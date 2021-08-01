Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Erzgebirgsstadion
Санкт-Паули
8' Желтая карточкаМедич Яков
30' Желтая карточкаКарлсон Дирк
26
Гонтер
Сёрен
19
Omar
Sijaric
31
Цолински
Бен
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
11
Диттген
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Omar SijaricНападающий
-
31 Цолински БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Кипс ТимВратарь
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
29 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
8'
30'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.5
|2.
|Пакарада Леарт
|1
|0.5
|3.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.5
|4.
|Беккер Финн
|0
|0
|5.
|Диттген Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0
|2.
|Гонтер Сёрен
|1
|0
|3.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|4.
|Nikolas-Gerrit Kuehn
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Медич Яков
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Санкт-Паули
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +11 =4 -5Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули
Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Гамбург
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Санкт-Паули
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Динамо Дрезден
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Шальке 04
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Хольштайн Киль
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Гамбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Динамо Дрезден
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Шальке 04
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Хольштайн Киль
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Шальке 04
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Санкт-Паули
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Динамо Дрезден
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Хольштайн Киль
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|0
|2.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|3.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|1
|5.
|Ганза
|Ферхук Йон
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0
|3.
|Фортуна
|Неделку Драгош
|2
|0
|4.
|Шальке 04
|Florian Flick
|2
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|1
|0