Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
0:1
Конец матча
Банфилд
26' Красная карточкаEmanuel Britez
35' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
43' Желтая карточкаLautaro Rios
45' Желтая карточкаRamiro Enrique
45' Желтая карточкаMartin Ezequiel Canete
72' Желтая карточкаJuan Portillo
0:1
81' ГолJuan Manuel Cruz
90' Желтая карточкаValentin Barbero
17
Brian
Blasi
19
Mauro
Pitton
34
Kevin
Zenon
15
Lautaro
Rios
20
Joel
Sonora
29
Luciano
Pons
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
26'
35'
43'
45'
72'
81'
0:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.33
|2.
|Juan Manuel Cruz
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Emanuel Britez
|1
|1
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|4.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|5.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Valentin Barbero
|1
|0
|2.
|Emanuel Coronel
|1
|0
|3.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|4.
|Ramiro Enrique
|1
|0
|5.
|Lautaro Rios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Банфилд
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия
Банфилд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд
Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|21.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|22.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|4.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|5.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|4.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|5.
|Унион Санта-Фе
|Emanuel Britez
|1
|1