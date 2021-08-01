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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
1:0
5' Гол
Рейс Людовит
11' Желтая карточка
Винтцаймер Мануэль
45' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
59' Желтая карточка
Luca Herrmann
60'
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
6
Кинсомби
Давид
19
Винтцаймер
Мануэль
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
1
Бролль
Кевин
17
Morris
Schroeter
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
19
Luca
Herrmann
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
25
Боррьелло
Брендон
Гамбург
4-3-1-2
Динамо Дрезден
4-3-3

Ход матча

5'
Рейс Людовит
(Винтцаймер Мануэль)
1:0
11'
Винтцаймер Мануэль
 
45'
 
Дафернер Кристоф
46'
 
Влачодимос Панайотис
Боррьелло Брендон
46'
 
Heinz Moerschel
Каде Юлиус
59'
 
Luca Herrmann

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глацель Роберт 1 0.5
2. Хайер Моритц 1 0.5
3. Джатта Бейкери 1 0.5
4. Рейс Людовит 1 0.5
5. Киттель Сонни 0 0
6. Винтцаймер Мануэль 0 0
7. Maximilian Rohr 0 0
Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дафернер Кристоф 2 1
2. Heinz Moerschel 1 0.5
3. Morris Schroeter 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 1 0
2. Хайер Моритц 1 0
3. Винтцаймер Мануэль 1 0
Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Дафернер Кристоф 1 0
2. Luca Herrmann 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Динамо Дрезден 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Шальке 04 1:3 Гамбург Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург
Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург Вюрцбург Кикерс 3:2 Гамбург Гамбург 0:0 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гамбург 3:1 Падерборн
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор
Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Ингольштадт Динамо Дрезден 1:1 Бавария-2 Цвиккау 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:1 Любек Магдебург 0:1 Динамо Дрезден

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Дрезден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Кубок Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Бундеслига 2 Динамо Дрезден 4:0 Гамбург Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Гамбург 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Санкт-Паули 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вердер 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Динамо Дрезден 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Фортуна 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Шальке 04 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Эрцгебирге Ауэ 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Хольштайн Киль 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Гамбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Дрезден 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эрцгебирге Ауэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Шальке 04 2:0 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Хольштайн Киль 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Шальке 04 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Санкт-Паули 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эрцгебирге Ауэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Динамо Дрезден 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Хольштайн Киль 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 0
2. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
3. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
5. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Дармштадт Карич Эмир 2 0
3. Фортуна Неделку Драгош 2 0
4. Шальке 04 Florian Flick 2 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Дафернер Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Винтцаймер Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Рейс Людовит бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Динамо Дрезден
1.65
6.00
6.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 1:0 Динамо Дрезден онлайн




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