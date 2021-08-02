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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сан-Лоренсо
1:1
Конец матча
Банфилд
0'
47' Желтая карточка
Yeison Gordillo
49' Желтая карточка
Lautaro Rios
1:0
51' Гол
Nicolas Fernandez I
1:1
53' Гол
Ramiro Enrique
67' Желтая карточка
Перуцци Джино
90'+4
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
32
Francisco
Flores
22
Gabriel
Rojas1
20
Ортигоса
Нестор
5
Yeison
Gordillo
34
Julian
Palacios
10
Ромеро
Оскар
11
Ромеро
Анхель
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
22
Juan
Alvarez2
8
Giuliano
Galoppo
15
Lautaro
Rios
29
Luciano
Pons
20
Joel
Sonora
18
Ramiro
Enrique
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Банфилд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 2 0.5
2. Перуцци Джино 1 0.25
3. Alexis Sabella 1 0.25
4. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.25
5. Ромеро Анхель 0 0
6. Bruno Pitton 0 0
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giuliano Galoppo 1 0.25
2. Juan Manuel Cruz 1 0.25
3. Ramiro Enrique 1 0.25
4. Joel Sonora 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Gabriel Rojas1 2 1
2. Перуцци Джино 3 0
3. Yeison Gordillo 3 0
4. Ортигоса Нестор 1 0
5. Nicolas Fernandez I 1 0
6. Alexander Diaz 1 0
7. Julian Palacios 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 2 0
2. Valentin Barbero 1 0
3. Emanuel Coronel 1 0
4. Giuliano Galoppo 1 0
5. Ramiro Enrique 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Лоренсо 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Банфилд 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо
12 де Октубре 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд
Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Банфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Лига професиональ Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Кубок Диего Марадоны Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Суперлига Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Суперлига
Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Суперлига Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 4:1 Банфилд Копа Судамерикана Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд Примера Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:3 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:2 Банфилд Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
18. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
20. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
18. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
19. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
22. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
4. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
5. Ривер Плейт Карраскаль Хорхе 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Luciano Pons уходит с поля. Matias Gonzalez выходит вместо него
  • 85'
    Ромеро Оскар уходит с поля. Cristian Nahuel Barrios выходит вместо него
  • 84'
    Ramiro Enrique уходит с поля. Juan Manuel Cruz выходит вместо него
  • 77'
    Lautaro Rios уходит с поля. Gonzalo Miceli выходит вместо него
  • 77'
    Julian Palacios уходит с поля. Alexis Sabella выходит вместо него
  • 72'
    Joel Sonora уходит с поля. Valentin Barbero выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Перуцци Джино получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Nicolas Fernandez уходит с поля. Alexander Diaz выходит вместо него
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Ramiro Enrique бьет в цель!
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Nicolas Fernandez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    49'
    Lautaro Rios получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Yeison Gordillo получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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