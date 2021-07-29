Ошибается в передаче "Хайдук", правда "Тоболу" не удается этим в полной мере воспользоваться.

Застрял мяч в центре поля. Многовато ошибок с обеих сторон.

"Хайдук" в атаке, кружили около штрафной, но до удара дело не довели.

Правда была еще попытка отдать пас между линиями, но полузащита "Тобола" тут как тут.

Йованчич фолит, а потом еще и спорит с арбитром, за что, скорее всего, и получает желтую.

32' "Хайдук" вбрасывает мяч из-за боковой вперед, там борьба, победителем из которой выходят хозяева.

31' Желтая для Каирова за фол в центре поля, уже другой.

30' Быстро мед. бригада помогла игроку "Хайдука", и вот уже "Тобол" бежит в контратаку.

29' Фолит Валиуллин в центре поля на Жайро Маседе. Медики на поле.

28' Прошла проникающая передача от "Тобола" на Тошича, однако арбитр показывает, что мяч ушел за лицевую.

27' Ловренчич перехватил мяч для своей команды и даже аут заработал в трудной ситуации.

26' Вновь фол в атаке со стороны "Хайдука" фиксирует арбитр. Любичич нарушил.

25' Ответный заброс "Тобола" на Сергеева. Тут уже защитник остановил мяч.

24' Хороший заброс на Любичича, но нападающий немного не добрался до мяча.

23' Сфолили на Амановиче и мяч достался "Тоболу".

22' Моментище! Сергеев получил мяч слева от ворот в чужой штрафной и пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой!

21' "Хайдук" попробовал организовать контратаку, но случился перехват.

20' И еще одна атака не вышла у "Тобола". Удар от ворот.

19' "Тобол" идет вперед правым краем, но Сергеев упускает мяч за линию поля.

18' Подача "Хайдука" в штрафную соперника, Каиров выбивает мяч.

17' Хорваты разыгрывают штрафной и отдают назад.

16' "Хайдук" с мячом, идут по левому флангу, там фолит Марочкин.

15' Бьет вперед Калинич на левый фланг, но там его напарник упускает мяч в аут.

14' Мужиков подает в штрафную, защита первой добирается до мяча. А там еще и офсайд.

13' Желтая для Вуковича. Штрафной для "Тобола".

12' Ходит мяч от одной команды к другой, но все же заметно, что "Хайдук" потехничнее.

11' "Хайдук" пока контролирует мяч на своей половине, совсем не спешат хорваты идти вперед.

10' Попробовал "Тобол" соорудить контратаку, не вышло, мяч упущен.

9' "Хайдук" в атаке. Вбрасывание с аута в штрафную соперника, защита отбивается.

8' Ух, хороший навес справа от гостей. Затем удар с близкого расстояния. Выше цели!

7' Ответная навесная передача от "Тобола". Тоже сильно, а игрок на противоположном фланге не сумел обработать мяч.

6' "Хайдук" подал с правого фланга в штрафную. Сильновато.

4' Старый знакомый зрителей РПЛ Зоран Тошич прошел с мячом, но упустил его.

3' Неспешно начинается игра, мяч пока больше в центре поля.

2' "Тобол" начал встречу с владения, но пока на своей половине.