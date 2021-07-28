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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
1:0
Конец матча
Платенсе
0'
38' Красная карточка
Де Оливера Хорхе
51' Желтая карточка
Franco Baldassarra
65' Желтая карточка
Augusto Schott
1:0
90' Гол
Luciano Gondou
90'+7
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
23
Nicolas
Bazzana
18
Braian
Salvareschi
3
Facundo
Castet
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
22
Браво
Федерико
5
Julian
Chicco
17
Gabriel
Alanis
33
Rodrigo
Javier
Salinas
9
Jonathan
Torres
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
33
Nicolas
Zalazar
32
Lucas
Acevedo
3
Juan
Infante
11
Facundo
Russo
5
Hernan
Lamberti
21
Ivan
Gomez
10
Franco
Baldassarra
19
Jorge
Pereyra
II
9
Мансилья
Брайан
Сармиенто
4-4-2
Платенсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мансилья Брайан 1 0.33
2. Matias Tissera 1 0.33
3. Nicolas Zalazar 0 0

Карточки

Сармиенто
# Игрок      
1. Браво Федерико 1 0
2. Braian Salvareschi 1 0
Платенсе
# Игрок      
1. Де Оливера Хорхе 0 1
2. Hernan Lamberti 1 0
3. Facundo Cardozo 1 0
4. Matias Tissera 1 0
5. Augusto Schott 1 0
6. Franco Baldassarra 1 0
7. Tiago Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сармиенто 0 0 0 0 0 0
 Платенсе 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 6:0 Сармиенто Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе
Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Платенсе Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:1 Платенсе Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Клуб Атлетико Эстудиантес 1:1 Платенсе

Последние игры между собой

Сармиенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Платенсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Платенсе 1:1 Сармиенто Лига професиональ Сармиенто 3:1 Платенсе Примера Б Сармиенто 1:0 Платенсе Примера Б Метрополитана Платенсе 1:2 Сармиенто Примера Б Метрополитана
Сармиенто 0:0 Платенсе Примера Б Метрополитана Платенсе 2:1 Сармиенто Примера Б Метрополитана
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ланус 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Патронато де Парана 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Индепендьенте 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
13. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
16. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
18. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
20. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
21. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
22. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ланус 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Индепендьенте 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 2
4. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
5. Клуб Атлетико Эстудиантес Juan Apaolaza 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
4. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
5. Унион Санта-Фе Emanuel Britez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Jorge Pereyra уходит с поля. Охеда Луис выходит вместо него
  • 38'
    УДАЛЕНИЕ! - Де Оливера Хорхе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сармиенто 1:0 Платенсе онлайн




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