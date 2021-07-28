Аргентина: Лига професьональ 2021
38' Красная карточкаДе Оливера Хорхе
51' Желтая карточкаFranco Baldassarra
65' Желтая карточкаAugusto Schott
1:0
90' ГолLuciano Gondou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Ход матча
38'
65'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мансилья Брайан
|1
|0.33
|2.
|Matias Tissera
|1
|0.33
|3.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Браво Федерико
|1
|0
|2.
|Braian Salvareschi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|2.
|Hernan Lamberti
|1
|0
|3.
|Facundo Cardozo
|1
|0
|4.
|Matias Tissera
|1
|0
|5.
|Augusto Schott
|1
|0
|6.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|7.
|Tiago Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Платенсе
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =7 -8Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 6:0 Сармиенто Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе
Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Платенсе Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:1 Платенсе Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Клуб Атлетико Эстудиантес 1:1 Платенсе
Последние игры между собой
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Платенсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|21.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|22.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|4.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|5.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|4.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|5.
|Унион Санта-Фе
|Emanuel Britez
|1
|1