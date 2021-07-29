Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Тобол
0:0
Первый тайм: 37'
Хайдук
0' 37'

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Хайдук
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любичич Марин 2 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тобол 0 0 0 0 0 0
 Хайдук 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Тобол Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол
Туран 2:4 Тобол Тобол 2:2 Кайрат Кайсар 1:3 Тобол Тобол 2:1 Жетысу Астана 1:1 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Тобол 2:0 Кызыл-Жар Ордабасы 1:1 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тобол 3:0 Тараз Каспий 2:1 Тобол Тобол 5:0 Туран Кайрат 2:2 Тобол Тобол 1:0 Кайсар Жетысу 0:2 Тобол
Хайдук Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хайдук 1:2 Осиек Хайдук 2:0 Тобол Локомотив Загреб 2:2 Хайдук Хайдук 2:0 Локомотив Загреб
Шибеник 0:2 Хайдук Хайдук 4:0 ХНК Горица Вараждин 0:1 Хайдук Хайдук 1:1 Динамо Загреб Хайдук 3:2 Риека Динамо Загреб 2:0 Хайдук Славен 1:1 Хайдук Хайдук 0:1 Осиек Истра 1961 0:1 Хайдук Хайдук 2:2 Славен Локомотив Загреб 0:2 Хайдук Хайдук 1:0 Шибеник ХНК Горица 3:0 Хайдук ХНК Горица 1:1 Хайдук Хайдук 2:0 Вараждин Загреб 0:3 Хайдук

Последние игры между собой

Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хайдук: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хайдук 2:0 Тобол Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Хибернианс Дегабриэль Юрген 3 0 0
4. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
5. Хибернианс Греч Джейк 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Йованчич фолит, а потом еще и спорит с арбитром, за что, скорее всего, и получает желтую. 
  • 36'
    Правда была еще попытка отдать пас между линиями, но полузащита "Тобола" тут как тут. 
  • 35'
    "Хайдук" в атаке, кружили около штрафной, но до удара дело не довели. 
  • 34'
    Застрял мяч в центре поля. Многовато ошибок с обеих сторон. 
  • 33'
    Ошибается в передаче "Хайдук", правда "Тоболу" не удается этим в полной мере воспользоваться. 
  • 32'
    "Хайдук" вбрасывает мяч из-за боковой вперед, там борьба, победителем из которой выходят хозяева. 
  • Желтая карточка
    31'
    Желтая для Каирова за фол в центре поля, уже другой. 
  • 30'
    Быстро мед. бригада помогла игроку "Хайдука", и вот уже "Тобол" бежит в контратаку. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Фолит Валиуллин в центре поля на Жайро Маседе. Медики на поле. 
  • 28'
    Прошла проникающая передача от "Тобола" на Тошича, однако арбитр показывает, что мяч ушел за лицевую. 
  • 27'
    Ловренчич перехватил мяч для своей команды и даже аут заработал в трудной ситуации. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Вновь фол в атаке со стороны "Хайдука" фиксирует арбитр. Любичич нарушил. 
  • 25'
    Ответный заброс "Тобола" на Сергеева. Тут уже защитник остановил мяч. 
  • 24'
    Хороший заброс на Любичича, но нападающий немного не добрался до мяча. 
  • 23'
    Сфолили на Амановиче и мяч достался "Тоболу". 
  • Опасный момент
    22'
    Моментище! Сергеев получил мяч слева от ворот в чужой штрафной и пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой!
  • 21'
    "Хайдук" попробовал организовать контратаку, но случился перехват. 
  • 20'
    И еще одна атака не вышла у "Тобола". Удар от ворот. 
  • 19'
    "Тобол" идет вперед правым краем, но Сергеев упускает мяч за линию поля. 
  • 18'
    Подача "Хайдука" в штрафную соперника, Каиров выбивает мяч. 
  • 17'
    Хорваты разыгрывают штрафной и отдают назад. 
  • Фол, нарушение
    16'
    "Хайдук" с мячом, идут по левому флангу, там фолит Марочкин. 
  • 15'
    Бьет вперед Калинич на левый фланг, но там его напарник упускает мяч в аут. 
  • Офсайд
    14'
    Мужиков подает в штрафную, защита первой добирается до мяча. А там еще и офсайд. 
  • Желтая карточка
    13'
    Желтая для Вуковича. Штрафной для "Тобола". 
  • 12'
    Ходит мяч от одной команды к другой, но все же заметно, что "Хайдук" потехничнее. 
  • 11'
    "Хайдук" пока контролирует мяч на своей половине, совсем не спешат хорваты идти вперед. 
  • 10'
    Попробовал "Тобол" соорудить контратаку, не вышло, мяч упущен. 
  • 9'
    "Хайдук" в атаке. Вбрасывание с аута в штрафную соперника, защита отбивается. 
  • Опасный момент
    8'
    Ух, хороший навес справа от гостей. Затем удар с близкого расстояния. Выше цели!
  • 7'
    Ответная навесная передача от "Тобола". Тоже сильно, а игрок на противоположном фланге не сумел обработать мяч. 
  • 6'
    "Хайдук" подал с правого фланга в штрафную. Сильновато. 
  • 4'
    Старый знакомый зрителей РПЛ Зоран Тошич прошел с мячом, но упустил его. 
  • 3'
    Неспешно начинается игра, мяч пока больше в центре поля. 
  • 2'
    "Тобол" начал встречу с владения, но пока на своей половине. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Тобол" - "Хайдук". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 135
Тобол 10.4% (14)
X 20% (27)
Хайдук 69.6% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Хайдук
3.45
3.40
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тобол 0:0 Хайдук онлайн


Прогнозы на матч Тобол 0:0 Хайдук

Исход игры
Тобол
10.4% (14)
Ничья
20% (27)
Хайдук
69.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
1:2 Хайдук
39.3% (53)
1:1 Ничья
17.8% (24)
0:1 Хайдук
17.8% (24)
0:2 Хайдук
7.4% (10)
1:0 Тобол
5.2% (7)
1:3 Хайдук
3.7% (5)
2:1 Тобол
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 