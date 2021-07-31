Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 16'
Куяба
20
Moises
VII
10
Тайсон
Фреда
3
Marllon
6
Uendel
8
Pepe4
11
Гава
Рафаэл
10
Clayson
9
Jenison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
41 Энрике ПедроНападающий
-
-
19 Rodrigo I
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
-
11 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ClaysonНападающий
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Osman JuniorЗащитник
-
15 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
-
13 Хосе
-
-
-
19 Papagaio
-
50 Elton V
-
Главный тренер: Jorginho
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|6 (6)
|0.43
|2.
|Bruno Praxedes
|2
|0.14
|3.
|Кайо Ранхел
|1
|0.07
|4.
|Galhardo Thiago
|1
|0.07
|5.
|Дурадо Родриго
|1
|0.07
|6.
|Rodrigo I
|1
|0.07
|7.
|Yuri Alberto
|1
|0.07
|8.
|Patrick I
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|11.
|José Maurisio3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Elton V
|5
|0.38
|2.
|Jenison
|3
|0.23
|3.
|Гава Рафаэл
|1
|0.08
|4.
|Felipe Marques
|1
|0.08
|5.
|Pepe4
|1
|0.08
|6.
|Кафу Жонатан
|1
|0.08
|7.
|Papagaio
|1
|0.08
|8.
|Joao Lucas2
|0
|0
|9.
|Marllon
|0
|0
|10.
|Clayson
|0
|0
|11.
|Guilherme Pato
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|4.
|Galhardo Thiago
|3
|0
|5.
|Куэста Виктор
|3
|0
|6.
|Yuri Alberto
|3
|0
|7.
|Энрике Педро
|1
|1
|8.
|Danilo XVI
|1
|1
|9.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|10.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|11.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|12.
|Moises VII
|2
|0
|13.
|Уго Витор
|0
|1
|14.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|15.
|Паласиос Карлос
|1
|0
|16.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|17.
|Rodrigo I
|1
|0
|18.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|19.
|Jose Gabriel
|1
|0
|20.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|21.
|José Maurisio3
|1
|0
|22.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joao Lucas2
|5
|0
|2.
|Pepe4
|2
|1
|3.
|Clayson
|3
|0
|4.
|Paulo III
|3
|0
|5.
|Marllon
|2
|0
|6.
|Консейсао Андерсон
|0
|1
|7.
|Uendel
|1
|0
|8.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|9.
|Данило
|1
|0
|10.
|Кафу Жонатан
|1
|0
|11.
|Elton V
|1
|0
|12.
|Osman Junior
|1
|0
|13.
|Jenison
|1
|0
|14.
|Papagaio
|1
|0
|15.
|Felipe Marques
|1
|0
|16.
|Guilherme Pato
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьонал Порту Алегре
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Куяба
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре
Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио
Куяба Последние 20 матчей: +8 =7 -5Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара
Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао Акао 0:2 Куяба Куяба 3:1 Дом Боско Дом Боско 0:2 Куяба Дом Боско 0:2 Куяба 4 Де Жулью 0:0 Куяба
Последние игры между собой
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Куяба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|1
|3
|19 - 10
|28
|3.
|Форталеза
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|4.
|Брагантино
|13
|6
|6
|1
|24 - 16
|24
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|22 - 10
|21
|7.
|Сеара
|13
|4
|7
|2
|14 - 12
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|9.
|Байя
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|10.
|Коринтианс
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|12.
|Сантос
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|15.
|Куяба
|0:0
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|16.
|Сан-Паулу
|0:0
|14
|2
|6
|6
|9 - 17
|12
|17.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|5
|6
|7 - 11
|11
|18.
|Америка Минейро
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|19.
|Гремио
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|4
|9
|11 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|3.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|4.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Сеара
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Байя
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|Брагантино
|6
|1
|5
|0
|11 - 9
|8
|13.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|16.
|Коринтианс
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|17.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Куяба
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|9.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Куяба
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Байя
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Фламенго
|4
|2
|0
|2
|8 - 3
|6
|13.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Гремио
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|19.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|20.
|Сантос
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|2.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|6
|0
|3
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|6
|6
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|3.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Кайо Ранхел
|4
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|4
|1