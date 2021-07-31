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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 16'
Куяба
0' 16'
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
16
Паласиос
Карлос
10
Тайсон
Фреда
27
José
Maurisio3
9
Герреро
Паоло
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Marllon
4
Paulo
III
6
Uendel
5
Коррея
Уйллиан
8
Pepe4
11
Гава
Рафаэл
7
Рейжерс
Камило
10
Clayson
9
Jenison
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Куяба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 6 (6) 0.43
2. Bruno Praxedes 2 0.14
3. Кайо Ранхел 1 0.07
4. Galhardo Thiago 1 0.07
5. Дурадо Родриго 1 0.07
6. Rodrigo I 1 0.07
7. Yuri Alberto 1 0.07
8. Patrick I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
11. José Maurisio3 0 0
Куяба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Elton V 5 0.38
2. Jenison 3 0.23
3. Гава Рафаэл 1 0.08
4. Felipe Marques 1 0.08
5. Pepe4 1 0.08
6. Кафу Жонатан 1 0.08
7. Papagaio 1 0.08
8. Joao Lucas2 0 0
9. Marllon 0 0
10. Clayson 0 0
11. Guilherme Pato 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Рибейро Лукас 3 1
3. Эденилсон дос Сантос 4 0
4. Galhardo Thiago 3 0
5. Куэста Виктор 3 0
6. Yuri Alberto 3 0
7. Энрике Педро 1 1
8. Danilo XVI 1 1
9. Леонардо Родригес 2 0
10. Дурадо Родриго 2 0
11. Паулиньо Виктор 2 0
12. Moises VII 2 0
13. Уго Витор 0 1
14. Тайсон Фреда 1 0
15. Паласиос Карлос 1 0
16. Бошилья Габриэл 1 0
17. Rodrigo I 1 0
18. Мендес Бруно II 1 0
19. Jose Gabriel 1 0
20. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
21. José Maurisio3 1 0
22. Bruno Praxedes 1 0
Куяба
# Игрок      
1. Joao Lucas2 5 0
2. Pepe4 2 1
3. Clayson 3 0
4. Paulo III 3 0
5. Marllon 2 0
6. Консейсао Андерсон 0 1
7. Uendel 1 0
8. Коррея Уйллиан 1 0
9. Данило 1 0
10. Кафу Жонатан 1 0
11. Elton V 1 0
12. Osman Junior 1 0
13. Jenison 1 0
14. Papagaio 1 0
15. Felipe Marques 1 0
16. Guilherme Pato 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьонал Порту Алегре 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1)
 Куяба 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре
Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио
Куяба Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара
Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао Акао 0:2 Куяба Куяба 3:1 Дом Боско Дом Боско 0:2 Куяба Дом Боско 0:2 Куяба 4 Де Жулью 0:0 Куяба

Последние игры между собой

Интернасьонал Порту Алегре: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Куяба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Куяба Кубок Бразилии Куяба 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Атлетико Минейро 13 9 1 3 19 - 10 28
3. Форталеза 13 8 3 2 21 - 9 27
4. Брагантино 13 6 6 1 24 - 16 24
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Фламенго 11 7 0 4 22 - 10 21
7. Сеара 13 4 7 2 14 - 12 19
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 11 - 14 18
9. Байя 13 5 2 6 18 - 22 17
10. Коринтианс 13 4 5 4 11 - 11 17
11. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
12. Сантос 13 4 4 5 15 - 16 16
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 3 6 5 12 - 18 15
15. Куяба 0:0 13 2 7 4 13 - 16 13
16. Сан-Паулу 0:0 14 2 6 6 9 - 17 12
17. Спорт Ресифи 13 2 5 6 7 - 11 11
18. Америка Минейро 13 2 4 7 10 - 18 10
19. Гремио 11 1 4 6 6 - 13 7
20. Шапекоэнсе 13 0 4 9 11 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 7 6 1 0 15 - 7 19
3. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
4. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
5. Атлетико Паранаэнсе 6 4 2 0 11 - 7 14
6. Сеара 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Атлетико Минейро 6 4 1 1 12 - 5 13
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Байя 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
12. Брагантино 6 1 5 0 11 - 9 8
13. Сан-Паулу 0:0 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
16. Коринтианс 6 1 2 3 5 - 7 5
17. Спорт Ресифи 6 1 2 3 2 - 4 5
18. Куяба 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 7 5 1 1 13 - 7 16
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Атлетико Паранаэнсе 6 3 0 3 10 - 6 9
7. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 7 2 3 2 7 - 10 9
9. Форталеза 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Куяба 0:0 7 1 5 1 6 - 6 8
11. Байя 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Фламенго 4 2 0 2 8 - 3 6
13. Спорт Ресифи 7 1 3 3 5 - 7 6
14. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
15. Сан-Паулу 0:0 7 1 2 4 4 - 11 5
16. Америка Минейро 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
18. Гремио 5 1 0 4 3 - 8 3
19. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3
20. Сантос 6 0 2 4 6 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Байя Gilberto IV 7 1 1
2. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 6 0 3
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 6 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Сантос Marinho II 6 0
3. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
4. Интернасьонал Порту Алегре Кайо Ранхел 4 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Куяба
1.75
3.60
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба онлайн




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