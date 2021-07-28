Аргентина: Лига професьональ 2021
Бока Хуниорс
0:2
Конец матча
Сан-Лоренсо
9' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
0:1
31' ГолПеруцци Джино
33' Желтая карточкаYeison Gordillo
38' Желтая карточкаGabriel Rojas1
0:2
47' ПенальтиОртигоса Нестор
78' Желтая карточкаФернандес Игнасио
90' Желтая карточкаПеруцци Джино
40
Eros
Mancuso
18
Фабра
Франк
42
Gabriel
Vega
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
42 Gabriel VegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
56 Simon Rivero
-
-
51 Kevin Duarte
-
54 Лукас Пальма
-
-
60 Juan Cabana
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Bruno PittonПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
Ход матча
31'
0:1
33'
38'
47'
0:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Obando
|1
|0.33
|2.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перуцци Джино
|1
|0.33
|2.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.33
|3.
|Alexis Sabella
|1
|0.33
|4.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.33
|5.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|6.
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|2.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|3.
|Кампусано Хорман
|1
|0
|4.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|5.
|Israel Escalante
|1
|0
|6.
|Valentin Barco
|1
|0
|7.
|Gabriel Aranda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Перуцци Джино
|2
|0
|3.
|Yeison Gordillo
|2
|0
|4.
|Ортигоса Нестор
|1
|0
|5.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|6.
|Alexander Diaz
|1
|0
|7.
|Julian Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Сан-Лоренсо
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро
Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Дефенсорес де Бельграно
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Сан-Лоренсо 2:0 Универсидад де Чили
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сан-Лоренсо 1:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:4 Сан-Лоренсо Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера А Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Банфилд
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|20.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|12.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Платенсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|3.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|3.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|4.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|5.
|Арсенал Саранди
|Mateo Carabajal
|1
|1