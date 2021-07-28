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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
0:1
Второй тайм: 82'
Банфилд
0'
26' Красная карточка
Emanuel Britez
35' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
43' Желтая карточка
Lautaro Rios
45' Желтая карточка
Ramiro Enrique
45' Желтая карточка
Martin Ezequiel Canete
72' Желтая карточка
Juan Portillo
0:1
81' Гол
 82'
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
28
Juan
Portillo
19
Mauro
Pitton
10
Martin
Ezequiel
Canete
34
Kevin
Zenon
20
Nicolas
Cordero
11
Juan
Manuel
Garcia
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
8
Giuliano
Galoppo
15
Lautaro
Rios
22
Juan
Alvarez2
20
Joel
Sonora
29
Luciano
Pons
18
Ramiro
Enrique
Унион Санта-Фе
4-4-2
Банфилд
4-2-2-2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 1 0.33
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giuliano Galoppo 1 0.33

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Emanuel Britez 1 1
2. Juan Portillo 2 0
3. Juan Manuel Garcia 1 0
4. Nicolas Cordero 1 0
5. Martin Ezequiel Canete 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Emanuel Coronel 1 0
2. Giuliano Galoppo 1 0
3. Ramiro Enrique 1 0
4. Lautaro Rios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 100% (1)
 Банфилд 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия
Банфилд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд
Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Суперлига Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе Суперлига Банфилд 3:1 Унион Санта-Фе Примера
Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд Примера Унион Санта-Фе 1:1 Банфилд Примера Б Банфилд 4:2 Унион Санта-Фе Примера Б Банфилд 2:2 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:0 Банфилд Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ланус 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Патронато де Парана 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Атлетико Тукуман 2:1 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Годой Крус 1:2 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Банфилд 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Индепендьенте 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
13. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
16. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
18. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
20. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Унион Санта-Фе 0:1 3 0 1 2 1 - 6 1
25. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 2 - 4 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ланус 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Атлетико Тукуман 2:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Годой Крус 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Индепендьенте 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Банфилд 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Унион Санта-Фе 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 3 0
25. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Банфилд 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Атлетико Тукуман 2:1 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Годой Крус 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Платенсе 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 0:1 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 2
4. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
5. Клуб Атлетико Эстудиантес Juan Apaolaza 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
3. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
4. Унион Санта-Фе Emanuel Britez 1 1
5. Колон Rodrigo Aliendro 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 81'
    Kevin Zenon уходит с поля. Gaston Comas выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Juan Portillo получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Joel Sonora уходит с поля. Juan Manuel Cruz выходит вместо него
  • 69'
    Gustavo Canto уходит с поля. Franco Quinteros выходит вместо него
  • 68'
    Martin Ezequiel Canete уходит с поля. Lucas Esquivel выходит вместо него
  • 68'
    Juan Manuel Garcia уходит с поля. Фернандо Андре Маркес выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Martin Ezequiel Canete получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Ramiro Enrique получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Lautaro Rios получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Giuliano Galoppo получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    УДАЛЕНИЕ! - Emanuel Britez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Банфилд
6.81
3.00
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд онлайн




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