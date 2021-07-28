Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
22' Желтая карточкаFranco Paredes
37' Желтая карточкаАдриан Рикардо
39' Желтая карточкаCarlos Rodolfo Rotondi
53' Желтая карточкаNazareno Romero
78' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
22'
37'
53'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Лукас
|1
|0.33
|2.
|Miguel Merentiel
|1
|0.33
|3.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Damian Fernandez
|1
|1
|2.
|Адриан Рикардо
|1
|0
|3.
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|4.
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|5.
|Nazareno Romero
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Matías Rodríguez I
|2
|0
|2.
|Кардона Томас
|1
|0
|3.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
|4.
|Adonis Frias
|1
|0
|5.
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|6.
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Дефенса и Хустисия
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль
Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +4 =5 -11Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго
Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|21.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|22.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|4.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|5.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|4.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|5.
|Унион Санта-Фе
|Emanuel Britez
|1
|1