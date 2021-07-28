Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
0:1
Второй тайм: 82'
Банфилд
26' Красная карточкаEmanuel Britez
35' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
43' Желтая карточкаLautaro Rios
45' Желтая карточкаRamiro Enrique
45' Желтая карточкаMartin Ezequiel Canete
72' Желтая карточкаJuan Portillo
17
Brian
Blasi
19
Mauro
Pitton
34
Kevin
Zenon
15
Lautaro
Rios
20
Joel
Sonora
29
Luciano
Pons
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
26'
35'
43'
45'
72'
81'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Britez
|1
|1
|2.
|Juan Portillo
|2
|0
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|4.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|5.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emanuel Coronel
|1
|0
|2.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|3.
|Ramiro Enrique
|1
|0
|4.
|Lautaro Rios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Банфилд
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия
Банфилд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд
Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Годой Крус
|1:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Банфилд
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|20.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Годой Крус
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Банфилд
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|25.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Банфилд
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Годой Крус
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Платенсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|4.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|5.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|3.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|4.
|Унион Санта-Фе
|Emanuel Britez
|1
|1
|5.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|1
|1