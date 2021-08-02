Аргентина: Лига професьональ 2021
Сан-Лоренсо
1:1
Конец матча
Банфилд
47' Желтая карточкаYeison Gordillo
49' Желтая карточкаLautaro Rios
1:0
51' ГолNicolas Fernandez I
1:1
53' ГолRamiro Enrique
67' Желтая карточкаПеруцци Джино
10
Ромеро
Оскар
15
Lautaro
Rios
29
Luciano
Pons
20
Joel
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Bruno PittonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
-
29 Luciano PonsПолузащитник
-
20 Joel SonoraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
47'
49'
51'
53'
1:1
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.5
|2.
|Перуцци Джино
|1
|0.25
|3.
|Alexis Sabella
|1
|0.25
|4.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.25
|5.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|6.
|Bruno Pitton
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.25
|2.
|Juan Manuel Cruz
|1
|0.25
|3.
|Ramiro Enrique
|1
|0.25
|4.
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Перуцци Джино
|3
|0
|3.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|4.
|Ортигоса Нестор
|1
|0
|5.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|6.
|Alexander Diaz
|1
|0
|7.
|Julian Palacios
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|2
|0
|2.
|Valentin Barbero
|1
|0
|3.
|Emanuel Coronel
|1
|0
|4.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|5.
|Ramiro Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Лоренсо
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Банфилд
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо
12 де Октубре 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =7 -4Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд
Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Банфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Суперлига Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 4:1 Банфилд Копа Судамерикана Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:3 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:2 Банфилд Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|19.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|22.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Карраскаль Хорхе
|3
|0