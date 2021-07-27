Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Тобол
 
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Хайдук

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Хайдук
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любичич Марин 2 2

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тобол 0 0 0 0 0 0
 Хайдук 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Тобол Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол
Туран 2:4 Тобол Тобол 2:2 Кайрат Кайсар 1:3 Тобол Тобол 2:1 Жетысу Астана 1:1 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Тобол 2:0 Кызыл-Жар Ордабасы 1:1 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тобол 3:0 Тараз Каспий 2:1 Тобол Тобол 5:0 Туран Кайрат 2:2 Тобол Тобол 1:0 Кайсар Жетысу 0:2 Тобол
Хайдук Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хайдук 1:2 Осиек Хайдук 2:0 Тобол Локомотив Загреб 2:2 Хайдук Хайдук 2:0 Локомотив Загреб
Шибеник 0:2 Хайдук Хайдук 4:0 ХНК Горица Вараждин 0:1 Хайдук Хайдук 1:1 Динамо Загреб Хайдук 3:2 Риека Динамо Загреб 2:0 Хайдук Славен 1:1 Хайдук Хайдук 0:1 Осиек Истра 1961 0:1 Хайдук Хайдук 2:2 Славен Локомотив Загреб 0:2 Хайдук Хайдук 1:0 Шибеник ХНК Горица 3:0 Хайдук ХНК Горица 1:1 Хайдук Хайдук 2:0 Вараждин Загреб 0:3 Хайдук

Последние игры между собой

Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хайдук: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хайдук 2:0 Тобол Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 3 0 0
5. Жилина Дурис Давид 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Хайдук от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2021, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 41
    Тобол 14.6% (6)
    X 22% (9)
    Хайдук 63.4% (26)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тобол - Хайдук онлайн


    Прогнозы на матч Тобол - Хайдук

    Исход игры
    Тобол
    14.6% (6)
    Ничья
    22% (9)
    Хайдук
    63.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Хайдук
    36.6% (15)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    0:1 Хайдук
    14.6% (6)
    1:0 Тобол
    9.8% (4)
    0:2 Хайдук
    9.8% (4)
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