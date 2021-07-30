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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
3:0
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
1:0
9' Гол
Хофманн Филипп
62' Желтая карточка
Карич Эмир
2:0
76' Гол
Чой Кён-Рок
76' Желтая карточка
Clemens Riedel
3:0
79' Гол
Хофманн Филипп
83' Желтая карточка
Бормут Робин
88' Желтая карточка
Голлер Беньямин
90'+4
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
19
Котер
Доминик
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
17
Куэто
Лукас
33
Хофманн
Филипп
13
Morten
Behrens
26
Бадер
Маттиас
38
Clemens
Riedel
20
Мюллер
Янник
32
Холланд
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
19
Карич
Эмир
7
Голлер
Беньямин
30
Станилевич
Адриан
24
Зобих
Лассе
9
Титц
Филлип
Карлсруэ
4-5-1
Дармштадт
4-2-3-1

Ход матча

9'
Хофманн Филипп
1:0
46'
 
Челич Неманя
Шнелльхардт Фабиан
62'
 
Карич Эмир
65'
Шлойзенер Фабиан
Котер Доминик
 
65'
Кауфманн Фабио
Куэто Лукас
 
72'
 
John Peter Sesay
Карич Эмир
72'
 
Пфайффер Лука
Титц Филлип
76'
Чой Кён-Рок
(Кауфманн Фабио)
2:0
76'
 
Clemens Riedel
79'
Хофманн Филипп
(Хайзе Филип)
3:0
80'
Tim Breithaupt
Чой Кён-Рок
 
80'
Рабольд Яннис
Хайзе Филип
 
83'
Батмаз Малик
Хофманн Филипп
 
83'
Бормут Робин
 
88'
 
Голлер Беньямин
90'
 
Philipp Sonn
Голлер Беньямин

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 3 1.5
2. Юнг Себастьян 1 0.5
3. Чой Кён-Рок 1 0.5
4. Кобальд Кристоф 1 0.5
5. Хайзе Филип 0 0
6. Ванитцек Марвин 0 0
7. Куэто Лукас 0 0
8. Кауфманн Фабио 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Карлсруэ
# Игрок      
1. Хайзе Филип 1 0
2. Хофманн Филипп 1 0
3. Бормут Робин 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 2 0
2. Берко Эрих 1 0
3. Голлер Беньямин 1 0
4. Clemens Riedel 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карлсруэ 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 0 50% (3)
 Дармштадт 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Карлсруэ Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Ганза 1:3 Карлсруэ Карлсруэ 1:3 Зенит Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт 2:2 Карлсруэ Фортуна 3:2 Карлсруэ Гамбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 2:2 Вюрцбург Кикерс Карлсруэ 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:2 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Айнтрахт Бр Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Зандхаузен 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Ян Бохум 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Карлсруэ 1:1 Хайденхайм
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм
Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Карлсруэ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Дармштадт 0:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 3:4 Дармштадт Бундеслига 2 Карлсруэ 2:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:1 Карлсруэ Кубок
Дармштадт 1:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 0:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Дармштадт 0:3 Карлсруэ Товарищеские матчи Дармштадт 0:1 Карлсруэ Бундеслига 3 Карлсруэ 2:0 Дармштадт Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ингольштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Динамо Дрезден 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
3. Фортуна Хеннингс Роувен 2 1 0
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 1 0 0
5. Шальке 04 Теродде Симон 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Дармштадт Карич Эмир 2 0
2. Ингольштадт Байстер Максимилиан 1 0
3. Фортуна Приб Эдгар 1 0
4. Карлсруэ Хайзе Филип 1 0
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Хофманн Филипп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Карлсруэ 3:0 Дармштадт онлайн




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