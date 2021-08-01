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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
0:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
19' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
26' Желтая карточка
Эстебан Ролон
45' Желтая карточка
Рафа II
78' Желтая карточка
Agustin Sandez
86' Желтая карточка
Рохо Маркос
90'+4
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
7
Diego
Valoyes
8
Мендез
Начо
28
Carlos
Auzqui
5
Federico
Navarro
21
Angelo
Martino
9
Майкл
Сантос
1
Росси
Агустин
4
Вейгандт
Марсело
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
37
Agustin
Sandez
36
Cristian
Medina
14
Эстебан
Ролон
16
Aaron
Molinas
20
Juan
Edgardo
Ramirez
29
Бриаско-Балекян
Норберто
31
Павон
Кристиан
Тальерес Кордоба
4-5-1
Бока Хуниорс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 2 0.5
2. Майкл Сантос 1 0.25
3. Diego Valoyes 1 0.25
4. Enzo Hernan Diaz 1 0.25
5. Diego Garcia VI 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Obando 1 0.25
2. Кампусано Хорман 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Рафа II 2 0
2. Enzo Hernan Diaz 2 0
3. Francis Mac Allister 1 0
4. Diego Valoyes 1 0
5. Nahuel Tenaglia 1 0
6. Federico Navarro 1 0
7. Julian Malatini 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Рохо Маркос 1 0
2. Фернандес Игнасио 1 0
3. Nicolas Orsini 1 0
4. Эстебан Ролон 1 0
5. Кампусано Хорман 1 0
6. Вейгандт Марсело 1 0
7. Israel Escalante 1 0
8. Agustin Sandez 1 0
9. Valentin Barco 1 0
10. Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Бока Хуниорс 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сентраль Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Лига професиональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Кубок Диего Марадоны Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Суперлига
Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
16. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
18. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
20. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
17. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
18. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
19. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
19. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
22. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
3. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
4. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Рафа II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Эстебан Ролон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Nahuel Tenaglia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс онлайн




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