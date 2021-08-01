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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Конец матча
Куяба
0'
51' Желтая карточка
Clayson
74' Желтая карточка
Куэста Виктор
80' Желтая карточка
Osman Junior
87' Желтая карточка
Moises VII
90' Вторая желтая карточка
Moises VII
90' Желтая карточка
Paulo III
90'+8
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
10
Тайсон
Фреда
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
27
José
Maurisio3
9
Герреро
Паоло
16
Паласиос
Карлос
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Marllon
4
Paulo
III
6
Uendel
7
Рейжерс
Камило
8
Pepe4
5
Коррея
Уйллиан
11
Гава
Рафаэл
10
Clayson
9
Jenison
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Куяба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 6 (6) 0.43
2. Bruno Praxedes 2 0.14
3. Кайо Ранхел 1 0.07
4. Galhardo Thiago 1 0.07
5. Дурадо Родриго 1 0.07
6. Rodrigo I 1 0.07
7. Yuri Alberto 1 0.07
8. Patrick I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
11. José Maurisio3 0 0
Куяба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Elton V 5 0.38
2. Jenison 3 0.23
3. Гава Рафаэл 1 0.08
4. Felipe Marques 1 0.08
5. Pepe4 1 0.08
6. Кафу Жонатан 1 0.08
7. Papagaio 1 0.08
8. Joao Lucas2 0 0
9. Marllon 0 0
10. Clayson 0 0
11. Guilherme Pato 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Moises VII 3 1
3. Рибейро Лукас 3 1
4. Эденилсон дос Сантос 4 0
5. Куэста Виктор 4 0
6. Galhardo Thiago 3 0
7. Yuri Alberto 3 0
8. Энрике Педро 1 1
9. Danilo XVI 1 1
10. Леонардо Родригес 2 0
11. Дурадо Родриго 2 0
12. Паулиньо Виктор 2 0
13. Уго Витор 0 1
14. Тайсон Фреда 1 0
15. Паласиос Карлос 1 0
16. Бошилья Габриэл 1 0
17. Rodrigo I 1 0
18. Мендес Бруно II 1 0
19. Jose Gabriel 1 0
20. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
21. José Maurisio3 1 0
22. Bruno Praxedes 1 0
Куяба
# Игрок      
1. Joao Lucas2 5 0
2. Clayson 4 0
3. Paulo III 4 0
4. Pepe4 2 1
5. Marllon 2 0
6. Osman Junior 2 0
7. Консейсао Андерсон 0 1
8. Uendel 1 0
9. Коррея Уйллиан 1 0
10. Данило 1 0
11. Кафу Жонатан 1 0
12. Elton V 1 0
13. Jenison 1 0
14. Papagaio 1 0
15. Felipe Marques 1 0
16. Guilherme Pato 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьонал Порту Алегре 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1)
 Куяба 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре
Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио
Куяба Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара
Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао Акао 0:2 Куяба Куяба 3:1 Дом Боско Дом Боско 0:2 Куяба Дом Боско 0:2 Куяба 4 Де Жулью 0:0 Куяба

Последние игры между собой

Интернасьонал Порту Алегре: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Куяба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Куяба Кубок Бразилии Куяба 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Атлетико Минейро 13 9 1 3 19 - 10 28
3. Форталеза 13 8 3 2 21 - 9 27
4. Брагантино 14 7 6 1 25 - 16 27
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Фламенго 11 7 0 4 22 - 10 21
7. Сеара 13 4 7 2 14 - 12 19
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 11 - 14 18
9. Байя 13 5 2 6 18 - 22 17
10. Коринтианс 13 4 5 4 11 - 11 17
11. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
12. Сантос 13 4 4 5 15 - 16 16
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Интернасьонал Порту Алегре 14 3 6 5 12 - 18 15
15. Куяба 13 2 7 4 13 - 16 13
16. Сан-Паулу 14 2 6 6 9 - 17 12
17. Спорт Ресифи 13 2 5 6 7 - 11 11
18. Америка Минейро 13 2 4 7 10 - 18 10
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 13 0 4 9 11 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 7 6 1 0 15 - 7 19
3. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
4. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
5. Атлетико Паранаэнсе 6 4 2 0 11 - 7 14
6. Сеара 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Атлетико Минейро 6 4 1 1 12 - 5 13
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 7 3 1 3 9 - 11 10
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 4 - 5 8
12. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
13. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
16. Коринтианс 6 1 2 3 5 - 7 5
17. Спорт Ресифи 6 1 2 3 2 - 4 5
18. Куяба 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 7 5 1 1 13 - 7 16
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Атлетико Паранаэнсе 6 3 0 3 10 - 6 9
7. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Интернасьонал Порту Алегре 7 2 3 2 7 - 10 9
9. Форталеза 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
11. Байя 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Фламенго 4 2 0 2 8 - 3 6
13. Спорт Ресифи 7 1 3 3 5 - 7 6
14. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
15. Сан-Паулу 7 1 2 4 4 - 11 5
16. Америка Минейро 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
18. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3
20. Сантос 6 0 2 4 6 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Байя Gilberto IV 7 1 1
2. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 6 0 3
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 6 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Сантос Marinho II 6 0
3. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
4. Интернасьонал Порту Алегре Кайо Ранхел 4 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Mauricio уходит с поля. Caio выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба онлайн




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