Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Конец матча
Куяба
51' Желтая карточкаClayson
74' Желтая карточкаКуэста Виктор
80' Желтая карточкаOsman Junior
87' Желтая карточкаMoises VII
90' Вторая желтая карточкаMoises VII
90' Желтая карточкаPaulo III
20
Moises
VII
10
Тайсон
Фреда
3
Marllon
6
Uendel
8
Pepe4
11
Гава
Рафаэл
10
Clayson
9
Jenison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
41 Энрике ПедроНападающий
-
-
19 Rodrigo I
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гава РафаэлПолузащитник
-
10 ClaysonНападающий
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Osman JuniorЗащитник
-
15 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
-
13 Хосе
-
-
-
19 Papagaio
-
50 Elton V
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
51'
74'
80'
87'
90'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|6 (6)
|0.43
|2.
|Bruno Praxedes
|2
|0.14
|3.
|Кайо Ранхел
|1
|0.07
|4.
|Galhardo Thiago
|1
|0.07
|5.
|Дурадо Родриго
|1
|0.07
|6.
|Rodrigo I
|1
|0.07
|7.
|Yuri Alberto
|1
|0.07
|8.
|Patrick I
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|11.
|José Maurisio3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Elton V
|5
|0.38
|2.
|Jenison
|3
|0.23
|3.
|Гава Рафаэл
|1
|0.08
|4.
|Felipe Marques
|1
|0.08
|5.
|Pepe4
|1
|0.08
|6.
|Кафу Жонатан
|1
|0.08
|7.
|Papagaio
|1
|0.08
|8.
|Joao Lucas2
|0
|0
|9.
|Marllon
|0
|0
|10.
|Clayson
|0
|0
|11.
|Guilherme Pato
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Moises VII
|3
|1
|3.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|5.
|Куэста Виктор
|4
|0
|6.
|Galhardo Thiago
|3
|0
|7.
|Yuri Alberto
|3
|0
|8.
|Энрике Педро
|1
|1
|9.
|Danilo XVI
|1
|1
|10.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|11.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|12.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|13.
|Уго Витор
|0
|1
|14.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|15.
|Паласиос Карлос
|1
|0
|16.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|17.
|Rodrigo I
|1
|0
|18.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|19.
|Jose Gabriel
|1
|0
|20.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|21.
|José Maurisio3
|1
|0
|22.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joao Lucas2
|5
|0
|2.
|Clayson
|4
|0
|3.
|Paulo III
|4
|0
|4.
|Pepe4
|2
|1
|5.
|Marllon
|2
|0
|6.
|Osman Junior
|2
|0
|7.
|Консейсао Андерсон
|0
|1
|8.
|Uendel
|1
|0
|9.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|10.
|Данило
|1
|0
|11.
|Кафу Жонатан
|1
|0
|12.
|Elton V
|1
|0
|13.
|Jenison
|1
|0
|14.
|Papagaio
|1
|0
|15.
|Felipe Marques
|1
|0
|16.
|Guilherme Pato
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьонал Порту Алегре
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Куяба
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре
Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио
Куяба Последние 20 матчей: +8 =7 -5Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара
Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао Акао 0:2 Куяба Куяба 3:1 Дом Боско Дом Боско 0:2 Куяба Дом Боско 0:2 Куяба 4 Де Жулью 0:0 Куяба
Последние игры между собой
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Куяба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|1
|3
|19 - 10
|28
|3.
|Форталеза
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|4.
|Брагантино
|14
|7
|6
|1
|25 - 16
|27
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|22 - 10
|21
|7.
|Сеара
|13
|4
|7
|2
|14 - 12
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|9.
|Байя
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|10.
|Коринтианс
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|12.
|Сантос
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|15.
|Куяба
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|16.
|Сан-Паулу
|14
|2
|6
|6
|9 - 17
|12
|17.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|5
|6
|7 - 11
|11
|18.
|Америка Минейро
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|4
|9
|11 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|3.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|4.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Сеара
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|16.
|Коринтианс
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|17.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Куяба
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|9.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Байя
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Фламенго
|4
|2
|0
|2
|8 - 3
|6
|13.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Сан-Паулу
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|20.
|Сантос
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|2.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|6
|0
|3
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|6
|6
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|3.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Кайо Ранхел
|4
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|4
|1