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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
8' Желтая карточка
Медич Яков
30' Желтая карточка
Карлсон Дирк
73' Желтая карточка
Смит Эрик
90'+3
1
Меннель
Мартин
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
5
Фандрих
Клеменс
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
10
Назаров
Дмитрий
II
19
Omar
Sijaric
31
Цолински
Бен
18
Soufiane
Messeguem
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
20
Беккер
Финн
8
Смит
Эрик
26
Бенателли
Рико
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
11
Диттген
Макс
Эрцгебирге Ауэ
3-3-1-3
Санкт-Паули
4-3-1-2

Ход матча

8'
 
Медич Яков
30'
Карлсон Дирк
 
55'
 
Дашнер Лукас
Диттген Макс
63'
Шрек Сэм
Omar Sijaric
 
71'
Баумгарт Том
Soufiane Messeguem
 
73'
 
Смит Эрик
77'
 
Аремю Афииз
Смит Эрик
78'
 
Бухтманн Кристофер
Бенателли Рико
85'
Маечак Эрик
Назаров Дмитрий
 
90'
 
Джигала Адам
Цандер Лука-Милан
90'
 
Макиенок Симон
Бургшталлер Гвидо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 6 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 1 0.5
2. Пакарада Леарт 1 0.5
3. Киере Даниэль-Кофи 1 0.5
4. Беккер Финн 0 0
5. Диттген Макс 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Назаров Дмитрий II 1 0
2. Гонтер Сёрен 1 0
3. Карлсон Дирк 1 0
4. Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Смит Эрик 1 0
2. Медич Яков 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 0
 Санкт-Паули 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули
Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Гамбург 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Вердер 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Фортуна 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 0
2. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
3. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
5. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Дармштадт Карич Эмир 2 0
3. Фортуна Неделку Драгош 2 0
4. Шальке 04 Florian Flick 2 0
5. Хольштайн Киль Мюлинг Александер 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Карлсон Дирк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Медич Яков получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули онлайн




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