
44'
46'
52'
69'
70'
80'
83'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.54
|2.
|Wescley V
|1
|0.08
|3.
|Paulo1
|1
|0.08
|4.
|Энрике Пауло
|0
|0
|5.
|Capixaba1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ignacio2
|2
|0.15
|2.
|Жеуванио
|2
|0.15
|3.
|Перотти Педро
|2
|0.15
|4.
|Kaio Nunes
|1
|0.08
|5.
|Anselmo I
|1 (1)
|0.08
|6.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.08
|7.
|Derlan
|1
|0.08
|8.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.08
|9.
|Лима Северино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Vitor Mendes
|6
|0
|3.
|Elton I
|3
|0
|4.
|Paulo1
|3
|0
|5.
|Marcelo Carne
|2
|0
|6.
|Wescley V
|2
|0
|7.
|Capixaba1
|2
|0
|8.
|Marcos Vinicios
|2
|0
|9.
|Мичел Маседо
|1
|0
|10.
|Энрике Пауло
|1
|0
|11.
|Jadson III
|1
|0
|12.
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|13.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|14.
|Matheus Jesus
|1
|0
|15.
|Matheus Peixoto
|1
|0
|16.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|17.
|Alyson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Derlan
|4
|0
|2.
|Anselmo I
|3
|0
|3.
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|4.
|Bruno Silva3
|1
|1
|5.
|Лима Северино
|2
|0
|6.
|Fernandinho IX
|2
|0
|7.
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|8.
|Жеуванио
|1
|0
|9.
|Ronei
|1
|0
|10.
|Мойзес
|1
|0
|11.
|Esekel Kriado II
|1
|0
|12.
|Anderson Leite
|1
|0
|13.
|Ignacio2
|1
|0
|14.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жувентуде
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|0
|33.33% (3)
|Шапекоэнсе
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Жувентуде Последние 20 матчей: +6 =6 -8Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде
Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде Вила Нова 1:1 Жувентуде Кахиас 0:0 Жувентуде Жувентуде 1:0 Айморе Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Жувентуде
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =6 -11Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя
Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе Фигейренсе 3:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Жувентуде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|10
|1
|2
|25 - 12
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|1
|3
|19 - 10
|28
|3.
|Форталеза
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|4.
|Брагантино
|13
|6
|6
|1
|24 - 16
|24
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|22 - 10
|21
|7.
|Сеара
|13
|4
|7
|2
|14 - 12
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|9.
|Байя
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|10.
|Коринтианс
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|12.
|Сантос
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|15.
|Куяба
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|5
|6
|7 - 11
|11
|17.
|Сан-Паулу
|13
|2
|5
|6
|9 - 17
|11
|18.
|Америка Минейро
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|19.
|Гремио
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|4
|9
|11 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|3.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|4.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Сеара
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Байя
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|Брагантино
|6
|1
|5
|0
|11 - 9
|8
|13.
|Сан-Паулу
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Коринтианс
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|Куяба
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|9.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Байя
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|11.
|Куяба
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Фламенго
|4
|2
|0
|2
|8 - 3
|6
|13.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Сан-Паулу
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Гремио
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|19.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|20.
|Сантос
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|2.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|6
|0
|3
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|6
|6
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|3.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Кайо Ранхел
|4
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|4
|1