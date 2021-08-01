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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Санкт-Паули
0'
8' Желтая карточка
Медич Яков
30' Желтая карточка
Карлсон Дирк
60'
1
Меннель
Мартин
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
5
Фандрих
Клеменс
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
10
Назаров
Дмитрий
II
19
Omar
Sijaric
31
Цолински
Бен
18
Soufiane
Messeguem
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
8
Смит
Эрик
26
Бенателли
Рико
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
11
Диттген
Макс
Эрцгебирге Ауэ
3-3-1-3
Санкт-Паули
4-3-1-2

Ход матча

8'
 
Медич Яков
30'
Карлсон Дирк
 
55'
 
Дашнер Лукас
Диттген Макс

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 1 0.5
2. Пакарада Леарт 1 0.5
3. Киере Даниэль-Кофи 1 0.5
4. Беккер Финн 0 0
5. Диттген Макс 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Назаров Дмитрий II 1 0
2. Гонтер Сёрен 1 0
3. Карлсон Дирк 1 0
4. Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Медич Яков 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 0
 Санкт-Паули 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули
Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Гамбург 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Санкт-Паули 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вердер 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Динамо Дрезден 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Фортуна 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Шальке 04 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Эрцгебирге Ауэ 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Хольштайн Киль 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Гамбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Дрезден 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эрцгебирге Ауэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Шальке 04 2:0 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Хольштайн Киль 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Шальке 04 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Санкт-Паули 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эрцгебирге Ауэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Динамо Дрезден 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Хольштайн Киль 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 0
2. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
3. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
5. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Дармштадт Карич Эмир 2 0
3. Фортуна Неделку Драгош 2 0
4. Шальке 04 Florian Flick 2 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Карлсон Дирк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Медич Яков получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Санкт-Паули
4.05
3.67
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули онлайн




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