Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
Санкт-Паули
8' Желтая карточкаМедич Яков
30' Желтая карточкаКарлсон Дирк
73' Желтая карточкаСмит Эрик
26
Гонтер
Сёрен
19
Omar
Sijaric
31
Цолински
Бен
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
11
Диттген
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Omar SijaricНападающий
-
31 Цолински БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Кипс ТимВратарь
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
29 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
8'
30'
63'
73'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
6 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.5
|2.
|Пакарада Леарт
|1
|0.5
|3.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.5
|4.
|Беккер Финн
|0
|0
|5.
|Диттген Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0
|2.
|Гонтер Сёрен
|1
|0
|3.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|4.
|Nikolas-Gerrit Kuehn
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Смит Эрик
|1
|0
|2.
|Медич Яков
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Санкт-Паули
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +11 =4 -5Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули
Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Гамбург
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|0
|2.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|3.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|1
|5.
|Ганза
|Ферхук Йон
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0
|3.
|Фортуна
|Неделку Драгош
|2
|0
|4.
|Шальке 04
|Florian Flick
|2
|0
|5.
|Хольштайн Киль
|Мюлинг Александер
|2
|0