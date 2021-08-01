Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
1:1
Конец матча
Уракан
40' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
40' Желтая карточкаEnrique Triverio
0:1
60' ГолNicolas Alexis Silva
62' Желтая карточкаJhonatan Candia
77' Желтая карточкаJonathan Galvan
81' Красная карточкаCesar Ibanez
1:1
86' ГолBraian Romero
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Alex Vigo
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas Vera
-
-
-
46 Ivan Equiaga
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
40'
40'
60'
62'
77'
81'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.75
|2.
|Суарес Матиас
|2
|0.5
|3.
|Braian Romero
|2
|0.5
|4.
|Сукулини Бруно
|1
|0.25
|5.
|Диас Пауло
|1
|0.25
|6.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|7.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Enrique Triverio
|1
|0.25
|2.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.25
|3.
|Santiago Hezze
|1
|0.25
|4.
|Jhonatan Candia
|1 (1)
|0.25
|5.
|Raul Lozano
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|2.
|Суарес Матиас
|1
|0
|3.
|Диас Пауло
|1
|0
|4.
|Рохас Роберт
|1
|0
|5.
|Alex Vigo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Enrique Triverio
|2
|0
|2.
|Jonathan Galvan
|2
|0
|3.
|Santiago Hezze
|2
|0
|4.
|Cesar Ibanez
|0
|1
|5.
|Грими Леандро
|1
|0
|6.
|Fabian Henriquez
|1
|0
|7.
|Lucas Merolla
|1
|0
|8.
|Jose David Moya Rojas
|1
|0
|9.
|Jhonatan Candia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Уракан
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда
Уракан Последние 20 матчей: +3 =8 -9Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте
Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато де Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан Арсенал Саранди 1:0 Уракан Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Уракан
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Уракан: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера Уракан 2:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ривер Плейт 0:1 Уракан Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:1 Уракан Примера Ривер Плейт 0:1 Уракан Суперкубок Уракан 1:2 Ривер Плейт Националь Б Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:0 Ривер Плейт Примера А Уракан 4:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:3 Уракан Примера А Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера А Уракан 2:1 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Банфилд
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|19.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Банфилд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|22.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|3.
|Ривер Плейт
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|4.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|5.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0