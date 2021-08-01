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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
1:1
Конец матча
Уракан
0'
40' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
40' Желтая карточка
Enrique Triverio
0:1
60' Гол
Nicolas Alexis Silva
62' Желтая карточка
Jhonatan Candia
77' Желтая карточка
Jonathan Galvan
81' Красная карточка
Cesar Ibanez
1:1
86' Гол
Braian Romero
90'+7
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
5
Сукулини
Бруно
10
Карраскаль
Хорхе
30
Benjamin
Rollheiser
15
Federico
Girotti
9
Альварес
Хулиан
1
Marcos
Guillermo
Diaz
4
Raul
Lozano
34
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
15
Federico
Marini2
8
Якоб
Клаудио
10
Кристальдо
Франко
20
Jhonatan
Candia
9
Enrique
Triverio
24
Nicolas
Alexis
Silva
Ривер Плейт
4-3-3
Уракан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 3 0.75
2. Суарес Матиас 2 0.5
3. Braian Romero 2 0.5
4. Сукулини Бруно 1 0.25
5. Диас Пауло 1 0.25
6. Fabricio Angileri 0 0
7. Пинола Хавьер II 0 0
Уракан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Enrique Triverio 1 0.25
2. Nicolas Alexis Silva 1 0.25
3. Santiago Hezze 1 0.25
4. Jhonatan Candia 1 (1) 0.25
5. Raul Lozano 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 3 0
2. Суарес Матиас 1 0
3. Диас Пауло 1 0
4. Рохас Роберт 1 0
5. Alex Vigo 1 0
Уракан
# Игрок      
1. Enrique Triverio 2 0
2. Jonathan Galvan 2 0
3. Santiago Hezze 2 0
4. Cesar Ibanez 0 1
5. Грими Леандро 1 0
6. Fabian Henriquez 1 0
7. Lucas Merolla 1 0
8. Jose David Moya Rojas 1 0
9. Jhonatan Candia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Уракан 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда
Уракан Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте
Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато де Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан Арсенал Саранди 1:0 Уракан Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Уракан

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Уракан: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Уракан 1:3 Ривер Плейт Кубок Диего Марадоны Уракан 0:4 Ривер Плейт Суперлига Уракан 0:0 Ривер Плейт Суперлига Уракан 1:0 Ривер Плейт Суперлига
Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера Уракан 2:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ривер Плейт 0:1 Уракан Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:1 Уракан Примера Ривер Плейт 0:1 Уракан Суперкубок Уракан 1:2 Ривер Плейт Националь Б Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:0 Ривер Плейт Примера А Уракан 4:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:3 Уракан Примера А Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера А Уракан 2:1 Ривер Плейт Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Банфилд 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
18. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
20. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
18. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
19. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
22. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
3. Ривер Плейт Карраскаль Хорхе 3 0
4. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
5. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Enrique Triverio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Диас Пауло уходит с поля. Майдана Джонатан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ривер Плейт 1:1 Уракан онлайн




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