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Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
22' Желтая карточка
Franco Paredes
37' Желтая карточка
Адриан Рикардо
39' Желтая карточка
Carlos Rodolfo Rotondi
53' Желтая карточка
Nazareno Romero
78' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
90'+6
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
46
Nazareno
Romero
35
Касерес
Сантьяго
30
Манкуэльо
Федерико
14
Luca
Orellano
19
Juan
Martin
Lucero
7
Адриан
Рикардо
9
Cristian
Alberto
Tarragona
22
Унсаин
Луис
16
Lautaro
Tomas
Escalante
4
Franco
Paredes
2
Adonis
Frias
25
Кардона
Томас
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
24
Hugo
Fernandez
30
Raul
Loaiza
31
Facundo
Gutierrez
7
Walter
Bou
9
Miguel
Merentiel
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Лукас 1 0.33
2. Miguel Merentiel 1 0.33
3. Carlos Rodolfo Rotondi 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Damian Fernandez 1 1
2. Адриан Рикардо 1 0
3. Cristian Alberto Tarragona 1 0
4. Касерес Сантьяго 1 0
5. Nazareno Romero 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Matías Rodríguez I 2 0
2. Кардона Томас 1 0
3. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0
4. Adonis Frias 1 0
5. Lautaro Tomas Escalante 1 0
6. Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 0
 Дефенса и Хустисия 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль
Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго
Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд Лига професиональ Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд Суперлига Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд Суперлига
Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Велес Сарсфилд 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ланус 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Патронато де Парана 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Индепендьенте 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
13. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
16. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
18. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
20. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
21. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
22. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ланус 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Индепендьенте 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 2
4. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
5. Клуб Атлетико Эстудиантес Juan Apaolaza 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
4. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
5. Унион Санта-Фе Emanuel Britez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Carlos Rodolfo Rotondi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Franco Paredes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия онлайн




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