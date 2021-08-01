Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Гамбург
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Фолькспаркштадион
Динамо Дрезден
1:0
5' ГолРейс Людовит
11' Желтая карточкаВинтцаймер Мануэль
45' Желтая карточкаДафернер Кристоф
59' Желтая карточкаLuca Herrmann
34
Давид
Йонас
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Кульке МаксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Jonas Kuehn
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
5'
45'
59'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глацель Роберт
|1
|0.5
|2.
|Хайер Моритц
|1
|0.5
|3.
|Джатта Бейкери
|1
|0.5
|4.
|Рейс Людовит
|1
|0.5
|5.
|Киттель Сонни
|0
|0
|6.
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|7.
|Maximilian Rohr
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дафернер Кристоф
|2
|1
|2.
|Heinz Moerschel
|1
|0.5
|3.
|Morris Schroeter
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мефферт Йонас
|1
|0
|2.
|Хайер Моритц
|1
|0
|3.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|2.
|Luca Herrmann
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Динамо Дрезден
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Шальке 04 1:3 Гамбург Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург
Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург Вюрцбург Кикерс 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гамбург 3:1 Падерборн
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +12 =4 -4Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор
Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Ингольштадт Динамо Дрезден 1:1 Бавария-2 Цвиккау 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:1 Любек Магдебург 0:1 Динамо Дрезден
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Дрезден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Гамбург
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Санкт-Паули
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Динамо Дрезден
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Шальке 04
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Хольштайн Киль
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Гамбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Динамо Дрезден
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Шальке 04
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Хольштайн Киль
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Шальке 04
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Санкт-Паули
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Динамо Дрезден
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Хольштайн Киль
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|0
|2.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|3.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|1
|5.
|Ганза
|Ферхук Йон
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0
|3.
|Фортуна
|Неделку Драгош
|2
|0
|4.
|Шальке 04
|Florian Flick
|2
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|1
|0