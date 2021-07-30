Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Карлсруэ
3:0
Конец матча
Стадион: BBBank Wildpark
Дармштадт
1:0
9' ГолХофманн Филипп
62' Желтая карточкаКарич Эмир
2:0
76' ГолЧой Кён-Рок
76' Желтая карточкаClemens Riedel
3:0
79' ГолХофманн Филипп
83' Желтая карточкаБормут Робин
88' Желтая карточкаГоллер Беньямин
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
17
Куэто
Лукас
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
24
Зобих
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Зобих ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Steve KrollВратарь
- Защитник
-
34 Мюллер ЛеонПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
39 Арслан ЭнсарНападающий
-
41 Philipp Sonn
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
9'
1:0
62'
76'
2:0
76'
79'
3:0
83'
88'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|3
|1.5
|2.
|Юнг Себастьян
|1
|0.5
|3.
|Чой Кён-Рок
|1
|0.5
|4.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.5
|5.
|Хайзе Филип
|0
|0
|6.
|Ванитцек Марвин
|0
|0
|7.
|Куэто Лукас
|0
|0
|8.
|Кауфманн Фабио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайзе Филип
|1
|0
|2.
|Хофманн Филипп
|1
|0
|3.
|Бормут Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|2
|0
|2.
|Берко Эрих
|1
|0
|3.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|4.
|Clemens Riedel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карлсруэ
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|50% (3)
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Карлсруэ Последние 20 матчей: +7 =9 -4Ганза 1:3 Карлсруэ Карлсруэ 1:3 Зенит Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт 2:2 Карлсруэ Фортуна 3:2 Карлсруэ Гамбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 2:2 Вюрцбург Кикерс Карлсруэ 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:2 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Айнтрахт Бр Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:1 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Зандхаузен 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 0:0 Ян Бохум 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Карлсруэ 1:1 Хайденхайм
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм
Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Карлсруэ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ингольштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Динамо Дрезден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|1
|3.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|2
|1
|0
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|0
|5.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0
|2.
|Ингольштадт
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|3.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|1
|0
|4.
|Карлсруэ
|Хайзе Филип
|1
|0
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|1
|0