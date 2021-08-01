Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
0:0
Конец матча
Бока Хуниорс
19' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
26' Желтая карточкаЭстебан Ролон
45' Желтая карточкаРафа II
78' Желтая карточкаAgustin Sandez
86' Желтая карточкаРохо Маркос
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Matias SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
42 Gabriel Vega
-
-
-
33 Alan Varela
-
40 Eros Mancuso
-
38 Luis Vazquez
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
19'
26'
45'
78'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|2
|0.5
|2.
|Майкл Сантос
|1
|0.25
|3.
|Diego Valoyes
|1
|0.25
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.25
|5.
|Diego Garcia VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Obando
|1
|0.25
|2.
|Кампусано Хорман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафа II
|2
|0
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0
|3.
|Francis Mac Allister
|1
|0
|4.
|Diego Valoyes
|1
|0
|5.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0
|6.
|Federico Navarro
|1
|0
|7.
|Julian Malatini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рохо Маркос
|1
|0
|2.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|3.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|4.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|5.
|Кампусано Хорман
|1
|0
|6.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|7.
|Israel Escalante
|1
|0
|8.
|Agustin Sandez
|1
|0
|9.
|Valentin Barco
|1
|0
|10.
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Бока Хуниорс
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сентраль Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|16.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|19.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|22.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|3.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|4.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1