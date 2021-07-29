Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любичич Марин
|2
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тобол
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Хайдук
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Тобол Последние 20 матчей: +13 =4 -3Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол
Хайдук Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хайдук 1:2 Осиек Хайдук 2:0 Тобол Локомотив Загреб 2:2 Хайдук Хайдук 2:0 Локомотив Загреб
Шибеник 0:2 Хайдук Хайдук 4:0 ХНК Горица Вараждин 0:1 Хайдук Хайдук 1:1 Динамо Загреб Хайдук 3:2 Риека Динамо Загреб 2:0 Хайдук Славен 1:1 Хайдук Хайдук 0:1 Осиек Истра 1961 0:1 Хайдук Хайдук 2:2 Славен Локомотив Загреб 0:2 Хайдук Хайдук 1:0 Шибеник ХНК Горица 3:0 Хайдук ХНК Горица 1:1 Хайдук Хайдук 2:0 Вараждин Загреб 0:3 Хайдук
Последние игры между собой
Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хайдук: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|3.
|Хибернианс
|Дегабриэль Юрген
|3
|0
|0
|4.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
|5.
|Хибернианс
|Греч Джейк
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Тобол 0:0 Хайдук
Исход игры
Тобол
10.4% (14)
Ничья
20% (27)
Хайдук
69.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
1:2 Хайдук
39.3% (53)
1:1 Ничья
17.8% (24)
0:1 Хайдук
17.8% (24)
0:2 Хайдук
7.4% (10)
1:0 Тобол
5.2% (7)
1:3 Хайдук
3.7% (5)
2:1 Тобол
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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