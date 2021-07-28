Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
0:2
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
9' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
0:1
31' Гол
Перуцци Джино
33' Желтая карточка
Yeison Gordillo
38' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
0:2
47' Пенальти
Ортигоса Нестор
78' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
90' Желтая карточка
Перуцци Джино
90'+5
43
Agustin
Lastra
40
Eros
Mancuso
46
Balthazar
Bernardi
47
Gabriel
Aranda
18
Фабра
Франк
41
Rodrigo
Montes
42
Gabriel
Vega
26
Фернандес
Игнасио
8
Кардона
Эдвин
44
Israel
Escalante
50
Vicente
Taborda
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
32
Francisco
Flores
22
Gabriel
Rojas1
20
Ортигоса
Нестор
5
Yeison
Gordillo
34
Julian
Palacios
10
Ромеро
Оскар
11
Ромеро
Анхель
29
Nicolas
Fernandez
I
Бока Хуниорс
4-4-2
Сан-Лоренсо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Obando 1 0.33
2. Кампусано Хорман 0 0
Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перуцци Джино 1 0.33
2. Nicolas Fernandez I 1 0.33
3. Alexis Sabella 1 0.33
4. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.33
5. Ромеро Анхель 0 0
6. Bruno Pitton 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Фернандес Игнасио 1 0
2. Nicolas Orsini 1 0
3. Кампусано Хорман 1 0
4. Вейгандт Марсело 1 0
5. Israel Escalante 1 0
6. Valentin Barco 1 0
7. Gabriel Aranda 1 0
Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Gabriel Rojas1 2 1
2. Перуцци Джино 2 0
3. Yeison Gordillo 2 0
4. Ортигоса Нестор 1 0
5. Nicolas Fernandez I 1 0
6. Alexander Diaz 1 0
7. Julian Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 100% (1) 0 0 0 0 0
 Сан-Лоренсо 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро
Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Дефенсорес де Бельграно
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре 0:2 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Сан-Лоренсо 2:0 Универсидад де Чили

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 2:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи
Сан-Лоренсо 1:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:4 Сан-Лоренсо Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера А Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ланус 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Патронато де Парана 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
6. Индепендьенте 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
14. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 3 - 4 3
16. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
17. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
18. Банфилд 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
20. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
25. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 2 - 4 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 2 3
9. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Индепендьенте 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 3 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Платенсе 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Банфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 2 - 4 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 2
3. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Juan Apaolaza 2 0 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
3. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
4. Колон Rodrigo Aliendro 1 1
5. Арсенал Саранди Mateo Carabajal 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Yeison Gordillo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Перуцци Джино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 